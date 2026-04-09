ফুটবল

জেনে নিন ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের চূড়ান্ত সূচি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ এপ্রিল ২০২৬, ১৮: ১৭
১১ জুন শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ ফুটবল। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে আর বাকি কেবল ২ মাস। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে হবে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ।’ এখনই যেন এই টুর্নামেন্টের দামামা বেজে গেছে। ভক্ত-সমর্থকেরা প্রিয় দলের ম্যাচ দিতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

এবারই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল। গত সপ্তাহে চূড়ান্ত হয়েছে টুর্নামেন্টের ৪৮ দল। ১২ গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক গ্রুপে রয়েছে চারটি করে দল। ১১ জুন মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে শুরু। ৩৯ দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্ট শেষ হবে ১৯ জুলাই। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি হবে নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। চলুন দেখে নিন ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের চূড়ান্ত সূচি।

গ্রুপ পর্বের সূচি
তারিখগ্রুপম্যাচভেন্যুশুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
জুন ১১গ্রুপ ‘এ’মেক্সিকো–দক্ষিণ আফ্রিকামেক্সিকো সিটিরাত ১টা
জুন ১২গ্রুপ ‘এ’দক্ষিণ কোরিয়া–চেক প্রজাতন্ত্রগুয়াদালহারাসকাল ৮টা
জুন ১২গ্রুপ ‘বি’কানাডা–বসনিয়াটরন্টোরাত ১টা
জুন ১৩গ্রুপ ‘ডি’যুক্তরাষ্ট্র–প্যারাগুয়েলস অ্যাঞ্জেলেসসকাল ৭টা
জুন ১৩গ্রুপ ‘বি’কাতার–সুইজারল্যান্ডসান ফ্রান্সিসকোরাত ১টা
জুন ১৪গ্রুপ ‘সি’ব্রাজিল–মরক্কোনিউইয়র্ক–নিউজার্সিভোর ৪টা
জুন ১৪গ্রুপ ‘সি’হাইতি–স্কটল্যান্ডবোস্টনসকাল ৭টা
জুন ১৪গ্রুপ ‘ডি’অস্ট্রেলিয়া–তুরস্কভ্যানকুভারসকাল ১০টা
জুন ১৪গ্রুপ ‘ই’জার্মানি–কুরাসাওহিউস্টনরাত ১১টা
জুন ১৪গ্রুপ ‘এফ’নেদারল্যান্ডস–জাপানডালাসরাত ২টা
জুন ১৫গ্রুপ ‘ই’আইভরিকোস্ট–ইকুয়েডরফিলাডেলফিয়াভোর ৫টা
জুন ১৫গ্রুপ ‘এফ’সুইডেন–তিউনিসিয়ামন্তেরেইসকাল ৮টা
জুন ১৫গ্রুপ ‘এইচ’স্পেন–কেপ ভার্দেআটলান্টারাত ১০টা
জুন ১৫গ্রুপ ‘জি’বেলজিয়াম–মিসরসিয়াটলরাত ১টা
জুন ১৬গ্রুপ ‘এইচ’সৌদি আরব–উরুগুয়েমায়ামিভোর ৪টা
জুন ১৬গ্রুপ ‘জি’ইরান–নিউজিল্যান্ডলস অ্যাঞ্জেলেসসকাল ৭টা
জুন ১৬গ্রুপ ‘আই’ফ্রান্স–সেনেগালনিউইয়র্ক–নিউজার্সিরাত ১টা
জুন ১৭গ্রুপ ‘আই’ইরাক–নরওয়েবোস্টনভোর ৪টা
জুন ১৭গ্রুপ ‘জে’আর্জেন্টিনা–আলজেরিয়াকানসাস সিটিসকাল ৭টা
জুন ১৭গ্রুপ ‘জে’অস্ট্রিয়া–জর্ডানসান ফ্রান্সিসকোসকাল ১০টা
জুন ১৭গ্রুপ ‘কে’পর্তুগাল–গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোহিউস্টনরাত ১১টা
জুন ১৭গ্রুপ ‘এল’ইংল্যান্ড–ক্রোয়েশিয়াডালাসরাত ২টা
জুন ১৮গ্রুপ ‘এল’ঘানা–পানামাটরন্টোভোর ৫টা
জুন ১৮গ্রুপ ‘কে’উজবেকিস্তান–কলম্বিয়ামেক্সিকো সিটিসকাল ৮টা
জুন ১৮গ্রুপ ‘এ’চেক প্রজাতন্ত্র–দক্ষিণ আফ্রিকাআটলান্টারাত ১০টা
জুন ১৮গ্রুপ ‘বি’সুইজারল্যান্ড–বসনিয়ালস অ্যাঞ্জেলেসরাত ১টা
জুন ১৯গ্রুপ ‘বি’কানাডা–কাতারভ্যানকুভারভোর ৪টা
জুন ১৯গ্রুপ ‘এ’মেক্সিকো–দক্ষিণ কোরিয়াগুয়াদালহারাসকাল ৭টা
জুন ১৯গ্রুপ ‘ডি’যুক্তরাষ্ট্র–অস্ট্রেলিয়াসিয়াটলরাত ১টা
জুন ২০গ্রুপ ‘সি’স্কটল্যান্ড–মরক্কোবোস্টনভোর ৪টা
জুন ২০গ্রুপ ‘সি’ব্রাজিল–হাইতিফিলাডেলফিয়াসকাল ৭টা
জুন ২০গ্রুপ ‘ডি’তুরস্ক–প্যারাগুয়েসান ফ্রান্সিসকোসকাল ১০টা
জুন ২০গ্রুপ ‘এফ’নেদারল্যান্ডস–সুইডেনহিউস্টনরাত ১১টা
জুন ২০গ্রুপ ‘ই’জার্মানি-আইভরিকোস্টটরন্টোরাত ২টা
জুন ২১গ্রুপ ‘ই’ইকুয়েডর–কুরাসাওকানসাস সিটিভোর ৬টা
জুন ২১গ্রুপ ‘এফ’তিউনিসিয়া–জাপানমন্তেরেইসকাল ১০টা
জুন ২১গ্রুপ ‘এইচ’স্পেন–সৌদি আরবআটলান্টারাত ১০টা
জুন ২১গ্রুপ ‘জি’বেলজিয়াম–ইরানলস অ্যাঞ্জেলেসরাত ১টা
জুন ২২গ্রুপ ‘এইচ’উরুগুয়ে–কেপ ভার্দেমায়ামিভোর ৪টা
জুন ২২গ্রুপ ‘জি’নিউজিল্যান্ড–মিসরভ্যানকুভারসকাল ৭টা
জুন ২২গ্রুপ ‘জে’আর্জেন্টিনা–অস্ট্রিয়াডালাসরাত ১১টা
জুন ২২গ্রুপ ‘আই’ফ্রান্স–ইরাকফিলাডেলফিয়ারাত ৩টা
জুন ২৩গ্রুপ ‘আই’নরওয়ে–সেনেগালনিউইয়র্ক–নিউজার্সিসকাল ৬টা
জুন ২৩গ্রুপ ‘জে’জর্ডান–আলজেরিয়াসান ফ্রান্সিসকোসকাল ৯টা
জুন ২৩গ্রুপ ‘কে’পর্তুগাল–উজবেকিস্তানহিউস্টনরাত ১১টা
জুন ২৩গ্রুপ ‘এল’ইংল্যান্ড–ঘানাবোস্টনরাত ২টা
জুন ২৪গ্রুপ ‘এল’পানামা–ক্রোয়েশিয়াটরন্টোভোর ৫টা
জুন ২৪গ্রুপ ‘কে’কলম্বিয়া–গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোগুয়াদালহারাসকাল ৮টা
জুন ২৪গ্রুপ ‘বি’কানাডা–সুইজারল্যান্ডভ্যানকুভাররাত ১টা
জুন ২৪গ্রুপ ‘বি’বসনিয়া–কাতারসিয়াটলরাত ১টা
জুন ২৫গ্রুপ ‘সি’স্কটল্যান্ড–ব্রাজিলমায়ামিভোর ৪টা
জুন ২৫গ্রুপ ‘সি’মরক্কো–হাইতিআটলান্টাভোর ৪টা
জুন ২৫গ্রুপ ‘এ’মেক্সিকো–চেক প্রজাতন্ত্রমেক্সিকো সিটিসকাল ৭টা
জুন ২৫গ্রুপ ‘এ’দক্ষিণ কোরিয়া–দক্ষিণ আফ্রিকামন্তেরেইসকাল ৭টা
জুন ২৫গ্রুপ ‘ই’ইকুয়েডর–জার্মানিনিউইয়র্ক–নিউজার্সিরাত ২টা
জুন ২৫গ্রুপ ‘ই’কুরাসাও–আইভরিকোস্টফিলাডেলফিয়ারাত ২টা
জুন ২৬গ্রুপ ‘এফ’জাপান–সুইডেনডালাসভোর ৫টা
জুন ২৬গ্রুপ ‘এফ’তিউনিসিয়া–নেদারল্যান্ডসকানসাস সিটিভোর ৫টা
জুন ২৬গ্রুপ ‘ডি’যুক্তরাষ্ট্র–তুরস্কলস অ্যাঞ্জেলেসসকাল ৮টা
জুন ২৬গ্রুপ ‘ডি’প্যারাগুয়ে–অস্ট্রেলিয়াসান ফ্রান্সিসকোসকাল ৮টা
জুন ২৬গ্রুপ ‘আই’নরওয়ে–ফ্রান্সবোস্টনরাত ১টা
জুন ২৬গ্রুপ ‘আই’সেনেগাল–ইরাকটরন্টোরাত ১টা
জুন ২৭গ্রুপ ‘এইচ’উরুগুয়ে–স্পেনগুয়াদালহারাসকাল ৬টা
জুন ২৭গ্রুপ ‘এইচ’কেপ ভার্দে–সৌদি আরবহিউস্টনসকাল ৬টা
জুন ২৭গ্রুপ ‘জি’নিউজিল্যান্ড–বেলজিয়ামভ্যানকুভারসকাল ৯টা
জুন ২৭গ্রুপ ‘জি’মিসর–ইরানসিয়াটলসকাল ৯টা
জুন ২৭গ্রুপ ‘এল’পানামা–ইংল্যান্ডনিউইয়র্ক–নিউজার্সিরাত ৩টা
জুন ২৭গ্রুপ ‘এল’ক্রোয়েশিয়া–ঘানাফিলাডেলফিয়ারাত ৩টা
জুন ২৮গ্রুপ ‘কে’কলম্বিয়া–পর্তুগালমায়ামিভোর ৫টা ৩০ মিনিট
জুন ২৮গ্রুপ ‘কে’গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো–উজবেকিস্তানআটলান্টাভোর ৫টা ৩০ মিনিট
জুন ২৮গ্রুপ ‘জে’জর্ডান–আর্জেন্টিনাডালাসসকাল ৮টা
জুন ২৮গ্রুপ ‘জে’আলজেরিয়া–অস্ট্রিয়াকানসাস সিটিসকাল ৮টা
দ্বিতীয় রাউন্ড (শেষ ৩২)
তারিখম্যাচ নাম্বারম্যাচভেন্যুশুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
২৮ জুনম্যাচ ৭৩এ ২–বি২লস অ্যাঞ্জেলেসরাত ১টা
২৯ জুনম্যাচ ৭৬সি১–এফ২হিউস্টনরাত ১১টা
২৯ জুনম্যাচ ৭৪ই১–এ/বি/সি/ডি/এফ–৩বোস্টনরাত ২টা ৩০ মিনিট
৩০ জুনম্যাচ ৭৫এফ১–সি২মন্তেরেইসকাল ৭টা
৩০ জুনম্যাচ ৭৮ই২–আই২ডালাসরাত ১১টা
৩০ জুনম্যাচ ৭৭আই১–সি/ডি/এফ/জি/এইচ–৩নিউইয়র্ক–নিউজার্সিরাত ৩টা
১ জুলাইম্যাচ ৭৯এ১–সি/ই/এফ/এইচ/আই–৩মেক্সিকো সিটিসকাল ৭টা
১ জুলাইম্যাচ ৮০এল১–ই/এইচ/আই/জে/কে–৩আটলান্টারাত ১০টা
১ জুলাইম্যাচ ৮২জি১–এ/ই/এইচ/আই/জে–৩সিয়াটলরাত ২টা
২ জুলাইম্যাচ ৮১ডি১–বি/ই/এফ/আই/জে–৩সান ফ্রান্সিসকোসকাল ৬টা
২ জুলাইম্যাচ ৮৪এইচ১–জে২লস অ্যাঞ্জেলেসরাত ১টা
৩ জুলাইম্যাচ ৮৩কে২–এল২টরন্টোভোর ৫টা
৩ জুলাইম্যাচ ৮৫বি১–ই/এফ/জি/আই/জে–৩ভ্যানকুভারসকাল ৯টা
৩ জুলাইম্যাচ ৮৮ডি২–জি২ডালাসরাত ১২টা
৪ জুলাইম্যাচ ৮৬জে১–এইচ২মায়ামিভোর ৪টা
৪ জুলাইম্যাচ ৮৭কে১–ডি/ই/আই/জে/এল–৩কানসাসসকাল ৭টা ৩০ মিনিট
তৃতীয় রাউন্ড (শেষ ষোলো)
তারিখ ম্যাচ নাম্বারম্যাচ ভেন্যুশুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
৪ জুলাইম্যাচ ৯০জয়ী ম্যাচ ৭৩–জয়ী ম্যাচ ৭৫হিউস্টনরাত ১১টা
৪ জুলাইম্যাচ ৮৯জয়ী ম্যাচ ৭৪–জয়ী ম্যাচ ৭৭ফিলাডেলফিয়ারাত ৩টা
৫ জুলাইম্যাচ ৯১জয়ী ম্যাচ ৭৬–জয়ী ম্যাচ ৭৮নিউইয়র্ক-নিউজার্সিরাত ২টা
৬ জুলাইম্যাচ ৯২জয়ী ম্যাচ ৭৯–জয়ী ম্যাচ ৮০মেক্সিকো সিটিসকাল ৬টা
৬ জুলাইম্যাচ ৯৩জয়ী ম্যাচ ৮৩–জয়ী ম্যাচ ৮৪ডালাসরাত ১টা
৭ জুলাইম্যাচ ৯৪জয়ী ম্যাচ ৮১–জয়ী ম্যাচ ৮২সিয়াটলসকাল ৬টা
৭ জুলাইম্যাচ ৯৫জয়ী ম্যাচ ৮৬–জয়ী ম্যাচ ৮৮আটলান্টারাত ১০টা
৭ জুলাইম্যাচ ৯৬জয়ী ম্যাচ ৮৫–জয়ী ম্যাচ ৮৭ভ্যানকুভাররাত ২টা
কোয়ার্টার ফাইনাল
তারিখম্যাচ নাম্বারম্যাচভেন্যুশুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
৯ জুলাইম্যাচ ৯৭জয়ী ম্যাচ ৮৯–জয়ী ম্যাচ ৯০বোস্টনরাত ২টা
১০ জুলাইম্যাচ ৯৮জয়ী ম্যাচ ৯৩–জয়ী ম্যাচ ৯৪লস অ্যাঞ্জেলেসরাত ১১টা
১১ জুলাইম্যাচ ৯৯জয়ী ম্যাচ ৯১–জয়ী ম্যাচ ৯২মায়ামিরাত ৩টা
১২ জুলাইম্যাচ ১০০জয়ী ম্যাচ ৯৫–জয়ী ম্যাচ ৯৬কানসাসসকাল ৭টা
সেমিফাইনাল
তারিখম্যাচ নাম্বারম্যাচভেন্যুশুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
১৪ জুলাইম্যাচ ১০১জয়ী ম্যাচ ৯৭–জয়ী ম্যাচ ৯৮ডালাসরাত ১টা
১৫ জুলাইম্যাচ ১০২জয়ী ম্যাচ ৯৯–জয়ী ম্যাচ ১০০আটলান্টারাত ১টা
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী
তারিখম্যাচ নাম্বারম্যাচভেন্যুশুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
১৮ জুলাইম্যাচ ১০৩তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচমায়ামিরাত ৩টা
ফাইনাল
তারিখম্যাচ নাম্বারম্যাচভেন্যুশুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
১৯ জুলাইম্যাচ ১০৪ফাইনালনিউইয়র্ক-নিউজার্সিরাত ১টা

