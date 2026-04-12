Ajker Patrika
ফুটবল

যে দুঃস্মৃতি কাঁদায় নেইমারকে

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপে নেইমারের খেলা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা কাটেনি। ছবি: সংগৃহীত

ব্রাজিল দলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি কী ভাবছেন, তা তিনিই জানেন; তবে সাধারণ ব্রাজিলিয়ানদের বিশ্বাস, নেইমারকে নিয়েই বিশ্বকাপ খেলবে ব্রাজিল। নেইমারও জিইয়ে রেখেছেন দলে ডাক পাওয়ার আশা।

আরেকটি বিশ্বকাপ যখন আসন্ন, তখন ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের দুঃস্মৃতি এখনো তাড়িয়ে ফিরছে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে। আর সেই দুঃস্মৃতি তাঁর কাছে নিজের ‘অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত’ থাকার মতো। কোন সে দুঃস্মৃতি? কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার কাছে টাইব্রেকারে হার। টাইব্রেকার পর্বে পঞ্চম পেনাল্টিটি নেওয়ার কথা ছিল নেইমারের। কিন্তু তাঁর দুই সতীর্থ পেনাল্টি মিস করায় এবং টানা ক্রোয়েশিয়া টানা চারটি শটেই সফল হওয়ায় নেইমারের পেনাল্টি নেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি আর। এক ইউটিউব ভিডিওতে সান্তোস সতীর্থদের সঙ্গে কথা বলার সময় নেইমার বলেন, ‘জীবনে আমি সব সময় পঞ্চম পেনাল্টিটি নিয়েছি। পঞ্চমটি সবচেয়ে কঠিন, তবে অনেক সময় সেটি নেওয়ার সুযোগ নাও আসতে পারে।’

নেইমার বললেন সেই ঘটনা তাঁর মনে কতখানি ক্ষতের জন্ম দিয়েছে তা। ম্যাচ শেষে হোটেলে ফিরে মনে হয়েছিল পৃথিবী যেন শেষ হয়ে গেছে। চারপাশের পরিবেশ ছিল নিস্তব্ধ, সবাই গম্ভীর—কেউ কিছু বলছে না। নেইমারের ভাষায়, ‘মনে হচ্ছিল আমি নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আছি। ছোট একটা ঘরে বসে আছি, আর একে একে সবাই আসছে—পরিবার, স্বজন... সবার চোখ লাল, কেউ কথা বলছে না।’

সেই দুঃস্মৃতি হয়তো আজীবনই পোড়াবে নেইমারকে। তবে ব্রাজিলের হয়ে সবচেয়ে বেশি ৭৯ গোল করা নেইমার যদি এবার বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পান, তবে সেই যন্ত্রণার ক্ষতে উপশমের প্রলেপ খোঁজার চেষ্টা করবেন নিজেকে নিংড়ে দিয়ে।

বিষয়:

ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কুষ্টিয়ায় ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা-আগুন, আস্তানাপ্রধান নিহত

খলিলুর রহমান-জয়শঙ্কর বৈঠক: শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে আলোচনা

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে শাহবাজের পৃথক বৈঠক

অধ্যাদেশ ও সংস্কার: অবস্থান বদল সরকারের

‘স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, তার বাবাকে খবর দাও’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অধ্যাদেশ ও সংস্কার: অবস্থান বদল সরকারের

অধ্যাদেশ ও সংস্কার: অবস্থান বদল সরকারের

‘স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, তার বাবাকে খবর দাও’

‘স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, তার বাবাকে খবর দাও’

ইরানের ৭০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে তিন তুখোড় কূটনীতিক

ইরানের ৭০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে তিন তুখোড় কূটনীতিক

ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতায় বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রশিক্ষণ দিলেন ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীরা

ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতায় বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রশিক্ষণ দিলেন ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীরা

সংরক্ষিত নারী আসন: দুই দিনে বিএনপির মনোনয়ন বিক্রি ১০২৫

সংরক্ষিত নারী আসন: দুই দিনে বিএনপির মনোনয়ন বিক্রি ১০২৫

সম্পর্কিত

শেষ মুহূর্তে গোল হজম করায় জয় হাতছাড়া মেসিদের

শেষ মুহূর্তে গোল হজম করায় জয় হাতছাড়া মেসিদের

যে দুঃস্মৃতি কাঁদায় নেইমারকে

যে দুঃস্মৃতি কাঁদায় নেইমারকে

মোস্তাফিজকে ছাপিয়ে নায়ক নাহিদ রানা, পেলেন পুরস্কারও

মোস্তাফিজকে ছাপিয়ে নায়ক নাহিদ রানা, পেলেন পুরস্কারও

কিংসের জয়রথ, পুলিশি বাধা পেরোল ফর্টিস

কিংসের জয়রথ, পুলিশি বাধা পেরোল ফর্টিস