ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতায় বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রশিক্ষণ দিলেন ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীরা

ক্যাম্পাস ডেস্ক 
আপডেট : ১১ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ৪৮
কর্মশালায় ১৭ জন মধ্যবয়সী ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসহ ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীরা। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তরার মোজাফফর গার্ডেন সিটি আবাসিক কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হলো ‘ডিজিটাল সিটিজেনশিপ অ্যান্ড মিসইনফরমেশন অ্যাওয়ারনেস ট্রেইনিং ২০২৬’ শীর্ষক একটি সচেতনতামূলক কর্মশালা। গত শুক্রবার বিকেলে মোজাফফর গার্ডেন সিটি মিলনায়তনে আয়োজিত এই কর্মশালায় ১৭ জন মধ্যবয়সী ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অংশ নেন।

কমিউনিটি অ্যাকশন প্রজেক্টের অংশ হিসেবে কর্মশালাটির আয়োজন করেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সাংবাদিকতা, মিডিয়া ও যোগাযোগ বিভাগের ১৫ জন শিক্ষার্থী। ছয়টি মডিউলে বিভক্ত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করেন ছয় শিক্ষার্থী।

প্রথম মডিউলে অংশগ্রহণকারীদের ডিজিটাল সিটিজেনশিপ, ইন্টারনেট নিরাপত্তার মৌলিক ধারণা এবং ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। পাশাপাশি অনিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারের ঝুঁকি, যেমন ব্যক্তিগত তথ্য চুরি, আর্থিক প্রতারণা, ভুয়া খবর ছড়ানো ও সাইবার বুলিং সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশে প্রচলিত প্রতারণার উদাহরণ হিসেবে লটারি জেতার ভুয়া বার্তা এবং বিকাশ ও নগদের মতো ডিজিটাল লেনদেন প্ল্যাটফর্মে প্রতারণার ঝুঁকি তুলে ধরা হয়।

কর্মশালায় ১৭ জন মধ্যবয়সী ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসহ ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীরা। ছবি: সংগৃহীত

দ্বিতীয় মডিউলে পাসওয়ার্ড নিরাপত্তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড তৈরির নিয়ম শেখানো হয়। এতে বড় ও ছোট হাতের অক্ষর, সংখ্যা ও বিশেষ চিহ্ন ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তৃতীয় মডিউলে অ্যাকাউন্ট সুরক্ষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়, যেমন অচেনা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট গ্রহণ না করা, সন্দেহজনক লিংকে ক্লিক না করা, ওটিপি গোপন রাখা এবং দুই স্তরের নিরাপত্তা (টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন) চালু রাখা।

চতুর্থ মডিউলে ভুয়া অ্যাকাউন্ট চেনার কৌশল শেখানো হয়। প্রোফাইল তথ্যের অসঙ্গতি, প্রোফাইল ছবি না থাকা, কম বন্ধু থাকা এবং সন্দেহজনক লিংক পাঠানোর মতো লক্ষণগুলো চিহ্নিত করার বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পঞ্চম মডিউলে সাইবার বুলিং বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা হয় এবং এর মোকাবিলায় করণীয় হিসেবে উত্তর না দেওয়া, ব্লক করা, স্ক্রিনশট সংরক্ষণ ও রিপোর্ট করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

কর্মশালায় ১৭ জন মধ্যবয়সী ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসহ ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীরা। ছবি: সংগৃহীত

ষষ্ঠ ও শেষ মডিউলে অনলাইনে ভদ্র আচরণ, দায়িত্বশীলতা, তথ্য যাচাই, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা এবং অন্যদের সহায়তার মতো বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিকতা, মিডিয়া ও যোগাযোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কাবিল খান, যিনি একাডেমিক সুপারভাইজার হিসেবে শিক্ষার্থীদের কমিউনিটি অ্যাকশন প্রকল্প কার্যক্রমে দিকনির্দেশনা দেন।

মোজাফফর গার্ডেন সিটি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোহাম্মদ মহসীন বলেন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। একটি আবাসিক কমিউনিটির বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ এস এম আসাদুজ্জামান প্রামাণিক বলেন, বয়োজ্যেষ্ঠদের পাশাপাশি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্যও এ ধরনের কর্মশালা আয়োজন করা উচিত। তিনি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখ্য, কর্মশালাটির পৃষ্ঠপোষকতা করে ব্রিটিশ কাউন্সিল, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছিল ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। কমিউনিটি পার্টনার হিসেবে ছিল মোজাফফর গার্ডেন সিটি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শরীরে এইচআইভি জীবাণু পুশ, তরুণীর আত্মহত্যা

কুষ্টিয়ায় ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা-আগুন, আস্তানাপ্রধান নিহত

ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল বেগ, ৫০০০ ডিগ্রি তাপ সহ্য করে যেভাবে নিরাপদে অবতরণ নভোচারীদের

লিভার সুস্থ রাখতে এসব অভ্যাস বাদ দিন

ভ্যান্সকে ছাড়াই ইসলামাবাদে মার্কিন প্রতিনিধিদল, আলোচনা চলতে পারে ১৫ দিন

ইরানের ৭০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে তিন তুখোড় কূটনীতিক

ইরানের ৭০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে তিন তুখোড় কূটনীতিক

সংরক্ষিত নারী আসন: দুই দিনে বিএনপির মনোনয়ন বিক্রি ১০২৫

সংরক্ষিত নারী আসন: দুই দিনে বিএনপির মনোনয়ন বিক্রি ১০২৫

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি আলোচনায় যোগ দিচ্ছে চীন

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি আলোচনায় যোগ দিচ্ছে চীন

কুষ্টিয়ায় ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা-আগুন, আস্তানাপ্রধান নিহত

কুষ্টিয়ায় ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা-আগুন, আস্তানাপ্রধান নিহত

ভিকারুননিসার কলেজ শাখায় ৩ দিন অনলাইন, ৩ দিন অফলাইন ক্লাস

ভিকারুননিসার কলেজ শাখায় ৩ দিন অনলাইন, ৩ দিন অফলাইন ক্লাস

আইইউবিতে শেষ হলো সংস্কৃতি ও সৃজনশীল শিল্প নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

আইইউবিতে শেষ হলো সংস্কৃতি ও সৃজনশীল শিল্প নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

সাক্ষাৎকার: দক্ষিণ কোরিয়ায় গবেষকদের জন্য রয়েছে দারুণ সুযোগ

সাক্ষাৎকার: দক্ষিণ কোরিয়ায় গবেষকদের জন্য রয়েছে দারুণ সুযোগ