মোস্তাফিজকে এবার মিস করেছেন নবি

ক্রীড়া ডেস্ক    
মোস্তাফিজুর রহমানকে মিস করেছেন দুবাই ক্যাপিটালসের অধিনায়ক মোহাম্মদ নবি। ছবি: ক্রিকইনফো
সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টিতে দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে পুরো টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ পাননি মোস্তাফিজুর রহমান। ছন্দে থাকা মোস্তাফিজ বিপিএল খেলতে চলে এসেছেন দেশে। দুবাই ক্যাপিটালসের অধিনায়ক মোহাম্মদ নবির মতে মোস্তাফিজ খেললে ম্যাচের ফল ভিন্ন হলেও হতে পারত।

২৪ ডিসেম্বর শারজা ওয়ারিয়র্সকে হারিয়ে দুবাই ক্যাপিটালস প্লে অফ নিশ্চিত করেছিল। সেই ম্যাচ শেষে মোস্তাফিজ বিপিএল খেলতে চলে আসেন দেশে। তাঁর অনুপস্থিতিতে লিগ পর্বের এক ম্যাচে এমআই এমিরেটসের কাছে ৮ উইকেটে হারে দুবাই ক্যাপিটালস। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গত রাতে এলিমিনেটরে আবুধাবি নাইট রাইডার্সের কাছে ৫০ রানে হেরে যাওয়ায় টুর্নামেন্টই শেষ দুবাই ক্যাপিটালসের। ম্যাচ শেষে দুবাই অধিনায়ক নবি বলেছেন, ‘মোস্তাফিজ গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার ছিল ও সে ছিল উইকেটশিকারী। তাকে অনেক মিস করেছি। কারণ, সে থাকলে ডেথ ওভারে রান আটকাতে পারত এবং উইকেটও নিত।’

টস জিতে গতকাল আগে ব্যাটিং নেওয়া আবুধাবি নাইট রাইডার্স একটা সময় ১৯ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৬ রান। ইনিংসের শেষ ওভারে দুবাই ক্যাপিটালসের বাঁহাতি পেসার ডেভিড উইলির কাছ থেকে ১২ রান নিয়েছে আবুধাবি। সেই ওভারে একটা উইকেটও নিয়েছেন তিনি। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫৮ রান করে আবুধাবি। ‘ডু অর ডাই’ ম্যাচে টিকে থাকার লক্ষ্যে নেমে কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেনি দুবাই ক্যাপিাটালস। ১৬.২ ওভারে ১০৮ রানে গুটিয়ে যায় দুবাই।৫০ রানে হেরে যাওয়ার পর মোস্তাফিজের অভাব বোধ করেছেন দুবাই অধিনায়ক নবি।

এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে ৮ ম্যাচে ৮.০৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৫ উইকেট। তাঁর সমান ১৫ উইকেট নিয়ে এই মুহূর্তে যৌথভাবে তিনে আবুধাবির জেসন হোল্ডার ও ডেজার্ট ভাইপার্সের খুজাইমা তানভীর। ৮.০৮ ইকোনমি দিয়ে অবশ্য পুরোটা বিচার করা যাবে না মোস্তাফিজকে। ২১ ডিসেম্বর গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে ৪ ওভারে ৩৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে পেয়েছিলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। জেমস ভিন্স, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, শন ডিকসন—ইনিংসের ১৪তম ওভারে বোলিংয়ে এসে আবুধাবি নাইট রাইডার্সের এই তিন ব্যাটারকে ফিরিয়েছিলেন। সেই ম্যাচে ইনিংসের শেষ ওভারে মাত্র ৪ রান খরচ করেছিলেন। তিনি কোনো উইকেট না পেলেও আবুধাবির তিন ব্যাটার রানআউট হয়েছিলেন।

দুবাই ক্যাপিটালসের ফিল্ডিং ভালো হলে মোস্তাফিজ হয়তো আরও কিছু উইকেট পেতে পারতেন। গতকাল এলিমিনেটরে খেললে উইকেটের পাশাপাশি আবুধাবি নাইট রাইডার্সকে আরও কমে বেঁধে রাখতে পারতেন। কিন্তু ব্যাটারদের তো দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে। আগামীকাল দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে আবুধাবি নাইট রাইডার্স ও এমআই এমিরেটস। সাকিব আল হাসান এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে এমআই এমিরেটসের হয়ে খেলেছেন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটমোস্তাফিজুর রহমান
