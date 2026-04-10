বিশ্বকাপে ম্যাচ অফিশিয়ালদের মধ্যে ব্রাজিল-আর্জেন্টাইনরাই সবচেয়ে বেশি

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের ম্যাচ অফিশিয়ালদের নাম প্রকাশ করেছে ফিফা। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় হতে যাওয়া ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ ১৭০ ম্যাচ কর্মকর্তা থাকছেন। যা বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ। বিশাল এই বহরে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার কর্মকর্তাদের সংখ্যাই বেশি।
১৭০ ম্যাচ কর্মকর্তার মধ্যে আছেন ৫২ রেফারি, ৮৮ সহকারী রেফারি ও ভিডিওতে কাজ করবেন ৩০ জন। ৪৯ দেশ থেকে এই কর্মকর্তাদের নিয়েছে ফিফা। সর্বোচ্চ ৯ জন করে আছেন ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা থেকে। আট কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রের। সাতজন করে আছেন মেক্সিকো ও ফ্রান্স থেকে। বিশ্বকাপে ম্যাচ কর্মকর্তাদের বিশাল বহরে আছেন ছয় নারী কর্মকর্তা। যাঁদের মধ্যে আছেন পেনসো, ব্রুক মায়ো, ক্যাথরিন নেসবিট, স্টেফানে ফ্রাপার্টরা।
৩৯ বছর বয়সী পেনসো ২০২৩ নারী বিশ্বকাপের ফাইনাল পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আছেন দুই সহকারী রেফারি ব্রুক ও ক্যাথরিন। আর বোনাপার্ট ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো কোনো নারী হিসেবে ছেলেদের ম্যাচে রেফারিং করে ইতিহাস গড়েছিলেন।
১৭০ ম্যাচ অফিশিয়ালের মধ্যে প্রিমিয়ার লিগ ও মেজর লিগ সকার (এমএলএস) থেকে আছেন সাত ও ১১ অফিশিয়াল। তা ছাড়া পোল্যান্ডের সায়মন মার্চিনিয়াকও আছেন ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে। কাতারের লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বর ফ্রান্স-আর্জেন্টিনা ফাইনালে রেফারিংও করেছিলেন তিনি।
এবারই প্রথমবারের মতো হচ্ছে ৪৮ দলের ফুটবল বিশ্বকাপ। ১১ জুন আজতেকা স্টেডিয়ামে মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু। ১৬ জুন কানসাস সিটিতে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসি-এমিলিয়ানো মার্তিনিজরা এরপর নিজেদের গ্রুপ পর্বের বাকি দুই ম্যাচ খেলবেন টেক্সাসের এটিএন্ডটি স্টেডিয়ামে। ২২ ও ২৭ জুন অস্ট্রিয়া ও জর্ডানের বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা।
গ্রুপ পর্ব শেষে শুরু নকআউট পর্ব। শেষ ৩২, শেষ ষোলো, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল শেষে হবে ফাইনাল। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের আগে ১৮ জুলাই হবে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ। ফাইনাল হবে ১৯ জুলাই।
১৭০ ম্যাচ অফিশিয়ালদের কারা কোন দেশের
আর্জেন্টিনা — ৯
ব্রাজিল — ৯
যুক্তরাষ্ট্র — ৮
মেক্সিকো — ৭
ফ্রান্স — ৭
স্পেন — ৪
মরক্কো — ৪
কাতার — ৪
নেদারল্যান্ডস — ৫
পোল্যান্ড — ৪
ইংল্যান্ড — ৭
উরুগুয়ে — ৫
কানাডা — ৩
সৌদি আরব — ৩
অস্ট্রেলিয়া — ৪
মিসর — ৪
চিলি — ৪
ভেনেজুয়েলা — ৪
জাপান — ২
সুইজারল্যান্ড — ৩
কলম্বিয়া — ৩
জার্মানি — ৪
চীন — ৩
সংযুক্ত আরব আমিরাত — ৩
জর্ডান — ৩
সুইডেন — ৩
নরওয়ে — ৩
রোমানিয়া — ৩
পর্তুগাল — ৩
ইতালি — ৪
প্যারাগুয়ে — ৩
কোস্টারিকা — ২
হন্ডুরাস — ৩
উজবেকিস্তান — ৩
স্লোভেনিয়া — ৩
আলজেরিয়া — ৩
গ্যাবন — ৩
পেরু — ২
এল সালভাদর — ২
নিউজিল্যান্ড — ২
দক্ষিণ আফ্রিকা — ২
নিকারাগুয়া — ২
বেলজিয়াম — ১
ক্রোয়েশিয়া — ১
ক্যামেরুন — ১
সোমালিয়া — ১
মরিতানিয়া — ১
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো — ১
অ্যাঙ্গোলা — ১
বিরতির ঠিক পরেই গোল শোধ করে আবারও সমতায় ফেরে তাইপে। তবে চার মিনিট পরেই মেহরাব হোসেন সামিন গোল করলে বাংলাদেশ ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। ম্যাচের বাকি সময়টা ছিল চরম উত্তেজনার। তাইপে একের পর এক আক্রমণ করে বাংলাদেশের রক্ষণভাগকে ব্যস্ত রাখে। বিশেষ করে ম্যাচের শেষ মিনিটে নাটকীয়তা তুঙ্গে ওঠে, যখন টানা তিনটি...২ ঘণ্টা আগে
দৌড়ে এক রান নিতেই উৎসব শুরু লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসের দর্শকদের কাঁদিয়ে মুকুল চৌধুরী শূন্যে মুষ্টিবদ্ধ উদযাপন করেছেন। এরপর সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন ২১ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে যে মুকুল লক্ষ্ণৌকে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দিয়েছেন, তাঁকে কাঁধ২ ঘণ্টা আগে
এবারের পিএসএলে নবাগত দুই দল রাওয়ালপিন্ডিজ, হায়দরাবাদ কিংসমেন এখনো জয়ের দেখা পায়নি। চার ম্যাচ খেলে চারটিতেই হেরে দল দুটি। যার মধ্যে পিন্ডিজের হয়ে খেলছেন রিশাদ হোসেন। তিনি নিজেও নেই ছন্দে চার ম্যাচে বোলিং করে ১১.০৭ ইকোনমিতে নিয়েছেন ২ উইকেট। আজ নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে খেলতে নামবে রাওয়ালপিন্ডিজ। বাংলাদেশ৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সীমিত ওভারের ক্রিকেটের সিরিজ শুরু হচ্ছে আগামী শুক্রবার। ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুই সিরিজের দলই ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি)। ঠিক এই সময়ে ধাক্কা খেয়েছে কিউইরা। চোটে পড়ায় সিরিজ থেকে নাম প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের তরুণ ক্রিকেটার।৪ ঘণ্টা আগে