Ajker Patrika
ফুটবল

মোস্তাফিজকে ছাপিয়ে নায়ক নাহিদ রানা, পেলেন পুরস্কারও

ক্রীড়া ডেস্ক    
মোস্তাফিজকে ছাপিয়ে নায়ক নাহিদ রানা, পেলেন পুরস্কারও
আজও দারুণ বোলিং করেছেন নাহিদ রানা। ছবি: এক্স

পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) আজ ছিল বাংলাদেশের পেস ব্যাটারির লড়াই। একদিকে পেশোয়ার জালমির হয়ে বল হাতে আগুন ঝরিয়েছেন শরীফুল ইসলাম ও নাহিদ রানা, অন্যদিকে লাহোর কালান্দার্সের জার্সিতে লড়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। দিনশেষে জয়ের হাসি হেসেছে শরীফুল-রানাদের পেশোয়ার। লাহোরকে ৭৬ রানে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান দখল করেছে তারা।

করাচি জাতীয় স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাটিং করতে নেমে ৭ উইকেটে ১৭৩ রান করে পেশোয়ার। দলের হয়ে ৪৮ বলে সর্বোচ্চ ৭৪ রানের ইনিংস খেলেন শ্রীলঙ্কান উইকেটকিপার ব্যাটার কুশল মেন্ডিস। লাহোরের হয়ে মোস্তাফিজুর রহমান ৪ ওভারে ৩০ রান দিয়ে ২ উইকেট শিকার করেন। তিনি ফিরিয়েছেন মাইকেল ব্রেসওয়েল ও আমের জামালকে। এছাড়া এই ম্যাচেই প্রথম ব্যাটার হিসেবে পিএসএলে ৪ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করার অনন্য কীর্তি গড়েন বাবর আজম।

১৭৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই শরীফুলের তোপের মুখে পড়ে লাহোর। দ্বিতীয় ওভারেই মোহাম্মদ নাঈমকে সাজঘরের পথ দেখান এই বাঁহাতি পেসার। এরপর শুরু হয় নাহিদ রানার গতি ও বাউন্সারের ঝড়। থিতু হতে যাওয়া আবদুল্লাহ শফিককে (২১) দারুণ এক বাউন্সারে ফেরান তিনি। পরে উসমান মিরকেও আউট করে লাহোরের ব্যাটিং লাইনআপ ধসিয়ে দেন রানা। ৩ ওভারে মাত্র ১৫ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন তিনি। জেতেন স্মার্ট উইকেটের পুরস্কারও শরীফুল ২ ওভারে ১৭ রান দিয়ে নেন ১টি উইকেট। লাহোর গুটিয়ে যায় ৯৭ রানেই।

এই জয়ে ৫ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে উঠে গেছে পেশোয়ার। সমান ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে মুলতান সুলতানস। ৫ ম্যাচে মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ছয়ে রয়েছে মোস্তাফিজদের লাহোর কালান্দার্স।

বিষয়:

খেলাপাকিস্তান সুপার লিগমোস্তাফিজুর রহমানশরিফুল ইসলামনাহিদ রানা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাহমুদউল্লাহদের কথা শুনতে তামিম যখন সাংবাদিকদের কাতারে

ইরানের জব্দ অর্থ ছাড়ে সম্মত যুক্তরাষ্ট্র: রয়টার্সের প্রতিবেদন

ক্ষমতা ছাড়ার আগে ‘গণক্ষমা’ করবেন ট্রাম্প!

অসুস্থ ত্রাণমন্ত্রীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নেওয়া হবে: সৈয়দপুর জেলা বিএনপি নেতা

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শরীরে এইচআইভি জীবাণু পুশ, তরুণীর আত্মহত্যা

সম্পর্কিত

মোস্তাফিজকে ছাপিয়ে নায়ক নাহিদ রানা, পেলেন পুরস্কারও

মোস্তাফিজকে ছাপিয়ে নায়ক নাহিদ রানা, পেলেন পুরস্কারও

কিংসের জয়রথ, পুলিশি বাধা পেরোল ফর্টিস

তিন ম্যাচ খেলেই পিএসএল শেষ ইমনের

পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটারদের ভুল বোঝাবুঝি দূর করলেন বাংলাদেশের আম্পায়ার