সমতায় ফিরতে পারবে তো বাংলাদেশ

সিলেটে গত পরশু সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে ২৫ রানে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা। সিরিজ জিততে এখন নিগার সুলতানা জ্যোতির দলের বাকি দুই ম্যাচ জয়ের কোনো বিকল্প নেই। আজ সিলেটে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা। উয়েফা ইউরোপা লিগ, উয়েফা কনফারেন্স লিগ, আইপিএলের ম্যাচও রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|শুরুর সময়
|সরাসরি সম্প্রচার
|মেয়েদের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
|বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
|বেলা ১টা ৩০ মিনিট
|টি স্পোর্টস ইউটিউব
|আইপিএল
|গুজরাট-বেঙ্গালুরু
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
|উয়েফা ইউরোপা লিগ (সেমিফাইনাল: প্রথম লেগ)
|স্পোর্টিং ব্রাগা-ফ্রেইবুর্গ
|রাত ১টা
|সনি টেন ১, ২ ও ৩
|উয়েফা কনফারেনস লিগ
|শাখতার দোনেৎস্ক-ক্রিস্টাল প্যালেস
|রাত ১টা
|সনি টেন ৫
আতলেতিকো মাদ্রিদ-আর্সেনাল ম্যাচের ফল ছাপিয়ে রেফারিং নিয়ে চলছে আলোচনা-সমালোচনা। বিশেষ করে ম্যাচের শেষভাগে এসে রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্তের কারণে খেপেছে আর্সেনাল।৩৯ মিনিট আগে
এস্তেবান আন্দ্রাদা হয়তো এখন কপাল চাপড়াচ্ছেন। কারণ, ঘুষি না মারলে শাস্তিটা একটু কম পেতেন তিনি। কিন্তু লাল কার্ড দেখে মেজাজ হারিয়ে প্রতিপক্ষ অধিনায়কের ওপর চড়াও হয়ে বসেন আন্দ্রাদা। তাতে করে লম্বা সময়ের জন্য বাইরে থাকতে হবে আর্জেন্টাইন এই গোলরক্ষক।১ ঘণ্টা আগে
গোল, শিরোপা জয়ে একের পর এক রেকর্ড গড়েছেন বলে ‘রেকর্ডের বরপুত্র’ উপাধি পেয়েছেন লিওনেল মেসি। আন্তর্জাতিক ফুটবল, ক্লাব ফুটবলে এমন কোনো টুর্নামেন্ট নেই, যেখানে মেসির কোনো রেকর্ড নেই। এবার মেসির রেকর্ড ভাঙলেন তাঁরই জাতীয় দলের সতীর্থ হুলিয়ান আলভারেজ।২ ঘণ্টা আগে
মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন আফগানিস্তানের সাবেক পেসার শাপুর জাদরান। মাত্র ৩৮ বছর বয়সেই তাঁকে থাকতে হচ্ছে আইসিইউতে। গত কয়েক মাস ধরে সামাজিক মাধ্যমে তাঁর হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকার ছবিটা দেখা গেছে অনেকবার। পরিস্থিতি এতটাই সংকটজনক যে আফগান পেসারকে বাঁচাতে জরুরি রক্তের প্রয়োজন।১৩ ঘণ্টা আগে