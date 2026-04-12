Ajker Patrika
ফুটবল

শেষ মুহূর্তে গোল হজম করায় জয় হাতছাড়া মেসিদের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আজও জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি। ছবি: সংগৃহীত

ইন্টার মায়ামির কী হয়েছে! নিজেদের সবশেষ দুই ম্যাচেই ড্র। শুধু তা-ই নয়, দুটো ম্যাচের স্কোরও হুবহু এক। আজ ম্যাচ শেষ হতে যখন ১২ মিনিট বাকি, সেই মুহূর্তে গোল হজম করায় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি লিওনেল মেসি-রদ্রিগো দি পলদের ইন্টার মায়ামি।

সবশেষ ইন্টার মায়ামি জয় পেয়েছে ২২ মার্চ। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) সেই ম্যাচে নিউইয়র্ক সিটিকে ৩-২ গোলে হারিয়েছিল মায়ামি। পরবর্তীতে এই টুর্নামেন্টে অস্টিন ও নিউইয়র্ক রেডবুলসের বিপক্ষে টানা দুটিতে ড্র করেছে মেসিদের দল। ইন্টার মায়ামি-অস্টিন, ইন্টার মায়ামি-নিউইয়র্ক রেডবুলস—দুটি ম্যাচেরই স্কোরলাইন ২-২।

ফ্লোরিডার ন্যু স্টেডিয়ামে আজ নিউইয়র্ক রেডবুলসের বিপক্ষে আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে ইন্টার মায়ামি। ৬০ শতাংশ বল দখলে রেখে প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর মায়ামি নেয় ৫ শট। বিপরীতে রেডবুলসের বল দখলে ছিল ৪০ শতাংশ। ইন্টার মায়ামির লক্ষ্য বরাবর ২ শট নিয়ে দুটি থেকেই গোল আদায় করে নিয়েছে রেডবুলস।

শুরু থেকেই নিউইয়র্ক রেডবুলসের রক্ষণভাগে একের পর এক আক্রমণ করেও গোলের দেখা পায়নি ইন্টার মায়ামি। যেখানে মায়ামি ব্যর্থ, সেখানে রেডবুলস দ্রুতই গোলের দেখা পেয়েছে। ১৫ মিনিটে হুলিয়ান হলের ফাস্ট ব্রেক থেকে পাস রিসিভ করেন হোর্হে রুকালবা। তারপর ডান পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন রুকালবা।

ইন্টার মায়ামি সমতায় ফিরেছে প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই। ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত এক মিনিটে রদ্রিগো দি পলের ক্রস থেকে ডান পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন মাতেও সিলভেত্তি। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর পর দ্রুতই ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় ইন্টার মায়ামি। ৫৫ মিনিটে ডান পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন হার্মান বারতারামি।

ম্যাচের শেষভাগে এসে ইন্টার মায়ামির কাছ থেকে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে নিউইয়র্ক রেডবুলস। ৭৮ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন রেডবুলস মিডফিল্ডার আদ্রি মেহমেতি। তাঁকে গোল করতে সহায়তা করেন হুলিয়ান হল। ম্যাচ জিতলে পয়েন্ট টেবিলে সেরা দুইয়ে আসার সুযোগ ছিল ইন্টার মায়ামির। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়নি। ২-২ গোলে ড্র হওয়ায় ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার তিনে এখন ইন্টার মায়ামি। ৭ ম্যাচ খেলে তিনটি করে ম্যাচ জিতেছে ও ড্র করেছে এবং এক ম্যাচ হেরেছে। এখন তাদের পয়েন্ট ১২। সবার ওপরে থাকা ন্যাশভিলের পয়েন্ট ১৬। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে শিকাগো। প্রত্যেকেই খেলেছে সাতটি করে ম্যাচ।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কুষ্টিয়ায় ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা-আগুন, আস্তানাপ্রধান নিহত

খলিলুর রহমান-জয়শঙ্কর বৈঠক: শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে আলোচনা

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে শাহবাজের পৃথক বৈঠক

অধ্যাদেশ ও সংস্কার: অবস্থান বদল সরকারের

‘স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, তার বাবাকে খবর দাও’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

যে দুঃস্মৃতি কাঁদায় নেইমারকে

যে দুঃস্মৃতি কাঁদায় নেইমারকে

মোস্তাফিজকে ছাপিয়ে নায়ক নাহিদ রানা, পেলেন পুরস্কারও

মোস্তাফিজকে ছাপিয়ে নায়ক নাহিদ রানা, পেলেন পুরস্কারও

কিংসের জয়রথ, পুলিশি বাধা পেরোল ফর্টিস

কিংসের জয়রথ, পুলিশি বাধা পেরোল ফর্টিস