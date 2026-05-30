আর্সেনালের হৃদয় ভেঙে আবারও চ্যাম্পিয়ন পিএসজি

বুদাপেস্টের পুসকাস অ্যারেনায় আরও একবার পেনাল্টি শুটআউটের নির্মম ট্র্যাজেডিতে পুড়ল উত্তর লন্ডনের ক্লাব আর্সেনাল। আর চরম উত্তেজনার সেই স্নায়ুযুদ্ধে বাজিমাত করে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের টানা দ্বিতীয় শিরোপা উদযাপনে মাতল পিএসজি। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ের ১২০ মিনিটের রুদ্ধশ্বাস লড়াই ১-১ সমতায় শেষ হওয়ার পর, ভাগ্যনির্ধারণী টাইব্রেকারে মিকেল আর্তেতার আর্সেনালকে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়ে ইউরোপসেরার মুকুট ধরে রাখল লুইস এনরিকের দল। গত মৌসুমেও চ্যাম্পিয়ন হওয়া ফরাসি জায়ান্টরা এই জয়ে প্রমাণ করল, পেনাল্টি শুটআউটের চাপ সামলানোয় এই মুহূর্তে তাদের চেয়ে সেরা আর কেউ নেই। চলতি মৌসুমে এ নিয়ে রেকর্ড চারটি ট্রফি তারা ঘরে তুলল এই টাইব্রেকার ভাগ্যেই।
অথচ ফাইনালের শুরুটা হয়েছিল পুরোপুরি আর্সেনালের রূপকথার মতো। ম্যাচের বয়স যখন মাত্র ৬ মিনিট, তখন পিএসজির রক্ষণভাগের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে দুর্দান্ত এক কোণাকুণি শটে গানারদের এগিয়ে নিয়েছিলেন কাই হাভার্টজ। লিয়ান্দ্রো ত্রসার্ডের গায়ে লেগে আসা রিবাউন্ড থেকে পাওয়া বল বক্সে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জালে জড়াতে ভুল করেননি এই জার্মান ফরোয়ার্ড।
১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর পুরো ম্যাচেই রক্ষণাত্মক দেয়াল তুলে বসে আর্সেনাল। প্রথমার্ধে ৭৬ শতাংশ বল দখলে রেখেও গানারদের চমৎকার ডিফেন্সের কারণে অন-টার্গেটে কোনো শটই নিতে পারেনি পিএসজি। বিশেষ করে গাব্রিয়েল মাগালায়েস একের পর এক দুর্দান্ত ব্লক প্রথমার্ধে পিএসজিকে পুরোপুরি বোতলবন্দী করে রাখে।
কিন্তু বিরতির পর আক্রমণের ধার বাড়ায় গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। ৬২ মিনিটে উসমান দেম্বেলের সঙ্গে চমৎকার ওয়ান-টু খেলে বক্সে ঢোকার মুখে খভিচা কাভারাতসখেলিয়াকে পেছন থেকে ফাউল করেন ক্রিস্টিয়ান মসকেরা। রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দিলে ৬৫ মিনিটে নিখুঁত শটে ডেভিড রায়াকে ভুল দিকে ডাইভ করিয়ে পিএসজিকে সমতায় ফেরান দেম্বেলে।
এরপর অতিরিক্ত সময়ে দুদলই এজে, জুবিমেন্দি কিংবা টিম্বার ও গিয়োকেরেসদের নামিয়ে বেশ কিছু কৌশলগত পরিবর্তন আনলেও গোলমুখ খুলতে পারেনি কেউ।
১২০ মিনিটের যুদ্ধ শেষে ট্রফি জয়ের লড়াই যখন পেনাল্টি শুটআউটে গড়ায়, তখন পুসকাস অ্যারেনার গ্যালারিজুড়ে ভর করে পিনপতন নীরবতা। টাইব্রেকারের প্রথম শটেই পিএসজিকে এগিয়ে নেন গনসালো রামোস। পাল্টা জবাবে আর্সেনালের হয়ে ঠান্ডা মাথায় প্রথম পেনাল্টি সফল করেন ভিক্টর গিয়োকেরেস।
পিএসজির হয়ে দ্বিতীয় কিক থেকে তরুণ ফরোয়ার্ড দুয়ে লক্ষ্যভেদ করলে স্কোর দাঁড়ায় ২-১। এরপরই নাটকের শুরু; আর্সেনালের পক্ষে দ্বিতীয় শট নিতে এসে চরম চাপ হাতছাড়া করেন বদলি নামা এবেরেচি এজে। তাঁর নেওয়া শটটি বাম পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যায়।
আর্সেনাল শিবিরে তখন হারের শঙ্কা। তবে পরের শটেই নুনো মেন্দেসের নেওয়া কিক বাম দিকে ঝাঁপিয়ে দুর্দান্তভাবে রুখে দিয়ে গানারদের ম্যাচে ফেরান গোলরক্ষক ডেভিড রায়া।
এরপর ডেক্লান রাইস অত্যন্ত নিখুঁত শটে স্কোর ২-২ করেন। পিএসজির হয়ে চতুর্থ শটে আশরাফ হাকিমি গোল করার পর আর্সেনালের গাব্রিয়েল মার্তিনেলিও বল জালে জড়ালে স্কোরলাইন ৩-৩ সমতায় আসে এবং ম্যাচ গড়ায় সাডেন ডেথে।
সেখানে পিএসজির পক্ষে লুকাস বেরালদো ঠান্ডা মাথায় বল ডান কোণে জড়িয়ে স্কোর ৪-৩ করেন। ফলে ম্যাচ টিকিয়ে রাখার সবটুকু চাপ এসে পড়ে আর্সেনালের ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার গাব্রিয়েল মাগালায়েসের ওপর।
কিন্তু গভীর এক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে দৌড়ে এসে গাব্রিয়েল তাঁর শটটি ক্রসবারের অনেক ওপর দিয়ে আকাশে ভাসিয়ে দিলে স্তব্ধ হয়ে যায় পুরো আর্সেনাল শিবির। আর তাতেই ১৯৮০ ও ২০০০ সালের পর ইউরোপিয়ান ফাইনালের টাইব্রেকারে আরও একবার ট্র্যাজিক হিরো হয়ে রইল উত্তর লন্ডনের ক্লাবটি। বিপরীতে বুদাপেস্টের রাতটি প্যারিসের মহোৎসবে রাঙাল পিএসজি।
