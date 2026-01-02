রংপুর কি আজ পারবে ঘুরে দাঁড়াতে

ক্রীড়া ডেস্ক
সিলেট স্টেডিয়ামে গত রাতে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ হেরে যায় রংপুর রাইডার্স। সুপার ওভারে সেই ম্যাচ হারের রেশ কাটতে না কাটতেই আজ মাঠে নামতে হবে রংপুরকে। সিলেটে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে সিলেট টাইটান্স-রংপুর রাইডার্স ম্যাচ। তার আগে দুপুরে মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম রয়্যালস-ঢাকা ক্যাপিটালস। বিপিএলের দুটি ম্যাচই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিপিএল
চট্টগ্রাম-ঢাকা
বেলা ২টা
সরাসরি
সিলেট-রংপুর
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
বিগ ব্যাশ লিগ
ব্রিসবেন হিট-মেলবোর্ন স্টার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
এসএ২০
পার্ল রয়্যালস-এমআই কেপটাউন
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
চাপের মুহূর্তে কীভাবে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, সেটাই যেন সবাইকে দেখিয়ে দিচ্ছেন রিপন মন্ডল। রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ থেকে শুরু করে বিপিএল, সব জায়গাতেই রিপন দেখাচ্ছেন তাঁর ঝলক। ডেথ ওভার হোক বা সুপার ওভার, নিখুঁত বোলিংয়ে প্রতিপক্ষকে চেপে ধরছেন বাংলাদেশের এই তরুণ পেসার।১২ মিনিট আগে
সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টিতে দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে পুরো টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ পাননি মোস্তাফিজুর রহমান। ছন্দে থাকা মোস্তাফিজ বিপিএল খেলতে চলে এসেছেন দেশে। দুবাই ক্যাপিটালসের অধিনায়ক মোহাম্মদ নবির মতে মোস্তাফিজ খেললে ম্যাচের ফল ভিন্ন হলেও হতে পারত।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে নাজমুল হোসেন শান্ত নেই গত ৮ মাস ধরে। কিন্তু নিজেকে প্রমাণ করতে শান্ত যে ২০২৬ বিপিএলকেই বেছে নিয়েছেন। পুরোদস্তুর ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’ হিসেবে কাজ করছেন তিনি। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের প্রধান কোচ হান্নান সরকারের মতে শান্তকে নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচক২ ঘণ্টা আগে
আলোচনাটা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই হচ্ছে। অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্ট শেষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন উসমান খাজা। আজ সিডনিতে সংবাদ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে ক্রিকেটকে বিদায়ের এই ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে