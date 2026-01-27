পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারের সমস্যার সমাধানে আইসিসির ‘গ্রিন সিগন্যালের’ অপেক্ষায় স্কটল্যান্ড

একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়েছে স্কটল্যান্ড। তড়িঘড়ি করে তাই দল ঘোষণা করেছে স্কটিশরা। যাঁদের মধ্যে আছেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার সাফিয়ান শরীফ। পাকিস্তানি বা পাকিস্তানি বংশোদ্ভূতদের ভারতীয় ভিসা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যা হচ্ছে, তা হবে না বলে আশ্বস্ত করেছে আইসিসি।
ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটের ওপরেও। পাকিস্তানি নাগরিক তো বটেই, কোনো দলে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার, স্টাফ সদস্য থাকলে তাঁদের ভারতীয় ভিসা পেতে বেগ পেতে হয়। এদিকে ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হচ্ছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। গতকাল দল ঘোষণার পর ক্রিকেট স্কটল্যান্ডের প্রধান নির্বাহী ট্রুডি লিন্ডব্লেড বলেন, ‘ভিসার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা থাকেই। ৩ দিন বা ৪৫ দিন, সময়সীমা যা-ই হোক না কেন, আমরা চাই দ্রুত সময়ে যেন এই সমস্যার (ভিসা সমস্যা) সমাধান হয়। আইসিসির সঙ্গে কাজ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।’
পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের ভিসা সমস্যার সমাধানে আইসিসি ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ঠিকমতো কাজ করছে বলে আশা লিন্ডব্লেডের। ক্রিকেট স্কটল্যান্ডের প্রধান নির্বাহী বলেন, ‘ যেগুলো আইসিসির নিয়ন্ত্রণে আছে, সেগুলোই তারা শুধু করতে পারে। আমরা যেন সব ধরনের সহায়তা পাই, সেজন্য তারা (আইসিসি) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কাজ করছে বলে আশা করছি।’
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশ শেষ মুহূর্তে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় স্কটল্যান্ড সুযোগ পেয়েছে। আইসিসি টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে স্কটল্যান্ড এখন ১৪ নম্বরে অবস্থান করছে। ক্রিকেট স্কটল্যান্ড গতকাল রিচি বেরিংটনকে অধিনায়ক করে বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। মূল সদস্যের সঙ্গে দুইজন ট্রাভেলিং রিজার্ভ ও তিনজন নন-ট্রাভেলিং রিজার্ভ নিয়েছে স্কটল্যান্ড। আফগান বংশোদ্ভূত পেসার জাইনুল্লাহ ইহসান স্কটল্যান্ডের বয়সভিত্তিক দলে নিয়মিত খেললেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো খেলেননি।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে স্কটল্যান্ডের প্রতিপক্ষ ইতালি, ইংল্যান্ড, নেপাল এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরুর দিনই কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলবে স্কটল্যান্ড। ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতাতেই ইতালি ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে স্কটল্যান্ড। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ১৭ ফেব্রুয়ারি নেপালের বিপক্ষে খেলবে স্কটিশরা।
২০২৬ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডের দল:
রিচি বেরিংটন (অধিনায়ক), টম ব্রুস, ম্যাথু ক্রস, ব্র্যাড কারি,ওলি ডেভিডসন, ক্রিস গ্রিভস, জাইনুল্লাহ ইহসান, মাইকেল জোন্স, মাইকেল লিস্ক,ফিনলে ম্যাকক্রিথ, ব্র্যান্ডন ম্যাকমুলেন, জর্জ মানসি, সাফিয়ান শরীফ, মার্ক ওয়াট, ব্র্যাড হুইল
ট্রাভেলিং রিজার্ভ: জ্যাসপার ডেভিডসন, জ্যাক জার্ভিস
নন–ট্রাভেলিং রিজার্ভ: ম্যাককেঞ্জি জোন্স, ক্রিস ম্যাকব্রাইড, চার্লি টিয়ার।
শেষ মুহূর্তের সরে দাঁড়ানোর সুফল পায় স্কটল্যান্ড। বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন না করা দলগুলোর মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকায় স্কটল্যান্ড টুর্নামেন্টে জায়গা করে নেয়। গতকাল বিকেলে স্কটল্যান্ড ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করে। সাফিয়ান শরীফও আছেন তাঁদের মধ্যে। এ সপ্তাহের শেষ দিকে ভারতের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা স্কটল্যান্ড ক্রিকেট দলের।
