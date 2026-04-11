ইরানের ৭০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে তিন তুখোড় কূটনীতিক

ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঐতিহাসিক শান্তি আলোচনায় অংশ নিতে প্রায় ৭০ সদস্যের একটি বিশাল ও শক্তিশালী প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে ইরান। ইরানি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই দলে দেশটির শীর্ষ পর্যায়ের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যক্তিত্বরা রয়েছেন, যাঁদের লক্ষ্য আলোচনার প্রতিটি কারিগরি ও কৌশলগত দিক নিশ্চিত করা।
ইরানের এই শক্তিশালী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে রয়েছেন দেশটির প্রভাবশালী তিন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁরা হলেন—
মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ: ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার এবং দেশটির রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম ক্ষমতাধর এই ব্যক্তি প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসেবে আলোচনার সার্বিক দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন।
আব্বাস আরাঘচি: ইরানের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। পশ্চিমা শক্তিগুলোর সঙ্গে অতীতের বিভিন্ন পরমাণু আলোচনায় তাঁর রয়েছে দীর্ঘ ও গভীর অভিজ্ঞতা।
আলী বাঘেরি কানি: ইরানের একজন কট্টরপন্থী ও ঝানু কূটনীতিক। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া পরমাণু আলোচনাগুলোতে তিনি কেন্দ্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
মূল আলোচকদের সহায়তার জন্য এই বহরে রয়েছেন আরও ২৬ জন বিশেষজ্ঞ সদস্য। তাঁরা মূলত অর্থনীতি, নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক খাতের টেকনিক্যাল বা কারিগরি কমিটিগুলোর অন্তর্ভুক্ত। আলোচনার টেবিলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে মূল নেতাদের সহায়তা করাই তাঁদের প্রধান কাজ।
প্রসঙ্গত, সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, সরাসরি আলোচনার টেবিলে বসেছে চিরবৈরী দুই দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। পাকিস্তান সরকারের সূত্রের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি নিশ্চিত করেছে, ইসলামাবাদে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে ‘ত্রিপক্ষীয় মুখোমুখি বৈঠক’ চলছে।
হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ইরানের সঙ্গে সরাসরি বা 'ফেস-টু-ফেস' আলোচনায় ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সঙ্গে আছেন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার।
