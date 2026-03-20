চার বছরের শিশুর লাশ মিলল প্রতিবেশীর চুলায়

আর মাত্র এক দিন পরেই পবিত্র ঈদুল ফিতর। বাড়িতে চলছে ঈদের আমেজ। প্রতিদিনের মতো সকালে খেলা করছিল শিশু মরিয়ম আক্তার (৪)। হঠাৎ দুপুর থেকে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে শিশুটির এক প্রতিবেশীর বাড়ির মাটির চুলা থেকে তার নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। শিশুটির গলায় থাকা একটি রুপার চেইন ছিনিয়ে নিতে তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ।
ঘটনাটি ঘটেছে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার সরিষা ইউনিয়নের মারুয়াখালী গ্রামে। শিশু মরিয়ম আক্তার একই গ্রামের মিজানুর রহমান ও রিমা আক্তার দম্পতির একমাত্র কন্যা।
শিশুর পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বেলা ১টার দিকে বাড়ি থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয় শিশু মরিয়ম। পরিবারের সদস্যরা সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাননি। ইফতারের আগমুহূর্তে এক প্রতিবেশীর বাড়ির রান্নাঘরের মাটির চুলার ভেতরে তার লাশ পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।
এই ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে ওই প্রতিবেশী ব্যক্তি (৩৮) ও তাঁর ১৬ বছর বয়সী কিশোর ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।
মরিয়মের মামা হাবিবুর রহমান বলেন, ‘আমার ভাগনির জন্য ঈদের নতুন জামাকাপড় কিনেছিলেন তার বাবা-মা। আমিও নতুন জামা কিনতে মার্কেটে গিয়েছিলাম। এমন সময় খবর আসে মরিয়মকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মরিয়মের গলায় একটি রুপার চেইন ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, সেই চেইন ছিনতাই করে নেওয়ার সময় চিৎকার শুরু করে মরিয়ম। এ সময় তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়। পরে ঘটনাটি গোপন করতে মরদেহ চুলার ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয়। আমরা নিষ্পাপ শিশুহত্যার বিচার চাই।’
এ ব্যাপারে ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আজম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে শিশু মরিয়মের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্ত শেষে আজ শুক্রবার দুপুরে পরিবারের কাছে মরদেহ বুঝিয়ে দেওয়া হবে। এই ঘটনায় নিহত শিশুর বাবা বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা করেছেন।
ওসি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শিশুটির গলায় থাকা রুপার চেইন ছিনতাই করতে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। এই ঘটনায় এক কিশোর ও তার বাবাকে পুলিশের হেফাজতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
