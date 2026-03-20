ক্রিকেট

ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন নবী-খাজারা

ক্রীড়া ডেস্ক    
ছেলেদের সঙ্গে ঈদ উদযাপনের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন নবী। ছবি: ফেসবুক

ঈদ উপলক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তা দিচ্ছেন নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ। পিছিয়ে নেই ক্রীড়াঙ্গনের তারকারাও। ভিন্ন ভিন্ন বার্তায় ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মোহাম্মদ নবী, উসমান খাজারা, আন্তোনিও রুডিগাররা। এরা সবাই আজ ঈদ পালন করেছেন।

বড় দুই মেয়ের সঙ্গে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেছেন খাজা। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘বড় বোনদের সঙ্গে ঈদের নামাজ আদায়।’ সম্প্রতি তৃতীয়বারের মতো কন্যা সন্তানের পিতা হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এই ক্রিকেটার। এক বার্তায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি।

ছেলেদের সঙ্গে ফেসবুকে ছবি পোস্ট করেছেন নবী। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘প্রিয় দেশবাসী! সবাইকে ঈদ মোবারক।’ সময়টা ভালো যাচ্ছে না আফগানিস্তানের। সম্প্রতি কাবুলের একটি বিমান হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ৪০০ জনের বেশি মানুষ। সে ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে বার্তা দিয়েছিলেন নবী। এবার ঈদ বার্তাতেও দেশবাসীকে স্মরণ করলেন আফগানিস্তানের সাবেক অধিনায়ক।

ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের জার্মান ডিফেন্ডার আন্তোনিও রুডিগার লিখেছেন, ‘যারা ঈদ উদযাপন করছেন, সবাইকে ঈদ মোবারক! এই বিশেষ দিনটি সবার জীবনে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা সবাই মিলে ঈদ উদযাপন করি। সবার জন্য রইল বরকতময় ঈদের শুভেচ্ছা।’

পাঠকের আগ্রহ

ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

সম্পর্কিত

ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন নবী-খাজারা

আইপিএলের আগেই অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের নিয়ে দুশ্চিন্তা

আইপিএলের আগেই অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের নিয়ে দুশ্চিন্তা

ছবি ডিলিট করেও শাস্তি থেকে রেহাই পাননি ইরানের তারকা ফুটবলার

ছবি ডিলিট করেও শাস্তি থেকে রেহাই পাননি ইরানের তারকা ফুটবলার

‘আফ্রিদির দলে থাকারই যোগ্যতা নেই’

‘আফ্রিদির দলে থাকারই যোগ্যতা নেই’