ইবোলা আতঙ্কের মাঝেই বিশ্বকাপ যাত্রা, স্বস্তির খবর পেল ডিআর কঙ্গো

ইবোলা প্রাদুর্ভাবের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়লেও এবারের বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারবে কঙ্গো—এমনটাই আশা করছে মার্কিন প্রশাসন। বিশেষ ভ্রমণ ছাড়ের আওতায় দলটিকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।
আগামী মাসেই শুরু হচ্ছে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ। এর আগে চলতি সপ্তাহে ডিআর কঙ্গো, উগান্ডা ও দক্ষিণ সুদানে ইবোলা পরিস্থিতির কারণে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে যুক্তরাষ্ট্র। দ্য মিরর ইউএসের তথ্য অনুযায়ী, গত ২১ দিনের মধ্যে এসব দেশে অবস্থান করা অ-মার্কিন পাসপোর্টধারীদের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘চলমান ইবোলা ভাইরাস ডিজিজ (ইভিডি) প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে মার্কিন জনগণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষায় সিডিসি, ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ফেডারেল সংস্থা আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘যেসব অ-মার্কিন পাসপোর্টধারী গত ২১ দিনের মধ্যে উগান্ডা, ডিআর কঙ্গো বা দক্ষিণ সুদানে অবস্থান করেছেন, তাদের প্রবেশে বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে।’
এই ঘোষণার পর প্রশ্ন উঠেছিল, সেবাস্তিয়ান দেসাব্রের কোচিংয়ে থাকা কঙ্গো আদৌ বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারবে কি না। তবে আল জাজিরাকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক কর্মকর্তা বলেছেন, ‘আমরা আশা করছি ডিআর কঙ্গো দল বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারবে। তাদের এমন একটি প্রটোকলের আওতায় আনার জন্য আমরা কাজ করছি, যেখানে পরীক্ষা ও আইসোলেশনের ব্যবস্থা থাকবে—যেমনটি যুক্তরাষ্ট্রে ফেরা মার্কিন নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়।’
ইবোলা পরিস্থিতির কারণে ডিআর কঙ্গো তাদের বিশ্বকাপ-পূর্ব প্রস্তুতির কিনশাসা পর্ব বাতিল করেছে। কর্মকর্তাদের দাবি, ভাইরাসে এখন পর্যন্ত ১৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ডিআর কঙ্গোর এক মুখপাত্র পলিটিকো ডটকমকে বলেন, ‘আমাদের দলের প্রস্তুতি পরিকল্পনা ইউরোপ ও হিউস্টনে স্বাভাবিকভাবেই চলছে। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যবিধির কারণে কিনশাসা পর্বটি বাতিল করা হয়েছে।’
গত সপ্তাহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম গেব্রেয়েসুস পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এদিকে ইবোলা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ফিফা। একই সঙ্গে ডিআর কঙ্গো ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দলটিকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে।
গত মার্চে আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফে জ্যামাইকাকে হারিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করে ডিআর কঙ্গো। আগামী ১৭ জুন হিউস্টনে পর্তুগালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আফ্রিকার দলটি।
