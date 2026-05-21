ফুটবল

নতুন বাস্তবতায় বেলজিয়াম

১১ জুন শুরু ফুটবল বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্র , কানাডা ও মেক্সিকোয় শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলছে ৪৮ দল। ‘বিশ্বকাপের দল' শীর্ষক এই ধারাবাহিকে কোন দল কেমন, সেটি তুলে ধরার প্রয়াস। আজকের পর্বে বেলজিয়াম

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ মে ২০২৬, ১০: ৫২
গ্রুপ পর্বে মিসর, ইরান, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে বেলজিয়াম। ছবি: সংগৃহীত

র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান একসময় টানা চার বছর নিজেদের দখলে রাখলেও, মাঠের বড় কোনো ট্রফি ছাড়াই শেষ হয়েছে বেলজিয়ামের ‘সোনালি প্রজন্ম’। এডেন হ্যাজার্ডদের বিদায়ের পর দলটির সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে এনে নতুন দল গড়ে তোলা।

২০২৪ সালের উয়েফা ইউরোর শেষ ১৬ থেকে বিদায় নেওয়ার পর, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ডোমেনিকো টেডেসকোর স্থলাভিষিক্ত হন ফরাসি কোচ রুডি গার্সিয়া। আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথমবার কাজ করলেও ক্লাব ফুটবলে লিল, রোমা এবং লিঁওর মতো দল পরিচালনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে ৬১ বছর বয়সী এই কোচের। দায়িত্ব নেওয়ার পর উয়েফা নেশনস লিগের প্লে-অফে ইউক্রেনকে হারিয়ে ‘লিগ এ’-তে বেলজিয়ামের অবস্থান টিকিয়ে রাখেন তিনি। এরপর ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে উয়েফা অঞ্চল থেকে অপরাজিত থেকে মূল পর্বের টিকিট নিশ্চিত করে তাঁর দল। তবে বাছাইপর্বের পথটি পুরোপুরি মসৃণ ছিল না; উত্তর মেসিডোনিয়া ও কাজাখস্তানের মতো দলের বিপক্ষে পয়েন্ট হারানোর পাশাপাশি রক্ষণভাগের দুর্বলতা বারবার সামনে এসেছে।

বর্তমানে বেলজিয়ামকে ৪-৩-৩ ফর্মেশনে খেলাচ্ছেন গার্সিয়া, যেখানে মূল জোর দেওয়া হচ্ছে বল পজেশন ধরে রাখা এবং কাউন্টার-প্রেসিংয়ের ওপর। তবে রক্ষণভাগে ভিনসেন্ট কোম্পানি বা ইয়ান ভের্টোনগেনের মতো তারকাদের অবসরের পর যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা এখনো পুরোপুরি পূরণ করা সম্ভব হয়নি। স্পোর্টিং সিপির ২১ বছর বয়সী জেনো ডেবাস্ট ও মিলানের কোনি ডি উইন্টারের মতো তরুণেরা রক্ষণ সামলানোর দায়িত্বে থাকলেও অভিজ্ঞতার ঘাটতি স্পষ্ট। এই ঘাটতি পূরণে চেলসির তরুণ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার রোমিও লাবিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন, যদিও চোটের কারণে দীর্ঘদিন তিনি জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন। তবে বড় স্বস্তি হিসেবে ফিরে এসেছেন রিয়াল মাদ্রিদের অভিজ্ঞ গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া। সাবেক কোচের সঙ্গে বিবাদের জেরে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছিলেন তিনি।

আক্রমণভাগে বেলজিয়াম এখনো কেভিন ডি ব্রুইনা এবং রোমেলু লুকাকুর মতো অভিজ্ঞ তারকাদের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ৩৪ বছর বয়সী ডি ব্রুইনা হ্যামস্ট্রিং চোট কাটিয়ে ফিরলেও বয়সের কারণে গতি কিছুটা কমেছে, তবে তাঁর নিখুঁত পাসিং ভিশন এখনো দলের মূল শক্তি। দেশের সর্বোচ্চ গোলদাতা রোমেলু লুকাকু থাকছেন গোল করার মূল দায়িত্বে। যদিও তাঁর অফ ফর্ম চিন্তার কারণ। ম্যানচেস্টার সিটি উইঙ্গার জেরেমি দোকুর ওপর তাই আস্থার ভারটা বেশি। বাছাইপর্বে আটটি ম্যাচেই শুরুর একাদশে থেকে ৫ গোল এবং ৩ অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি।

বিশ্বকাপে ‘গ্রুপ এইচে’ বেলজিয়ামের প্রতিপক্ষ মিসর, ইরান ও নিউজিল্যান্ড। ১৫ জুন সিয়াটলে মিসরের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে তাদের বিশ্বকাপ মিশন শুরু হবে। গার্সিয়া একপ্রকার চাপ মাথায় নিয়েই এই টুর্নামেন্টে নামছেন, যেখানে সোনালি প্রজন্মের ছায়া থেকে বেরিয়ে নতুন একঝাঁক তরুণদের নিয়ে পথ চলাই বেলজিয়ামের মূল লক্ষ্য।

garcia

কোচ: রুডি গার্সিয়া

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ডোমেনিকো তেদেস্কোর বিদায়ের পর রুডি গার্সিয়া বেলজিয়ামের দায়িত্ব নেন। মার্চে উয়েফা নেশনস লিগের প্লে-অফে ইউক্রেনের কাছে প্রথম লেগে ৩-১ ব্যবধানে হারলেও, ঘরের মাঠে রোমেলু লুকাকুর জোড়া গোলে ৩-০ ব্যবধানে জিতে লিগ ‘এ’-তে টিকে থাকে বেলজিয়াম। এই জয় দলের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনে এবং কয়েক মাস পর গার্সিয়া দলকে ২০২৬ বিশ্বকাপে নিয়ে যান। আন্তর্জাতিক স্তরে নতুন হলেও, সাবেক এই লিল, রোমা ও নাপোলি কোচের ক্লাব ফুটবলে রয়েছে বিশাল অভিজ্ঞতা।

bruyne

তারকা: কেভিন ডি ব্রুইনা

চোট কাটিয়ে সম্প্রতি ছন্দ ফিরে পাওয়া কেভিন ডি ব্রুইনা এখন পুরো ফর্মে রয়েছেন। ইউরোপ মাতানো এই মিডফিল্ডার ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে রেকর্ড ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ এবং একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতেন। গত জুলাইয়ে ইতালিয়ান ক্লাব নাপোলিতে যোগ দিয়ে চোটের কবলে পড়লেও, মার্চে আন্তোনিও কন্তের অধীনে ফিরে ডি ব্রুইনা আবারও প্রমাণ করেন যে তাঁর নিখুঁত নির্ভুলতা এবং পাস দেওয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এখনো আগের মতোই অম্লান রয়েছে। ফর্ম ও ফিটনেস সাময়িক, কিন্তু আভিজাত্য চিরন্তন।

র‍্যাঙ্কিং: ৯

অংশগ্রহণ: ১৫

সেরা সাফল্য: তৃতীয় (২০১৮)

অঞ্চল: ইউরোপ

ডাকনাম: রেড ডেভিল

বিশ্বকাপে

ম্যাচ ৫১ জয় ২১ ড্র ১০ হার ২০

১৫ জুন মিসর সিয়াটল রাত ১টা

২১ জুন ইরান লস অ্যাঞ্জেলেস রাত ১টা

২৭ জুন নিউজিল্যান্ড ভ্যানকুভার সকাল ৯টা

