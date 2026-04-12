যে দুঃস্মৃতি কাঁদায় নেইমারকে

ব্রাজিল দলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি কী ভাবছেন, তা তিনিই জানেন; তবে সাধারণ ব্রাজিলিয়ানদের বিশ্বাস, নেইমারকে নিয়েই বিশ্বকাপ খেলবে ব্রাজিল। নেইমারও জিইয়ে রেখেছেন দলে ডাক পাওয়ার আশা।
আরেকটি বিশ্বকাপ যখন আসন্ন, তখন ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের দুঃস্মৃতি এখনো তাড়িয়ে ফিরছে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে। আর সেই দুঃস্মৃতি তাঁর কাছে নিজের ‘অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত’ থাকার মতো। কোন সে দুঃস্মৃতি? কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার কাছে টাইব্রেকারে হার। টাইব্রেকার পর্বে পঞ্চম পেনাল্টিটি নেওয়ার কথা ছিল নেইমারের। কিন্তু তাঁর দুই সতীর্থ পেনাল্টি মিস করায় এবং টানা ক্রোয়েশিয়া টানা চারটি শটেই সফল হওয়ায় নেইমারের পেনাল্টি নেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি আর। এক ইউটিউব ভিডিওতে সান্তোস সতীর্থদের সঙ্গে কথা বলার সময় নেইমার বলেন, ‘জীবনে আমি সব সময় পঞ্চম পেনাল্টিটি নিয়েছি। পঞ্চমটি সবচেয়ে কঠিন, তবে অনেক সময় সেটি নেওয়ার সুযোগ নাও আসতে পারে।’
নেইমার বললেন সেই ঘটনা তাঁর মনে কতখানি ক্ষতের জন্ম দিয়েছে তা। ম্যাচ শেষে হোটেলে ফিরে মনে হয়েছিল পৃথিবী যেন শেষ হয়ে গেছে। চারপাশের পরিবেশ ছিল নিস্তব্ধ, সবাই গম্ভীর—কেউ কিছু বলছে না। নেইমারের ভাষায়, ‘মনে হচ্ছিল আমি নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আছি। ছোট একটা ঘরে বসে আছি, আর একে একে সবাই আসছে—পরিবার, স্বজন... সবার চোখ লাল, কেউ কথা বলছে না।’
সেই দুঃস্মৃতি হয়তো আজীবনই পোড়াবে নেইমারকে। তবে ব্রাজিলের হয়ে সবচেয়ে বেশি ৭৯ গোল করা নেইমার যদি এবার বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পান, তবে সেই যন্ত্রণার ক্ষতে উপশমের প্রলেপ খোঁজার চেষ্টা করবেন নিজেকে নিংড়ে দিয়ে।
ইন্টার মায়ামির কী হয়েছে! নিজেদের সবশেষ দুই ম্যাচেই ড্র। শুধু তা-ই নয়, দুটো ম্যাচের স্কোরও হুবহু এক। আজ ম্যাচ শেষ হতে যখন ১২ মিনিট বাকি, সেই মুহূর্তে গোল হজম করায় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি লিওনেল মেসি-রদ্রিগো দি পলদের ইন্টার মায়ামি।২২ মিনিট আগে
এই জয়ে ৫ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে উঠে গেছে পেশোয়ার। সমান ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে মুলতান সুলতানস। ৫ ম্যাচে মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ছয়ে রয়েছে মোস্তাফিজদের লাহোর কালান্দার্স।১৫ ঘণ্টা আগে
বিরতি থেকে ফিরে ব্যবধান কমানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে আরামবাগ। তবে ৫৬ মিনিটে একটি বিতর্কিত মুহূর্ত তৈরি হয়। আরামবাগের ঘানাইন ফরোয়ার্ড কিজিতো লং বল ধরে জিকোকে পরাস্ত করলেও রেফারি হ্যান্ডবলের কারণে গোলটি বাতিল করে দেন। এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না পেরে রেফারির সঙ্গে তর্কে জড়ান আরামবাগের ফুটবলার রকি। তবে ৬৩ ম১৬ ঘণ্টা আগে
প্রথমবারের মতো পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) খেলতে গিয়ে প্রথম দুই ম্যাচে বলার মতো কিছু করতে পারেননি। কিন্তু ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে টুর্নামেন্টে নিজেকে যখন চেনাতে শুরু করলেন, তখনই পড়লেন বিপদে। তিন ম্যাচেই পিএসএল শেষ হয়ে গেল বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটারের।১৭ ঘণ্টা আগে