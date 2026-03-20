Ajker Patrika
ফুটবল

ভারতীয় বোর্ডের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে অবসরে চ্যাম্পিয়নশিপজয়ী ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২০ মার্চ ২০২৬, ২১: ৫১
ভারতের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য শিবরামকৃষ্ণান। ছবি: সংগৃহীত

ধারাভাষ্যকার থেকে অবসর নিলেন ১৯৮৫ বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার শিবরামকৃষ্ণান। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ এনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। আজ এক্সে দেওয়া বার্তায় অবসরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি।

শিবরামকৃষ্ণানের দাবি, দীর্ঘ সময় কাজ করেও তাকে গুরুত্বপূর্ণ অন-এয়ার দায়িত্ব—যেমন টস পরিচালনা ও ম্যাচ-পরবর্তী প্রেজেন্টেশন—থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তার এই অভিযোগ দ্রুতই ভাইরাল হয়ে পড়ে এবং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে। তার এই অভিযোগ বিসিসিআইয়ের ধারাভাষ্য প্যানেলে দায়িত্ব বণ্টন ও স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে।

এই পোস্ট শিবরামকৃষ্ণান লিখেছেন, ‘২৩ বছর ধরে আমাকে টস বা প্রেজেন্টেশনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। এমনকি রবি শাস্ত্রী যখন কোচ ছিলেন, তখনও নতুনরা এসে পিচ রিপোর্ট বা প্রেজেন্টেশন করেছে। এর পেছনের কারণ কী হতে পারে বলে আপনাদের মনে হয়?’

এই পোস্টের কমেন্ট বক্সে একজন লেখেন, ‘হতে পারে আপনার গায়ের রঙ।’ উত্তরে শিবরামকৃষ্ণান লেখেন, ‘একদম। আপনি ঠিক বলেছেন। বর্ণবৈষম্য।’

নিজের অবসরের জন্য কেবল বর্ণবৈষম্য নয়, সম্প্রচার ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শিবরামকৃষ্ণান, ‘আমার অবসর খুব বড় কিছু নয়। কিন্তু এর মাধ্যমে টিভি প্রোডাকশনের একটি গল্প সামনে আসবে। খুব শিগগিরই আপনারা বড় চিত্রটি দেখতে পাবেন।’

শিবরামকৃষ্ণান ছিলেন ১৯৮০-এর দশকের শুরুর দিকে ভারতের অন্যতম প্রতিশ্রুতিশীল লেগ-স্পিনার। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭ সালে তিনি ৯টি টেস্ট ও ১৬টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেন। টেস্টে ৩টি পাঁচ উইকেটসহ মোট ২৬টি উইকেট এবং ওয়ানডেতে নেন ১৫টি উইকেট। ১৯৮৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে তিনি টেস্ট অভিষেক হয় তাঁর। ক্যারিয়ারের শুরুতেই এক ঘরোয়া ম্যাচে মাত্র ২ রানে ৭ উইকেট নিয়ে সবার নজর কাড়েন। ১৯৮৪ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক ম্যাচেই ১২ উইকেট নেনে। এটাই তাঁর সেরা পারফরম্যান্স। এ ছাড়া ১৯৮৫ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপজয়ী ভারত দলের সদস্য ছিলেন শিবরামকৃষ্ণান। সেই টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হন তিনি।

বিষয়:

খেলাফুটবলইরান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

সম্পর্কিত

ভারতীয় বোর্ডের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে অবসরে চ্যাম্পিয়নশিপজয়ী ক্রিকেটার

ভারতীয় বোর্ডের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে অবসরে চ্যাম্পিয়নশিপজয়ী ক্রিকেটার

ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন নবী-খাজারা

ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন নবী-খাজারা

আইপিএলের আগেই অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের নিয়ে দুশ্চিন্তা

আইপিএলের আগেই অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের নিয়ে দুশ্চিন্তা

ছবি ডিলিট করেও শাস্তি থেকে রেহাই পাননি ইরানের তারকা ফুটবলার

ছবি ডিলিট করেও শাস্তি থেকে রেহাই পাননি ইরানের তারকা ফুটবলার