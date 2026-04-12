ইয়ামালের নতুন মাইলফলকের রাতে শিরোপার আরও কাছে বার্সেলোনা

রেকর্ড গড়া যেন লামিনে ইয়ামালের কাছে ডালভাতের মতো ব্যাপার। ১৮ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড জাদুকরী ফুটবলে মুগ্ধ করে চলেছেন ফুটবল বিশ্বকে। তিন বছরে বার্সেলোনার সমর্থকদের মনে রাখার মতো অনেক মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন তিনি। গত রাতে তরুণ এই ফরোয়ার্ড স্পর্শ করেছেন নতুন এক মাইলফলক।
ন্যু ক্যাম্পে গত রাতে লা লিগায় মুখোমুখি হয়েছে বার্সেলোনা-এস্পানিওল। কাতালান ডার্বির এই ম্যাচটিতে সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে লা লিগায় ১০০ ম্যাচ খেলার কীর্তি গড়েছেন। লা লিগায় ম্যাচের সেঞ্চুরি পূর্ণ করার রাতে তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর ২৭২ দিন। তাতে ছাড়িয়ে গেছেন রাউল গঞ্জালেসকে। ১৯ বছর ২৮৪ দিন বয়সে লা লিগায় ১০০ ম্যাচ খেলার কীর্তি গড়েছিলেন এই রিয়াল কিংবদন্তি।
ইয়ামালের রেকর্ডের রাতে বার্সেলোনা ৪-১ গোলের বিশাল জয় পেয়েছে এস্পানিওলের বিপক্ষে। তাতে ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার শিরোপা জেতা বার্সার কাছে এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ৩১ ম্যাচে ২৬ জয়, ১ ড্র ও ৪ হারে ৭৯ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে বার্সেলোনা। দুইয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদ ৩১ ম্যাচে পেয়েছে পয়েন্ট ৭০। তিন ও চারে থাকা ভিয়ারিয়াল ও আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্ট ৫৮ ও ৫৭। ভিয়ারিয়াল ও আতলেতিকো মাদ্রিদ এবার খেলেছে ৩০ ও ৩১ ম্যাচ।
রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ৯ পয়েন্ট এগিয়ে থাকায় শিরোপায় এক হাত দিয়ে ফেললেও বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিক এখনই উদযাপন করতে চান না। এস্পানিওলের বিপক্ষে ৪-১ গোলে জয়ের পর ফ্লিক বলেন, ‘৯ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে ভালো লাগছে। তবে আমাদের কাজ এখনো শেষ হয়নি। সব শেষ না হওয়া পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যেতে হবে।’
৯ ও ২৫ মিনিটে জোড়া গোল করে বার্সেলোনাকে এগিয়ে দেন ফেরান তরেস। ২-০ গোলে পিছিয়ে থাকা এস্পানিওল দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবধান কমায়। ৫৭ মিনিটে গোলটি করেন দলটির মিডফিল্ডার পোল লোজানো। এস্পানিওলের লড়াই এটুকুই। ম্যাচের শেষভাগে এসে জোড়া গোল করে ব্যবধান আরও বাড়ায় বার্সেলোনা। ৮৭ ও ৮৯ মিনিটে গোল করেন লামিনে ইয়ামাল ও মার্কাস রাশফোর্ড।
মাইলফলকের ম্যাচে এক গোলের পাশাপাশি দুটি অ্যাসিস্টও করেছেন ইয়ামাল। দুটিই তিনি করিয়েছেন তরেসকে দিয়ে। লা লিগায় ১০০ ম্যাচ শেষে ইয়ামালের গোল ও অ্যাসিস্ট দুটিই ২৯। বার্সেলোনার পরবর্তী ম্যাচ পরশু রাতে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে। ওয়ান্দাও মেত্রোপলিতানো স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে মুখোমুখি হবে আতলেতিকো-বার্সা। ফ্লিকের দল ম্যাচটি শুরু করবে ২-০ গোলে পিছিয়ে থেকে।
ফুটবল মানচিত্রে একসময় যারা ছিল স্রেফ ‘অংশগ্রহণকারী’, সেই পানামা এখন বিশ্ব ফুটবলের নতুন শক্তি। নিস্তব্ধতা ভেঙে গর্জনে মেতে ওঠার এক অনন্য গল্প লিখেছে মধ্য আমেরিকার এই দেশ। ২০১৮ বিশ্বকাপের পর এবার ২০২৬ বিশ্বকাপে নিজেদের টিকিট নিশ্চিত করেছে লোস কানালেরোসরা।৪ মিনিট আগে
এবারের পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) ছয় বাংলাদেশিকে দলে নেয় তিন ফ্র্যাঞ্চাইজি। তবে দরজায় যখন কড়া নাড়ছে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ, তখন তো আর পাকিস্তানে বসে থাকার সুযোগ নেই। একে একে দেশে ফিরতে শুরু করেছেন ক্রিকেটাররা।১ ঘণ্টা আগে
আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীন বোর্ডের বিরোধিতা করে ঢাকার ক্লাবের একটি বড় অংশ নেয়নি প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাবগুলো। বৈরী পরিস্থিতিতে প্রথম বিভাগের ২০টির মধ্যে ১২ ক্লাবকে নিয়ে লিগ হয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগ লিগে ২৪টি ক্লাবের মধ্যে লিগে অংশ নিয়েছে ১২টি। তামিম ইকবাল সভাপতি হওয়ার পর বুলবুলদের বিরোধিতাকা১ ঘণ্টা আগে
ইন্টার মায়ামির কী হয়েছে! নিজেদের সবশেষ দুই ম্যাচেই ড্র। শুধু তা-ই নয়, দুটো ম্যাচের স্কোরও হুবহু এক। আজ ম্যাচ শেষ হতে যখন ১২ মিনিট বাকি, সেই মুহূর্তে গোল হজম করায় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি লিওনেল মেসি-রদ্রিগো দি পলদের ইন্টার মায়ামি।২ ঘণ্টা আগে