বিশ্বকাপের আগে নির্বাচকদের কী ইঙ্গিত দিচ্ছেন শান্ত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এবারের বিপিএলে ৪ ম্যাচে ২০৩ রান করেছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: ফেসবুক
বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে নাজমুল হোসেন শান্ত নেই গত ৮ মাস ধরে। কিন্তু নিজেকে প্রমাণ করতে শান্ত যে ২০২৬ বিপিএলকেই বেছে নিয়েছেন। পুরোদস্তুর ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’ হিসেবে কাজ করছেন তিনি। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের প্রধান কোচ হান্নান সরকারের মতে শান্তকে নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচকদের নতুন করে চিন্তা করার সময় এসেছে।

সবশেষ বিপিএলে তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন ফরচুন বরিশালের হয়ে একাদশে খুব একটা সুযোগ মেলেনি শান্তর। এবার তো শান্ত রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়কই হয়ে গেলেন। গত ২৫ ডিসেম্বর সিলেটে সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছিলেন, এবারের বিপিএল তাঁর কাছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ার মঞ্চ। যে কথা সে-ই কাজ। ৪ ম্যাচে ৬৭.৬৭ গড় ও ১৪৭.১০ স্ট্রাইকরেটে ২০৩ রান করে এখন পর্যন্ত ১২তম বিপিএলে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক। যার মধ্যে বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে দলকে জিতিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে রাজশাহী ৪ ম্যাচে ৩ জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে।

সিলেট স্টেডিয়ামে গতকাল রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে সুপার ওভারে রোমাঞ্চকর জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে আসেন রাজশাহীর প্রধান কোচ হান্নান। শান্তর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হান্নান বলেন, ‘টি-টোয়েন্টির জন্য বিপিএল আমাদের আসল টুর্নামেন্ট। শান্ত যেভাবে খেলছে, নির্বাচকদের নতুনভাবে চিন্তা করা শুরু হয়েছে। বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় হয়তো আসতেও পারে। আমি তাতে অবাক হব না। শান্তর বিশ্বকাপে খেলার ক্ষুধাটা কাজ করছে। সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতিটাও সে যথেষ্ট ভালোভাবে নিচ্ছে।’

সিলেটে গত রাতে রাজশাহীর বিপক্ষে রংপুরের জয় গত রাতে এক সময় বেশ সহজই মনে হয়েছিল। হাতে ৭ উইকেট নিয়ে শেষ ওভারে ৭ রান প্রয়োজন হয় রংপুরের। শান্ত সে সময় রিপন মন্ডলকে বোলিংয়ে আনলে ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। ডেথ ওভারের দুর্দান্ত বোলিং রিপন ধরে রাখেন সুপার ওভারেও। মাত্র ৬ রান খরচ করেন তিনি। ৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করে সুপার ওভারে প্রথম তিন বলেই খেলা শেষ করে ফেলে রাজশাহী।

সুপার ওভারের রোমাঞ্চকর জয়ের পর শান্তর নেতৃত্বগুণেরও প্রশংসা করেছেন হান্নান। সংবাদ সম্মেলনে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের প্রধান কোচ বলেন,‘আমি নির্বাচক থাকার সময় শান্ত ছিল অধিনায়ক। তাঁর সঙ্গে অনেক মিটিং হয়েছে। শান্তকে খুব ভালোভাবেই চিনি। শান্ত যেন ভালো খেলতে পারে, সেই জায়গাটা আমি তৈরি করে দিয়েছি। একারণেই আজ এ পর্যায়ে এসেছেন শান্ত।’

বিপিএল শেষেই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ততা শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ সূত্রে কদিন আগে জানা গেল, লজিস্টিক্যাল বিষয় ভাবনায় রেখে আইসিসির কাছে দল জমা দেওয়ার সময়সীমা ১ জানুয়ারি। গতকাল সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও বিসিবি এখনো বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেনি। তবে বিশেষ পরিবর্তনের সুযোগ থাকছে ৩১ জানুয়ারি। আইসিসির এই সাপোর্ট পিরিয়ডে বড়জোর দুই একটি জায়গায় পরিবর্তন হতে পারে।

