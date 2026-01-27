Ajker Patrika
ক্রিকেট

আশরাফুল মনে করেন, ভারতই চায়নি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলুক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ৩৫
আজকের পত্রিকার পডকাস্টে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়াসহ নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন মোহাম্মদ আশরাফুল। ছবি: আজকের পত্রিকা

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ কেমন করবে, দল কতটা শক্তিশালী হলো—এসব নিয়েই আলোচনা এখন বেশি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু লিটন দাস, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিদ হাসান তামিমদের নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার সুযোগ শেষ করে দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। মোহাম্মদ আশরাফুলের মতে, ভারতই চায়নি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলুক।

মোস্তাফিজকে ৩ জানুয়ারি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পর নিরাপত্তাইস্যুতে বিসিবি ভারতে দল পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ভারত থেকে লিটনদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরের ব্যাপারে আইসিসির কাছে বিসিবি অনেক অনুরোধ করেছিল। তবে বিসিবি, আইসিসি যার যার সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় বাংলাদেশের বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না। গতকাল আজকের পত্রিকার পডকাস্টে আশরাফুল বলেন, ‘বোর্ড সভাপতি ও তাঁর টিমকে দোষারোপ করা হচ্ছে। আমার মনে হয় না ক্রিকেট বোর্ডের কোনো ত্রুটি আছে। তাঁর এ জায়গায় যিনিই থাকতেন তাঁকে মেনে নিতে হতো। এক বর্তমান সরকারের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো নেই। আর এখানে প্রথম খেলাটা ভারত সরকারই আগে খেলেছে (মোস্তাফিজের আইপিএল থেকে বাদ পড়ার ঘটনা)।তারাই (ভারত) হয়তোবা চায়নি আমরা বিশ্বকাপে খেলি।’

৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইপিএল শুরু হবে ২৬ মার্চ থেকে। আশরাফুলের মতে মোস্তাফিজকে যদি বাদ দিতেই হতো, তাহলে বিশ্বকাপ শেষে বিসিবি-বিসিসিআই এ ব্যাপারে আলোচনা করে কাজটা করতে পারত। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘বিপিএল চলার সময়ই দেখেছি যে আইপিএলের নিলাম হয়েছে। মোস্তাফিজকে নিলাম থেকে সর্বোচ্চ দামে নিয়েছিলেন। ২০১৬ সাল থেকে মোস্তাফিজ আইপিএলে খেলছেন এবং প্রত্যেকবারই চমৎকার পারফরম্যান্স করে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে তাঁর প্রাপ্য সম্মানিটা তিনি পাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) কলকাতাকে বলে দিল তাকে না নেওয়ার জন্য। তাকে ছেড়ে দিতে বলেছিল। সেই ঘটনা দেখেই এই ঘটনাটা হয়েছে। আমার কাছে মনে হয় তারা ভিন্ন একটা গেম খেলেছে। কারণ, আইপিএল কিন্তু বিশ্বকাপের পরে হওয়ার কথা। বিশ্বকাপ খেলার পর সহজেই তারা দুই ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে এই জিনিসটা (মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়া) করতে পারতেন।’

২০২৪ সালের আগস্টে নাজমুল হাসান পাপন বিসিবি সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগের পর দুই দফা সভাপতি পরিবর্তন হয়েছে। ফারুক আহমেদ ৯ মাস সভাপতি থাকার পর গত বছরের মে মাস থেকে বিসিবি সভাপতির পদে আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তবে এ বছরের শুরুতে বিশ্বকাপ ইস্যু, ক্রিকেটারদের বিপিএল বয়কট, বোর্ড পরিচালকদের হুটহাট মন্তব্য—সব মিলিয়ে চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে বিসিবির কার্যক্রম চালিয়ে নিচ্ছেন বুলবুল।

আশরাফুলের মতে ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বুলবুল স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারবেন। আজকের পত্রিকাকে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ বলেন, ‘১২ ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় নির্বাচনের পর যারা ক্ষমতায় আসবেন, নিশ্চয়ই তারা বুলবুল ভাইয়ের সঙ্গে বসে ক্রিকেটটা সুন্দরভাবে আবার সাজাতে পারবেন। যখন একটা সরকার দীর্ঘ সময়ের জন্য আসে, তখন আপনার জন্য কাজ করা সহজ হয়ে যাবে।’

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের খেলা শেষ হলেও আলোচনা থেমে নেই। ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি মেনে না নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আইসিসি অবিচার করেছে বলে শনিবার সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি।বিশ্বকাপ বর্জন করবে নাকি অংশগ্রহণ করবে, এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের সঙ্গে গতকাল আলোচনা করেছেন নাকভি। আগামী সপ্তাহে বিশ্বকাপ নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাবে পাকিস্তান। যদি পাকিস্তান বিশ্বকাপ বর্জন করে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আইসিসি ফেরাতে পারে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস গত রাতে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

