বুলবুলদের বিরোধিতাকারী ক্লাবগুলোর চাওয়া পূরণ করলেন তামিম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আমিনুল ইসলাম বুলবুলের বোর্ড ভেঙে দিয়ে গঠিত বিসিবির অ্যাডহক কমিটির সভাপতি এখন তামিম ইকবাল। ছবি: ফাইল ছবি

আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীন বোর্ডের বিরোধিতা করে ঢাকার ক্লাবের একটি বড় অংশ নেয়নি প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাবগুলো। বৈরী পরিস্থিতিতে প্রথম বিভাগের ২০টির মধ্যে ১২ ক্লাবকে নিয়ে লিগ হয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগ লিগে ২৪টি ক্লাবের মধ্যে লিগে অংশ নিয়েছে ১২টি। তামিম ইকবাল সভাপতি হওয়ার পর বুলবুলদের বিরোধিতাকারী ক্লাবগুলো আলোচনার টেবিলে বসেছে গতকাল।

বারবার অনুরোধে সাড়া না দেওয়ায় লিগে অংশগ্রহণ না করা ক্লাবগুলোকে শাস্তি হিসেবে নিচের লিগে অবনমিত করার সিদ্ধান্ত নেন বুলবুলের পরিচালনা পর্ষদ । তাঁদের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে যাওয়ায় তামিমদের সমর্থনকারী ক্লাবগুলোর মুখে এখন ‘বিজয়ের’ হাসি । তাদের আর অবনমন করা হচ্ছে না।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাবগুলোর সঙ্গে বৈঠকের পর গতকাল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বর্তমান সভাপতি তামিম । তবে নতুন জট বেঁধেছে ঢাকা লিগের কোনো বিভাগেই অবনমন বা ওপরের লিগে ওঠার সুযোগ না রাখার সিদ্ধান্তে । এ বছর প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ খেলে ওপরের লিগে উন্নীত চারটি ক্লাব বিসিবির এ সিদ্ধান্ত মানতে রাজি নয় ।

