অপ্রতিরোধ্য ভারতকে কি হারাতে পারবে জিম্বাবুয়ে

গ্রুপ পর্বে ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের কাছে হেরেছে স্বাগতিক জিম্বাবুয়ে। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচটা পরিত্যক্ত হওয়ায় মূলত সুপার সিক্সে উঠেছে জিম্বাবুয়ে। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা দেড়টায় বুলাওয়েতে শুরু হবে জিম্বাবুয়ে-ভারত যুব বিশ্বকাপের সুপার সিক্স ম্যাচ। ভারত গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচের তিনটিতে জিতেই উঠেছে সুপার পর্বে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
ভারত-জিম্বাবুয়ে
বেলা ১১টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
প্রথম টি-টোয়েন্টি
দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
রাত ১০টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
টেনিস খেলা সরাসরি
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
সকাল ৬টা ৩০মিনিট
সরাসরি
সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
