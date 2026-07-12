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ফুটবল

সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা মানেই ফাইনাল

ক্রীড়া ডেস্ক    
সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা মানেই ফাইনাল
সেমিফাইনালে এবার আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। ছবি: ফেসবুক

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার ইতিহাস ঈর্ষণীয়। শেষ চারে যতবার উঠেছে, ততবারই ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে লা আলবিসেলেস্তেরা। উত্তর আমেরিকায় চলমান বিশ্বকাপেও সেই ইতিহাস অটুট রাখার চ্যালেঞ্জ লিওনেল মেসিদের সামনে; তাঁদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড।

এবারের বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে উঠে ষষ্ঠবারের মতো শেষ চারে খেলতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা। আগামী ১৫ জুলাই বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ইতিহাস বলছে, এখন পর্যন্ত পাঁচবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলে প্রতিবারই ফাইনালের টিকিট কেটেছে আর্জেন্টিনা।

বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রথম সেমিফাইনাল ছিল ১৯৩০ সালে। উরুগুয়ের সেন্টেনারিও স্টেডিয়ামে যুক্তরাষ্ট্রকে ৬-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে পা রাখে আকাশী-নীলরা। ১৯৮৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল বেলজিয়াম। কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়েগো ম্যারাডোনার জোড়া গোলে সে ম্যাচে লাতিন আমেরিকার প্রতিনিধিরা জিতেছিল ২-০ ব্যবধানে। সেবার বিশ্বকাপও জেতে আর্জেন্টিনা।

১৯৯০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে স্বাগতিক ইতালির বিপক্ষে আর্জেন্টিনার রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষ হয় ১-১ সমতায়। টাইব্রেকারে বাজিমাত করে আর্জেন্টাইনরা। ৪-৩ গোলে জিতে ফাইনালে জায়গা করে নেয় তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা।

দীর্ঘ ২৪ বছরের অপেক্ষা শেষে ব্রাজিলে হওয়া ২০১৪ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলেছিল আর্জেন্টিনা। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সে ম্যাচে ১২০ মিনিট গোলশূন্য থাকার পর টাইব্রেকারে ৪-২ গোলের জয় পায় লিওনেল মেসির দল। সবশেষ ২০২২ বিশ্বকাপে লুসাইল স্টেডিয়ামে ক্রোয়েশিয়াকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করে ফাইনালে ওঠে আর্জেন্টিনা। জোড়া গোল করে সে ম্যাচের নায়ক ছিলেন হুলিয়ান আলভারেজ।

সেমিফাইনালে এখন পর্যন্ত অজেয় আর্জেন্টিনার সামনে এবার ইংল্যান্ড পরীক্ষা। দুর্দান্ত ছন্দে থাকা হ্যারি কেইন, জুড বেলিংহামদের কাঁদিয়ে আরও একবার বিশ্বকাপের ফাইনালের মঞ্চে খেলতে চাইলে নিজেদের সেরা ফুটবলটাই খেলতে হবে লিওনেল স্কালোনির দলকে।

বিষয়:

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