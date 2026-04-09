জেনে নিন ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের চূড়ান্ত সূচি

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে আর বাকি কেবল ২ মাস। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে হবে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ।’ এখনই যেন এই টুর্নামেন্টের দামামা বেজে গেছে। ভক্ত-সমর্থকেরা প্রিয় দলের ম্যাচ দিতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।
এবারই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল। গত সপ্তাহে চূড়ান্ত হয়েছে টুর্নামেন্টের ৪৮ দল। ১২ গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক গ্রুপে রয়েছে চারটি করে দল। ১১ জুন মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে শুরু। ৩৯ দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্ট শেষ হবে ১৯ জুলাই। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি হবে নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। চলুন দেখে নিন ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের চূড়ান্ত সূচি।
|তারিখ
|গ্রুপ
|ম্যাচ
|ভেন্যু
|শুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
|জুন ১১
|গ্রুপ ‘এ’
|মেক্সিকো–দক্ষিণ আফ্রিকা
|মেক্সিকো সিটি
|রাত ১টা
|জুন ১২
|গ্রুপ ‘এ’
|দক্ষিণ কোরিয়া–চেক প্রজাতন্ত্র
|গুয়াদালহারা
|সকাল ৮টা
|জুন ১২
|গ্রুপ ‘বি’
|কানাডা–বসনিয়া
|টরন্টো
|রাত ১টা
|জুন ১৩
|গ্রুপ ‘ডি’
|যুক্তরাষ্ট্র–প্যারাগুয়ে
|লস অ্যাঞ্জেলেস
|সকাল ৭টা
|জুন ১৩
|গ্রুপ ‘বি’
|কাতার–সুইজারল্যান্ড
|সান ফ্রান্সিসকো
|রাত ১টা
|জুন ১৪
|গ্রুপ ‘সি’
|ব্রাজিল–মরক্কো
|নিউইয়র্ক–নিউজার্সি
|ভোর ৪টা
|জুন ১৪
|গ্রুপ ‘সি’
|হাইতি–স্কটল্যান্ড
|বোস্টন
|সকাল ৭টা
|জুন ১৪
|গ্রুপ ‘ডি’
|অস্ট্রেলিয়া–তুরস্ক
|ভ্যানকুভার
|সকাল ১০টা
|জুন ১৪
|গ্রুপ ‘ই’
|জার্মানি–কুরাসাও
|হিউস্টন
|রাত ১১টা
|জুন ১৪
|গ্রুপ ‘এফ’
|নেদারল্যান্ডস–জাপান
|ডালাস
|রাত ২টা
|জুন ১৫
|গ্রুপ ‘ই’
|আইভরিকোস্ট–ইকুয়েডর
|ফিলাডেলফিয়া
|ভোর ৫টা
|জুন ১৫
|গ্রুপ ‘এফ’
|সুইডেন–তিউনিসিয়া
|মন্তেরেই
|সকাল ৮টা
|জুন ১৫
|গ্রুপ ‘এইচ’
|স্পেন–কেপ ভার্দে
|আটলান্টা
|রাত ১০টা
|জুন ১৫
|গ্রুপ ‘জি’
|বেলজিয়াম–মিসর
|সিয়াটল
|রাত ১টা
|জুন ১৬
|গ্রুপ ‘এইচ’
|সৌদি আরব–উরুগুয়ে
|মায়ামি
|ভোর ৪টা
|জুন ১৬
|গ্রুপ ‘জি’
|ইরান–নিউজিল্যান্ড
|লস অ্যাঞ্জেলেস
|সকাল ৭টা
|জুন ১৬
|গ্রুপ ‘আই’
|ফ্রান্স–সেনেগাল
|নিউইয়র্ক–নিউজার্সি
|রাত ১টা
|জুন ১৭
|গ্রুপ ‘আই’
|ইরাক–নরওয়ে
|বোস্টন
|ভোর ৪টা
|জুন ১৭
|গ্রুপ ‘জে’
|আর্জেন্টিনা–আলজেরিয়া
|কানসাস সিটি
|সকাল ৭টা
|জুন ১৭
|গ্রুপ ‘জে’
|অস্ট্রিয়া–জর্ডান
|সান ফ্রান্সিসকো
|সকাল ১০টা
|জুন ১৭
|গ্রুপ ‘কে’
|পর্তুগাল–গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো
|হিউস্টন
|রাত ১১টা
|জুন ১৭
|গ্রুপ ‘এল’
|ইংল্যান্ড–ক্রোয়েশিয়া
|ডালাস
|রাত ২টা
|জুন ১৮
|গ্রুপ ‘এল’
|ঘানা–পানামা
|টরন্টো
|ভোর ৫টা
|জুন ১৮
|গ্রুপ ‘কে’
|উজবেকিস্তান–কলম্বিয়া
|মেক্সিকো সিটি
|সকাল ৮টা
|জুন ১৮
|গ্রুপ ‘এ’
|চেক প্রজাতন্ত্র–দক্ষিণ আফ্রিকা
|আটলান্টা
|রাত ১০টা
|জুন ১৮
|গ্রুপ ‘বি’
|সুইজারল্যান্ড–বসনিয়া
|লস অ্যাঞ্জেলেস
|রাত ১টা
|জুন ১৯
|গ্রুপ ‘বি’
|কানাডা–কাতার
|ভ্যানকুভার
|ভোর ৪টা
|জুন ১৯
|গ্রুপ ‘এ’
|মেক্সিকো–দক্ষিণ কোরিয়া
|গুয়াদালহারা
|সকাল ৭টা
|জুন ১৯
|গ্রুপ ‘ডি’
|যুক্তরাষ্ট্র–অস্ট্রেলিয়া
|সিয়াটল
|রাত ১টা
|জুন ২০
|গ্রুপ ‘সি’
|স্কটল্যান্ড–মরক্কো
|বোস্টন
|ভোর ৪টা
|জুন ২০
|গ্রুপ ‘সি’
|ব্রাজিল–হাইতি
|ফিলাডেলফিয়া
|সকাল ৭টা
|জুন ২০
|গ্রুপ ‘ডি’
|তুরস্ক–প্যারাগুয়ে
|সান ফ্রান্সিসকো
|সকাল ১০টা
|জুন ২০
|গ্রুপ ‘এফ’
|নেদারল্যান্ডস–সুইডেন
|হিউস্টন
|রাত ১১টা
|জুন ২০
|গ্রুপ ‘ই’
|জার্মানি-আইভরিকোস্ট
|টরন্টো
|রাত ২টা
|জুন ২১
|গ্রুপ ‘ই’
|ইকুয়েডর–কুরাসাও
|কানসাস সিটি
|ভোর ৬টা
|জুন ২১
|গ্রুপ ‘এফ’
|তিউনিসিয়া–জাপান
|মন্তেরেই
|সকাল ১০টা
|জুন ২১
|গ্রুপ ‘এইচ’
|স্পেন–সৌদি আরব
|আটলান্টা
|রাত ১০টা
|জুন ২১
|গ্রুপ ‘জি’
|বেলজিয়াম–ইরান
|লস অ্যাঞ্জেলেস
|রাত ১টা
|জুন ২২
|গ্রুপ ‘এইচ’
|উরুগুয়ে–কেপ ভার্দে
|মায়ামি
|ভোর ৪টা
|জুন ২২
|গ্রুপ ‘জি’
|নিউজিল্যান্ড–মিসর
|ভ্যানকুভার
|সকাল ৭টা
|জুন ২২
|গ্রুপ ‘জে’
|আর্জেন্টিনা–অস্ট্রিয়া
|ডালাস
|রাত ১১টা
|জুন ২২
|গ্রুপ ‘আই’
|ফ্রান্স–ইরাক
|ফিলাডেলফিয়া
|রাত ৩টা
|জুন ২৩
|গ্রুপ ‘আই’
|নরওয়ে–সেনেগাল
|নিউইয়র্ক–নিউজার্সি
|সকাল ৬টা
|জুন ২৩
|গ্রুপ ‘জে’
|জর্ডান–আলজেরিয়া
|সান ফ্রান্সিসকো
|সকাল ৯টা
|জুন ২৩
|গ্রুপ ‘কে’
|পর্তুগাল–উজবেকিস্তান
|হিউস্টন
|রাত ১১টা
|জুন ২৩
|গ্রুপ ‘এল’
|ইংল্যান্ড–ঘানা
|বোস্টন
|রাত ২টা
|জুন ২৪
|গ্রুপ ‘এল’
|পানামা–ক্রোয়েশিয়া
|টরন্টো
|ভোর ৫টা
|জুন ২৪
|গ্রুপ ‘কে’
|কলম্বিয়া–গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো
|গুয়াদালহারা
|সকাল ৮টা
|জুন ২৪
|গ্রুপ ‘বি’
|কানাডা–সুইজারল্যান্ড
|ভ্যানকুভার
|রাত ১টা
|জুন ২৪
|গ্রুপ ‘বি’
|বসনিয়া–কাতার
|সিয়াটল
|রাত ১টা
|জুন ২৫
|গ্রুপ ‘সি’
|স্কটল্যান্ড–ব্রাজিল
|মায়ামি
|ভোর ৪টা
|জুন ২৫
|গ্রুপ ‘সি’
|মরক্কো–হাইতি
|আটলান্টা
|ভোর ৪টা
|জুন ২৫
|গ্রুপ ‘এ’
|মেক্সিকো–চেক প্রজাতন্ত্র
|মেক্সিকো সিটি
|সকাল ৭টা
|জুন ২৫
|গ্রুপ ‘এ’
|দক্ষিণ কোরিয়া–দক্ষিণ আফ্রিকা
|মন্তেরেই
|সকাল ৭টা
|জুন ২৫
|গ্রুপ ‘ই’
|ইকুয়েডর–জার্মানি
|নিউইয়র্ক–নিউজার্সি
|রাত ২টা
|জুন ২৫
|গ্রুপ ‘ই’
|কুরাসাও–আইভরিকোস্ট
|ফিলাডেলফিয়া
|রাত ২টা
|জুন ২৬
|গ্রুপ ‘এফ’
|জাপান–সুইডেন
|ডালাস
|ভোর ৫টা
|জুন ২৬
|গ্রুপ ‘এফ’
|তিউনিসিয়া–নেদারল্যান্ডস
|কানসাস সিটি
|ভোর ৫টা
|জুন ২৬
|গ্রুপ ‘ডি’
|যুক্তরাষ্ট্র–তুরস্ক
|লস অ্যাঞ্জেলেস
|সকাল ৮টা
|জুন ২৬
|গ্রুপ ‘ডি’
|প্যারাগুয়ে–অস্ট্রেলিয়া
|সান ফ্রান্সিসকো
|সকাল ৮টা
|জুন ২৬
|গ্রুপ ‘আই’
|নরওয়ে–ফ্রান্স
|বোস্টন
|রাত ১টা
|জুন ২৬
|গ্রুপ ‘আই’
|সেনেগাল–ইরাক
|টরন্টো
|রাত ১টা
|জুন ২৭
|গ্রুপ ‘এইচ’
|উরুগুয়ে–স্পেন
|গুয়াদালহারা
|সকাল ৬টা
|জুন ২৭
|গ্রুপ ‘এইচ’
|কেপ ভার্দে–সৌদি আরব
|হিউস্টন
|সকাল ৬টা
|জুন ২৭
|গ্রুপ ‘জি’
|নিউজিল্যান্ড–বেলজিয়াম
|ভ্যানকুভার
|সকাল ৯টা
|জুন ২৭
|গ্রুপ ‘জি’
|মিসর–ইরান
|সিয়াটল
|সকাল ৯টা
|জুন ২৭
|গ্রুপ ‘এল’
|পানামা–ইংল্যান্ড
|নিউইয়র্ক–নিউজার্সি
|রাত ৩টা
|জুন ২৭
|গ্রুপ ‘এল’
|ক্রোয়েশিয়া–ঘানা
|ফিলাডেলফিয়া
|রাত ৩টা
|জুন ২৮
|গ্রুপ ‘কে’
|কলম্বিয়া–পর্তুগাল
|মায়ামি
|ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
|জুন ২৮
|গ্রুপ ‘কে’
|গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো–উজবেকিস্তান
|আটলান্টা
|ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
|জুন ২৮
|গ্রুপ ‘জে’
|জর্ডান–আর্জেন্টিনা
|ডালাস
|সকাল ৮টা
|জুন ২৮
|গ্রুপ ‘জে’
|আলজেরিয়া–অস্ট্রিয়া
|কানসাস সিটি
|সকাল ৮টা
|তারিখ
|ম্যাচ নাম্বার
|ম্যাচ
|ভেন্যু
|শুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
|২৮ জুন
|ম্যাচ ৭৩
|এ ২–বি২
|লস অ্যাঞ্জেলেস
|রাত ১টা
|২৯ জুন
|ম্যাচ ৭৬
|সি১–এফ২
|হিউস্টন
|রাত ১১টা
|২৯ জুন
|ম্যাচ ৭৪
|ই১–এ/বি/সি/ডি/এফ–৩
|বোস্টন
|রাত ২টা ৩০ মিনিট
|৩০ জুন
|ম্যাচ ৭৫
|এফ১–সি২
|মন্তেরেই
|সকাল ৭টা
|৩০ জুন
|ম্যাচ ৭৮
|ই২–আই২
|ডালাস
|রাত ১১টা
|৩০ জুন
|ম্যাচ ৭৭
|আই১–সি/ডি/এফ/জি/এইচ–৩
|নিউইয়র্ক–নিউজার্সি
|রাত ৩টা
|১ জুলাই
|ম্যাচ ৭৯
|এ১–সি/ই/এফ/এইচ/আই–৩
|মেক্সিকো সিটি
|সকাল ৭টা
|১ জুলাই
|ম্যাচ ৮০
|এল১–ই/এইচ/আই/জে/কে–৩
|আটলান্টা
|রাত ১০টা
|১ জুলাই
|ম্যাচ ৮২
|জি১–এ/ই/এইচ/আই/জে–৩
|সিয়াটল
|রাত ২টা
|২ জুলাই
|ম্যাচ ৮১
|ডি১–বি/ই/এফ/আই/জে–৩
|সান ফ্রান্সিসকো
|সকাল ৬টা
|২ জুলাই
|ম্যাচ ৮৪
|এইচ১–জে২
|লস অ্যাঞ্জেলেস
|রাত ১টা
|৩ জুলাই
|ম্যাচ ৮৩
|কে২–এল২
|টরন্টো
|ভোর ৫টা
|৩ জুলাই
|ম্যাচ ৮৫
|বি১–ই/এফ/জি/আই/জে–৩
|ভ্যানকুভার
|সকাল ৯টা
|৩ জুলাই
|ম্যাচ ৮৮
|ডি২–জি২
|ডালাস
|রাত ১২টা
|৪ জুলাই
|ম্যাচ ৮৬
|জে১–এইচ২
|মায়ামি
|ভোর ৪টা
|৪ জুলাই
|ম্যাচ ৮৭
|কে১–ডি/ই/আই/জে/এল–৩
|কানসাস
|সকাল ৭টা ৩০ মিনিট
|তারিখ
|ম্যাচ নাম্বার
|ম্যাচ
|ভেন্যু
|শুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
|৪ জুলাই
|ম্যাচ ৯০
|জয়ী ম্যাচ ৭৩–জয়ী ম্যাচ ৭৫
|হিউস্টন
|রাত ১১টা
|৪ জুলাই
|ম্যাচ ৮৯
|জয়ী ম্যাচ ৭৪–জয়ী ম্যাচ ৭৭
|ফিলাডেলফিয়া
|রাত ৩টা
|৫ জুলাই
|ম্যাচ ৯১
|জয়ী ম্যাচ ৭৬–জয়ী ম্যাচ ৭৮
|নিউইয়র্ক-নিউজার্সি
|রাত ২টা
|৬ জুলাই
|ম্যাচ ৯২
|জয়ী ম্যাচ ৭৯–জয়ী ম্যাচ ৮০
|মেক্সিকো সিটি
|সকাল ৬টা
|৬ জুলাই
|ম্যাচ ৯৩
|জয়ী ম্যাচ ৮৩–জয়ী ম্যাচ ৮৪
|ডালাস
|রাত ১টা
|৭ জুলাই
|ম্যাচ ৯৪
|জয়ী ম্যাচ ৮১–জয়ী ম্যাচ ৮২
|সিয়াটল
|সকাল ৬টা
|৭ জুলাই
|ম্যাচ ৯৫
|জয়ী ম্যাচ ৮৬–জয়ী ম্যাচ ৮৮
|আটলান্টা
|রাত ১০টা
|৭ জুলাই
|ম্যাচ ৯৬
|জয়ী ম্যাচ ৮৫–জয়ী ম্যাচ ৮৭
|ভ্যানকুভার
|রাত ২টা
|তারিখ
|ম্যাচ নাম্বার
|ম্যাচ
|ভেন্যু
|শুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
|৯ জুলাই
|ম্যাচ ৯৭
|জয়ী ম্যাচ ৮৯–জয়ী ম্যাচ ৯০
|বোস্টন
|রাত ২টা
|১০ জুলাই
|ম্যাচ ৯৮
|জয়ী ম্যাচ ৯৩–জয়ী ম্যাচ ৯৪
|লস অ্যাঞ্জেলেস
|রাত ১১টা
|১১ জুলাই
|ম্যাচ ৯৯
|জয়ী ম্যাচ ৯১–জয়ী ম্যাচ ৯২
|মায়ামি
|রাত ৩টা
|১২ জুলাই
|ম্যাচ ১০০
|জয়ী ম্যাচ ৯৫–জয়ী ম্যাচ ৯৬
|কানসাস
|সকাল ৭টা
|তারিখ
|ম্যাচ নাম্বার
|ম্যাচ
|ভেন্যু
|শুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
|১৪ জুলাই
|ম্যাচ ১০১
|জয়ী ম্যাচ ৯৭–জয়ী ম্যাচ ৯৮
|ডালাস
|রাত ১টা
|১৫ জুলাই
|ম্যাচ ১০২
|জয়ী ম্যাচ ৯৯–জয়ী ম্যাচ ১০০
|আটলান্টা
|রাত ১টা
|তারিখ
|ম্যাচ নাম্বার
|ম্যাচ
|ভেন্যু
|শুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
|১৮ জুলাই
|ম্যাচ ১০৩
|তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ
|মায়ামি
|রাত ৩টা
|তারিখ
|ম্যাচ নাম্বার
|ম্যাচ
|ভেন্যু
|শুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
|১৯ জুলাই
|ম্যাচ ১০৪
|ফাইনাল
|নিউইয়র্ক-নিউজার্সি
|রাত ১টা
বিদ্যুৎ খরচ বাঁচাতে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ দিনের আলোয় আয়োজনের ইঙ্গিত গতকাল দিয়েছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অ্যাডহক কমিটির সভাপতি তামিম ইকবাল। হচ্ছেও ঠিক তা-ই। সিরিজে কোনো দিবারাত্রির ম্যাচ থাকছে না।২ ঘণ্টা আগে
অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের রেকর্ডটা এখনো নাজমুল হোসেন শান্তর। ২ সেঞ্চুরি ও ১২ ফিফটিতে করেন ১৮২০ রান। সেই ধারাবাহিকতায় সুযোগ পেয়ে যান জাতীয় দলে। নেতৃত্বও দিচ্ছেন দলকে। তবে তাঁর এই পর্যায়ে উঠে আসতে অনেক ধাপ অতিক্রম করতে হচ্ছে।৩ ঘণ্টা আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগে লিভারপুলের সবশেষ ম্যাচেও চূড়ান্ত একাদশে ছিলেন মোহাম্মদ সালাহ। ১৮ মার্চ তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে তুরস্কের গ্যালাতাসারাইকে ৪-০ গোলে হারিয়েছিল লিভারপুল। তবে গতকাল টুর্নামেন্টের আরেক ধাপে এসে সালাহকে মাঠেই নামানো হয়নি।৪ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) আজ দুটি ম্যাচেই বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের দল মাঠে নামবে। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় শুরু হবে ইসলামাবাদ ইউনাইটেড-লাহোর কালান্দার্স ম্যাচ। লাহোরে খেলছেন দুই বাংলাদেশি পারভেজ হোসেন ইমন ও মোস্তাফিজুর রহমান। আর রাতে পেশোয়ার জালমির মুখোমুখি হবে করাচি কিংস। পেশোয়ারে শরীফুল ইসলাম, না৫ ঘণ্টা আগে