Ajker Patrika
ফুটবল

রোনালদোর গোলের রাতে ১২ বছরের রেকর্ড ভাঙল আল নাসর

ক্রীড়া ডেস্ক    
গোল করে এভাবেই উদযাপন করেছেন আল নাসর ফরোয়ার্ড ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: ফেসবুক

আল নাসরের ডিকশনারিতে যেন হার বলে কোনো শব্দ নেই। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মতো তারকা যে দলে থাকে, সেই দল তো উড়বেই। গোলের পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে গোলও করাচ্ছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। টানা ১৪ ম্যাচ জিতে এবার ১২ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভাঙল আল নাসর।

সৌদি প্রো লিগে সবশেষ আল নাসর হেরেছে এ বছরের ১২ জানুয়ারি। সেই ম্যাচে আল হিলাল জিতেছিল ৩-১ গোলে। এই হারের পর টানা তিন মাস সৌদি প্রো লিগে অপরাজিত আল নাসর। এই টুর্নামেন্টে টানা ১৪ ম্যাচ জিতে নতুন রেকর্ড গড়েছে। যেখানে সবশেষ জয় এসেছে প্রিন্স হাথলুল বিন আবদুল আজিজ স্টেডিয়ামে গত রাতে আল আখদুদের বিপক্ষে। তাতে আল নাসরের ১২ বছরেরই পুরোনো এক রেকর্ড ভেঙে গেছে। এর আগে দলটি ২০১৩ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টানা ১৩ ম্যাচ জিতেছিল সৌদি প্রো লিগে।

রেকর্ড গড়ার রাতে আল আখদুদকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। ১৬ মিনিটে রোনালদোর গোলে এগিয়ে যায় আল নাসর। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন দলটির ডিফেন্ডার নাওয়াফ বুশাল। দলের দ্বিতীয় গোল ৪৮ মিনিটে করেন হোয়াও ফেলিক্স। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে জয়ের কিছু মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে রোনালদো ক্যাপশনে লিখেছেন, আরও এক ধাপ এগিয়ে। আমরা একসঙ্গে খেলছি। নিজেদের লক্ষ্যেই মনোযোগী। সব সময় আমাদের পাশে থাকায় ভক্ত-সমর্থকদের ধন্যবাদ।

আল আখদুদকে ২-০ গোলে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলে নিজেদের অবস্থান পোক্ত করল আল নাসর। ২৮ ম্যাচে ২৪ জয়, ১ ড্র ও ৩ হারে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ সৌদি প্রো লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আল নাসর। দুই, তিন ও চারে থাকা আল হিলাল, আল আহলি ও আল কাদসিয়ার পয়েন্ট ৬৮, ৬৬ ও ৬১। প্রত্যেকেই ২৮টি করে ম্যাচ খেলেছে। সৌদি প্রো লিগে সবাই ৩৪টি করে ম্যাচ খেলবে।

সৌদি প্রো লিগে সবশেষ শিরোপা আল নাসর জিতেছে ২০১৮-১৯ মৌসুমে। এবার যদি তারা চ্যাম্পিয়ন হয়, তাহলে তাদের সাত বছরের অপেক্ষা তো ফুরোবেই। একই সঙ্গে রোনালদো আল নাসরের জার্সিতে জিতবেন দ্বিতীয় শিরোপা। ২০২৩ সালে সৌদি ক্লাবটির জার্সিতে জিতেছিলেন আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপ।

