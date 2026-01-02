Ajker Patrika
ক্রিকেট

‘বাংলাদেশ তো ভারতের শত্রুরাষ্ট্র নয়’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৪৮
বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক মোস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল খেলতে বাধা হবে না বলে মনে করেন বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা। ছবি: ফেসবুক
বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক মোস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল খেলতে বাধা হবে না বলে মনে করেন বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা। ছবি: ফেসবুক

আবুধাবিতে গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর মোস্তাফিজুর রহমানকে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কলকাতা নাইট রাইডার্স নেওয়ার পরই বেশ সাড়া পড়ে যায়। তবে বাংলাদেশ-ভারত রাজনৈতিক সম্পর্কের শীতলতার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটেও। মোস্তাফিজকে আইপিএলে ভারতীয় ভক্ত-সমর্থকদের অনেকেই দেখতে চান না বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও মোস্তাফিজ বয়কটের রব উঠেছে।

শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্স মোস্তাফিজকে নেওয়ায় নেটিজেনদের অনেকে শাহরুখকে বয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন। যদি বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারকে খেলানো হয়, সে ক্ষেত্রে মধ্যপ্রদেশের কয়েকজন নেতা-কর্মী পিচ নষ্টের হুমকি দিয়েছেন। তাতে মোস্তাফিজের আইপিএলে খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

মোস্তাফিজের চলমান ইস্যু নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এক শীর্ষ কর্মকর্তা। বিসিসিআইয়ের সেই কর্মকর্তা বলেন, ‘বিষয়টি যে সংবেদনশীল, সেটা আমরা বুঝতে পারছি। কূটনৈতিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ও নিয়মিত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের নিষিদ্ধ করার কোনো নির্দেশ সরকার এখনো দেয়নি। বাংলাদেশ তো আমাদের শত্রু রাষ্ট্র নয়।’

‘মোস্তাফিজ ৯ কোটির জায়গায় ১৮ কোটি পেলেও অবাক হতাম না’‘মোস্তাফিজ ৯ কোটির জায়গায় ১৮ কোটি পেলেও অবাক হতাম না’

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, দিল্লি ক্যাপিটালস, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস, চেন্নাই সুপার কিংস—এই পাঁচ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন তিনি। কলকাতা তাঁর আইপিএল ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ দল। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ৬৯ ম্যাচে ৮.১৩ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৬৫ উইকেট। ২০২৪ সালে চেন্নাই সুপার কিংস তাঁকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক পোস্ট দিয়েছে। গতবার জেক ফ্রেজার ম্যাগার্ক না খেলায় দিল্লি ক্যাপিটালস টুর্নামেন্টের মাঝপথে নেয় মোস্তাফিজকে। এবার ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে তাঁকে কিনে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ দামে কোনো ক্রিকেটারকে কেনার রেকর্ড হলো আইপিএলে।

কয়েক দিন আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টিতে দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে মোস্তাফিজ ৮ ম্যাচে ৮.০৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৫ উইকেট। বিপিএলে রংপুর রাইডার্সের হয়ে পুরো আইএল না খেলেই দেশে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। কয়েক দিন আগে সিলেটে এক সংবাদ সম্মেলনে তাসকিন আহমেদের কাছে মোস্তাফিজের ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে (বাংলাদেশি ১২ কোটি ৩৪ লাখ টাকা) দল পাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাসকিন তখন বলেছিলেন, ‘এটা তো দৃশ্যমান। আসলে ফিজ মাশা আল্লাহ বিশ্ব ক্রিকেটে অনেক প্রমাণিত একজন ক্রিকেটার। সে যদি ৯ কোটির জায়গায় ১৮ কোটিও পেত, অবাক হওয়ার কিছু হতো না। কারণ, খেলোয়াড় হিসেবে এটা তার প্রাপ্য।’

রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজকে নিল কলকাতারেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজকে নিল কলকাতা

তাসকিন, মোস্তাফিজ এবারের বিপিএলে দুই ভিন্ন দলের হয়ে খেলছেন। ২০২৬ বিপিএলে তাসকিনের দল ঢাকা ক্যাপিটালস। রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলছেন মোস্তাফিজ। রংপুর, ঢাকা দুই দলেরই পয়েন্ট ২। তবে নেট রানরেটের কারণে এখন তিন ও পাঁচে অবস্থান করছে রংপুর ও ঢাকা। এখন পর্যন্ত ১২তম বিপিএলে ১ ও ৩ উইকেট নিয়েছেন তাসকিন ও মোস্তাফিজ। কয়েক দিন আগে আইএল টি-টোয়েন্টিতে ডেথ ওভারে দুর্দান্ত বোলিংয়ে নজর কাড়েন মোস্তাফিজ। আমিরাতের সেই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলেছিলেন তাসকিন।

