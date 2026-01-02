বিশ্বকাপ দলে কি তাহলে সুযোগ পাচ্ছেন রিপন

ক্রীড়া ডেস্ক
চাপের মুহূর্তে কীভাবে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, সেটাই যেন সবাইকে দেখিয়ে দিচ্ছেন রিপন মন্ডল। রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ থেকে শুরু করে বিপিএল, সব জায়গাতেই রিপন দেখাচ্ছেন তাঁর ঝলক। ডেথ ওভার হোক বা সুপার ওভার, নিখুঁত বোলিংয়ে প্রতিপক্ষকে চেপে ধরছেন বাংলাদেশের এই তরুণ পেসার।
কাতারে গত বছরের নভেম্বরে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ খেলেই আলোচনায় রিপন। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে সেই টুর্নামেন্টে ৬.৭৫ ইকোনমিতে ১১ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী ছিলেন। সেমিফাইনালে ডেথ ওভার, সুপার ওভারে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বোলিং করে ভারতের কাছ থেকে ম্যাচ বের করে নিয়েছিলেন রিপন। শুধু তা-ই নয়, পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে ফাইনালে নিশ্চিত হেরে যাওয়া ম্যাচ সুপার ওভারে নিতে তাঁর ব্যাটিংয়েরও অবদান রয়েছে।
ইয়র্কারের পাশাপাশি নিখুঁত লাইন-লেংথে বোলিং করতে পারেন বলে অধিনায়কদের ভরসা হয়ে উঠেছেন। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গতকাল রংপুর রাইডার্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচের শেষ অংশটা আবার একটু দেখা যাক। ১৬০ রানের লক্ষ্যে নেমে হাতে ৭ উইকেট নিয়ে শেষ ওভারে ৭ রান প্রয়োজন ছিল রংপুর রাইডার্সের। সে সময় রংপুর রাইডার্সের অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহানের কাছে একটা চার রিপন মন্ডল হজম করলেও মাত্র ৬ রান খরচ করেছেন রিপন। সেই ওভারে ৩ উইকেট হারায় রাজশাহী, যাঁর দুটিই নিয়েছেন রিপন। প্রথম তিন ওভারে কোনো উইকেট না নিয়ে যে রিপন ৩৭ রান খরচ করেছিলেন, ম্যাচে তাঁর বোলিং শেষ করেছেন ৪ ওভারে ৪৩ রানে ২ উইকেট নিয়ে।
ডেথ ওভারের পর সুপার ওভারে রিপনের দুর্দান্ত বোলিংয়ে রংপুর ৬ রানেই আটকে যায়। যার মধ্যে বিধ্বংসী ব্যাটার কাইল মায়ার্সকে দারুণ এক ডেলিভারিতে বোল্ড করেছেন রিপন। সুপার ওভারে রাজশাহীর জয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন রিপন। সুপার ওভারে কেন তাঁকেই বোলিংয়ে আনা হলো, এই ব্যাখ্যায় গতকাল রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের প্রধান কোচ হান্নান সরকার বলেন, ‘রিপনের এ ধরনের অভিজ্ঞতা ছিল। এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা বোলারদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। আমাদেরও বিশ্বাস ছিল, রিপনই পারবে। ফিটনেসের পাশাপাশি তার সুপার ওভারের অভিজ্ঞতা দারুণ কাজে দিয়েছে।’
২৩ জানুয়ারি বিপিএল শেষেই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ততা শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে। ছন্দে থাকা রিপন এরই মধ্যে জাতীয় দলের দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করেছেন। বিশ্বকাপ দলে কি সুযোগ মিলবে রিপনের—এই প্রশ্নের উত্তরে হান্নান সংবাদ সম্মেলনে বলেন,‘রিপন অবশ্যই দারুণ ছন্দে রয়েছে। বোলাররা যখন দারুণ পারফর্ম করে, তাদের নিয়ে বড় ইভেন্টের চিন্তা করা যায়। নির্বাচকেরা হয়তো চিন্তা করছেন। তবে কাকে বাদ দিয়ে নেওয়া হবে, সেটাও ভাবতে হবে। এটাকে মধুর সমস্যাও বলতে পারেন।’
রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের পেসার রিপন মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রংপুর রাইডার্সের সহকারী কোচ মোহাম্মদ আশরাফুলও। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচকের নজরে আসার মতো রিপন পারফর্ম করছেন বলে মনে করেন আশরাফুল। রাজশাহীর কাছে গত রাতে হারের পর আশরাফুল বলেন, ‘নির্বাচকেরা অবশ্যই সবকিছু দেখছেন। ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স নিয়ে চিন্তা করছেন। 'এ' দল বা আজকের ম্যাচ, রিপন যেভাবে শেষ কয়েকটা ম্যাচে পারফর্ম করেছে, সেটা নজরে পড়ার মতোই।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এরই মধ্যে তিন ম্যাচ খেলে ফেলেছেন রিপন। হাংঝুতে ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমসে টি-টোয়েন্টিতে সেই তিন ম্যাচ খেলেছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মর্যাদা পেলেও আসলে সেই অর্থে বিবেচনা করা হয় না। ২০২৪-এর ডিসেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দলের সঙ্গে পাঠানো হলেও কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি তিনি।
বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ সূত্রে কদিন আগে জানা গেছে, লজিস্টিক্যাল বিষয় ভাবনায় রেখে আইসিসির কাছে দল জমা দেওয়ার সময়সীমা ১ জানুয়ারি। গতকাল সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও বিসিবি এখনো বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেনি। তবে বিশেষ পরিবর্তনের সুযোগ থাকছে ৩১ জানুয়ারি। আইসিসির এই সাপোর্ট পিরিয়ডে বড়জোর দুই একটি জায়গায় পরিবর্তন হতে পারে।এবার বিশ্বকাপ দিয়ে জাতীয় দলে রিপন সুযোগ করে নিতে পারেন কি না, সেটা সময়ই বলে দেবে। চলতি বিপিএলে এরই মধ্যে দুইবার ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি।
চাপের মুহূর্তে কীভাবে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, সেটাই যেন সবাইকে দেখিয়ে দিচ্ছেন রিপন মন্ডল। রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ থেকে শুরু করে বিপিএল, সব জায়গাতেই রিপন দেখাচ্ছেন তাঁর ঝলক। ডেথ ওভার হোক বা সুপার ওভার, নিখুঁত বোলিংয়ে প্রতিপক্ষকে চেপে ধরছেন বাংলাদেশের এই তরুণ পেসার।
কাতারে গত বছরের নভেম্বরে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ খেলেই আলোচনায় রিপন। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে সেই টুর্নামেন্টে ৬.৭৫ ইকোনমিতে ১১ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী ছিলেন। সেমিফাইনালে ডেথ ওভার, সুপার ওভারে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বোলিং করে ভারতের কাছ থেকে ম্যাচ বের করে নিয়েছিলেন রিপন। শুধু তা-ই নয়, পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে ফাইনালে নিশ্চিত হেরে যাওয়া ম্যাচ সুপার ওভারে নিতে তাঁর ব্যাটিংয়েরও অবদান রয়েছে।
ইয়র্কারের পাশাপাশি নিখুঁত লাইন-লেংথে বোলিং করতে পারেন বলে অধিনায়কদের ভরসা হয়ে উঠেছেন। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গতকাল রংপুর রাইডার্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচের শেষ অংশটা আবার একটু দেখা যাক। ১৬০ রানের লক্ষ্যে নেমে হাতে ৭ উইকেট নিয়ে শেষ ওভারে ৭ রান প্রয়োজন ছিল রংপুর রাইডার্সের। সে সময় রংপুর রাইডার্সের অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহানের কাছে একটা চার রিপন মন্ডল হজম করলেও মাত্র ৬ রান খরচ করেছেন রিপন। সেই ওভারে ৩ উইকেট হারায় রাজশাহী, যাঁর দুটিই নিয়েছেন রিপন। প্রথম তিন ওভারে কোনো উইকেট না নিয়ে যে রিপন ৩৭ রান খরচ করেছিলেন, ম্যাচে তাঁর বোলিং শেষ করেছেন ৪ ওভারে ৪৩ রানে ২ উইকেট নিয়ে।
ডেথ ওভারের পর সুপার ওভারে রিপনের দুর্দান্ত বোলিংয়ে রংপুর ৬ রানেই আটকে যায়। যার মধ্যে বিধ্বংসী ব্যাটার কাইল মায়ার্সকে দারুণ এক ডেলিভারিতে বোল্ড করেছেন রিপন। সুপার ওভারে রাজশাহীর জয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন রিপন। সুপার ওভারে কেন তাঁকেই বোলিংয়ে আনা হলো, এই ব্যাখ্যায় গতকাল রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের প্রধান কোচ হান্নান সরকার বলেন, ‘রিপনের এ ধরনের অভিজ্ঞতা ছিল। এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা বোলারদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। আমাদেরও বিশ্বাস ছিল, রিপনই পারবে। ফিটনেসের পাশাপাশি তার সুপার ওভারের অভিজ্ঞতা দারুণ কাজে দিয়েছে।’
২৩ জানুয়ারি বিপিএল শেষেই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ততা শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে। ছন্দে থাকা রিপন এরই মধ্যে জাতীয় দলের দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করেছেন। বিশ্বকাপ দলে কি সুযোগ মিলবে রিপনের—এই প্রশ্নের উত্তরে হান্নান সংবাদ সম্মেলনে বলেন,‘রিপন অবশ্যই দারুণ ছন্দে রয়েছে। বোলাররা যখন দারুণ পারফর্ম করে, তাদের নিয়ে বড় ইভেন্টের চিন্তা করা যায়। নির্বাচকেরা হয়তো চিন্তা করছেন। তবে কাকে বাদ দিয়ে নেওয়া হবে, সেটাও ভাবতে হবে। এটাকে মধুর সমস্যাও বলতে পারেন।’
রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের পেসার রিপন মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রংপুর রাইডার্সের সহকারী কোচ মোহাম্মদ আশরাফুলও। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচকের নজরে আসার মতো রিপন পারফর্ম করছেন বলে মনে করেন আশরাফুল। রাজশাহীর কাছে গত রাতে হারের পর আশরাফুল বলেন, ‘নির্বাচকেরা অবশ্যই সবকিছু দেখছেন। ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স নিয়ে চিন্তা করছেন। 'এ' দল বা আজকের ম্যাচ, রিপন যেভাবে শেষ কয়েকটা ম্যাচে পারফর্ম করেছে, সেটা নজরে পড়ার মতোই।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এরই মধ্যে তিন ম্যাচ খেলে ফেলেছেন রিপন। হাংঝুতে ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমসে টি-টোয়েন্টিতে সেই তিন ম্যাচ খেলেছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মর্যাদা পেলেও আসলে সেই অর্থে বিবেচনা করা হয় না। ২০২৪-এর ডিসেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দলের সঙ্গে পাঠানো হলেও কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি তিনি।
বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ সূত্রে কদিন আগে জানা গেছে, লজিস্টিক্যাল বিষয় ভাবনায় রেখে আইসিসির কাছে দল জমা দেওয়ার সময়সীমা ১ জানুয়ারি। গতকাল সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও বিসিবি এখনো বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেনি। তবে বিশেষ পরিবর্তনের সুযোগ থাকছে ৩১ জানুয়ারি। আইসিসির এই সাপোর্ট পিরিয়ডে বড়জোর দুই একটি জায়গায় পরিবর্তন হতে পারে।এবার বিশ্বকাপ দিয়ে জাতীয় দলে রিপন সুযোগ করে নিতে পারেন কি না, সেটা সময়ই বলে দেবে। চলতি বিপিএলে এরই মধ্যে দুইবার ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি।
সিলেট স্টেডিয়ামে গত রাতে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ হেরে যায় রংপুর রাইডার্স। সুপার ওভারে সেই ম্যাচ হারের রেশ কাটতে না কাটতেই আজ মাঠে নামতে হবে রংপুরকে। সিলেটে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে সিলেট টাইটান্স-রংপুর রাইডার্স ম্যাচ।১ ঘণ্টা আগে
সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টিতে দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে পুরো টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ পাননি মোস্তাফিজুর রহমান। ছন্দে থাকা মোস্তাফিজ বিপিএল খেলতে চলে এসেছেন দেশে। দুবাই ক্যাপিটালসের অধিনায়ক মোহাম্মদ নবির মতে মোস্তাফিজ খেললে ম্যাচের ফল ভিন্ন হলেও হতে পারত।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে নাজমুল হোসেন শান্ত নেই গত ৮ মাস ধরে। কিন্তু নিজেকে প্রমাণ করতে শান্ত যে ২০২৬ বিপিএলকেই বেছে নিয়েছেন। পুরোদস্তুর ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’ হিসেবে কাজ করছেন তিনি। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের প্রধান কোচ হান্নান সরকারের মতে শান্তকে নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচক২ ঘণ্টা আগে
আলোচনাটা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই হচ্ছে। অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্ট শেষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন উসমান খাজা। আজ সিডনিতে সংবাদ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে ক্রিকেটকে বিদায়ের এই ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে