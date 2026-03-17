ব্রাজিল দলে এবারও সুযোগ পাননি নেইমার

নেইমার কি থাকছেন নাকি থাকছেন না—এই আলোচনাটা চলছিল কদিন ধরে। অবশেষে উত্তর মিলল গত রাতে। ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের দলে জায়গা হয়নি নেইমারের।
কোচ কার্লো আনচেলত্তি গত রাতে ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ সামনে রেখে ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন। ৯ জন করে ডিফেন্ডার ও আক্রমণভাগের খেলোয়াড় রয়েছেন এই দলে। আছেন তিন গোলরক্ষক আলিসন, বেন্তো ও এদেরসন। মাঝমাঠে আছেন পাঁচ ফুটবলার।
লিও পেরেইরা, গ্যাব্রিয়েল সারা, রায়ান, ইগর থিয়াগো প্রথমবারের মতো ব্রাজিল দলে জায়গা পেয়েছেন। যাঁদের মধ্যে রায়ান ও ইগর থিয়াগো আছেন আক্রমণভাগে। সারা ও পেরেইরা থাকছেন মাঝমাঠ ও রক্ষণভাগে। নেইমারবিহীন আক্রমণভাগে দুই অভিষিক্তের সঙ্গে আছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রাফিনিয়া, এনদ্রিক, গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লিরা। ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের দলে আছেন কাসেমিরোর মতো অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার। রক্ষণভাগের নেতৃত্বে থাকছেন মার্কিনিওস।
২৬ মার্চ রাতে বোস্টনে ফ্রান্সের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। পাঁচবাবের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের পরের ম্যাচ ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে। ১ এপ্রিল বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টায় অরল্যান্ডোতে মাঠে গড়াবে ব্রাজিল-ক্রোয়েশিয়া প্রীতি ম্যাচ।
এবারের ফুটবল বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ড। ১৩ জুন নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ অভিযান। হাইতির বিপক্ষে সেলেসাওরা খেলতে নামবে ২০ জুন। ব্রাজিল-হাইতি ম্যাচ হবে ফিলাডেলফিয়ায়। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড। ২৪ জুন মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে হবে ব্রাজিল-স্কটল্যান্ড ম্যাচ।
গোলরক্ষক: আলিসন, বেন্তো, এদেরসন
ডিফেন্ডার: অ্যালেক্স সান্দ্রো, ব্রেমার, দানিলো, ডগলাস সান্তোস, গ্যাব্রিয়েল মাগালহেইস, ইবানিজ, লিও পেরেইরা, মারকিনিওস, ওয়েসলি
মিডফিল্ডার: আন্দ্রে সান্তোস, কাসেমিরো, দানিলো বারবোসা, ফাবিনিও, গ্যাব্রিয়েল সারা
ফরোয়ার্ড: ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, এনদ্রিক, গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি, ইগর থিয়াগো, জোয়াও পেদ্রো, লুইজ হেনরিক, ম্যাথাউস কুনিয়া, রাফিনিয়া, রায়ান
