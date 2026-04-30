রেফারির সিদ্ধান্তে ফুঁসছে আর্সেনাল

আতলেতিকো মাদ্রিদ-আর্সেনাল ম্যাচের ফল ছাপিয়ে রেফারিং নিয়ে চলছে আলোচনা-সমালোচনা। বিশেষ করে ম্যাচের শেষভাগে এসে রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্তের কারণে খেপেছে আর্সেনাল।
ওয়ান্দাও মেত্রোপলিতানো স্টেডিয়ামে গত রাতে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ৮১ মিনিটের সময় আর্সেনাল একটি পেনাল্টি পেয়েছিল। বক্সের ভেতর আর্সেনালের এবেরেচি এজেকে লাথি মেরে বসেন আতলেতিকো ডিফেন্ডার ডেভিড হানকো। রেফারি ড্যানি মাক্কেলি প্রথমে পেনাল্টির বাঁশি বাজালেও পরে তা বাতিল করা হয়। ১-১ গোলে সমতায় থাকা অবস্থায় আর্সেনাল পেনাল্টি পেলে ফল অন্যরকম হতেও পারত। ম্যাচ শেষে দলটির কোচ মিকেল আর্তেতা বলেন, ‘রেফারির এমন সিদ্ধান্ত ম্যাচের দৃশ্যপট বদলে দিয়েছে। এ ধরনের ফুটবলে এমন ঘটনা কেউ আশা করেন না।’
৮১ মিনিটে এজে বল সরিয়ে নিলেও আতলেতিকো ডিফেন্ডার হানকো তাঁর (এজে) বুটে স্পষ্ট আঘাত করেছেন। মাক্কেলি প্রথমে পেনাল্টি দেন। কিছুক্ষণ পর তাঁকে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) মনিটরে ঘটনাটির রিপ্লে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন। এরপরই পেনাল্টি বাতিল হয়ে যায়। ক্ষুব্ধ আর্তেতা বলেন, ‘এটার (পেনাল্টি বাতিল হওয়া) কোনো ব্যাখ্যাই নেই। রেফারি যদি ১৩ বার রিপ্লে দেখেও স্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত না দিতে পারেন, তাহলে কী আর করার? আমরা ভীষণ ক্ষুব্ধ।’
আর্সেনাল-আতলেতিকো ম্যাচটি ছিল পেনাল্টিময়। ৪৪ মিনিটে আর্সেনালের স্ট্রাইকার ভিক্টর গিয়োকেরেসকে বক্সের ভেতর ফাউল করে বসেন আতলেতিকো ডিফেন্ডার ডেভিড হাঙ্কো। রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজানোর পর আর্সেনালকে এগিয়ে দেন গিয়োকেরেস। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে আতলেতিকো মিডফিল্ডার মার্কোস লরিয়েন্তের শট আর্সেনাল ডিফেন্ডার বেন হোয়াইটের হাতে লাগলে রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজান। ৫৬ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন আতলেতিকো ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজ।
এমিরেটস স্টেডিয়ামে ৫ মে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে মুখোমুখি হবে আর্সেনাল-আতলেতিকো মাদ্রিদ। ১-১ গোলে সমতায় থাকায় দুই দলের দুর্দান্ত লড়াইয়ের আশায় থাকবেন ফুটবল সমর্থকেরা। আর আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বায়ার্ন মিউনিখ-পিএসজি সেমির দ্বিতীয় লেগ হবে ৬ মে। পরশু রাতে প্রথম লেগে পার্ক দে প্রিন্সেসে বায়ার্নকে ৫-৪ গোলে হারায় পিএসজি।
