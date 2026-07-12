বিশ্বকাপে আরও দল বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে ফিফা

বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা কি আরও বাড়ছে?
৪৮ দল নিয়ে উত্তর আমেরিকায় বিশ্বকাপ আয়োজনের ঘোষণা দিয়ে তোপের মুখে পড়েছিল ফিফা। বিশ্বকাপের মান নষ্ট হওয়ার শঙ্কায় রীতিমতো সমালোচনা করেছিলেন সংশ্লিষ্টরা। সে শঙ্কা এড়িয়ে বেশ সফলতার সঙ্গেই শেষ হতে যাচ্ছে বিশ্বকাপের ২৩তম আসর।
এবারের বিশ্বকাপে মাঠের লড়াই হচ্ছে দেখার মতো। কেপ ভার্দের মতো আনকোড়া দল দেখিয়েছে, বড় দলের তকমা গায়ে লাগানোর সব সম্ভাবনাই আছে তাদের। অন্যান্য ছোট দলগুলোও নিজেদের পারফরম্যান্সে আলো ছড়িয়েছে। এবারের বিশ্বকাপকে তাই শতভাগ সফল বলে দাবি করছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। সেই সঙ্গে ৬৪ দল নিয়ে ২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজনের পরিকল্পনা করছে ফিফা।
এবারের বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করবে ফিফার সংশ্লিষ্ট কমিটি। সুইজারল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম ব্লুউইন-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইনফান্তিনো বলেন, ‘এই বিশ্বকাপের পর সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে ৬৪ দলের টুর্নামেন্টের বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই খতিয়ে দেখা হবে এবং এটি নিয়ে আলোচনা করা হবে। ফিফা সভাপতি আবারও জোর দিয়ে বলেন যে, বিশ্বকাপ ফুটবল আসলে পুরো বিশ্বের জন্য, কেবল ইউরোপ বা দক্ষিণ আমেরিকার একচেটিয়া কোনো আসর নয়।’
ইনফান্তিনো আরও যোগ করেন, ‘বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন দেখার অধিকার প্রতিটি দেশেরই থাকা উচিত। আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন যে দলগুলোর মান এখন কতটা উঁচুতে—এবং পুরো বিশ্বজুড়েই এই মান দিন দিন আরও বাড়ছে। আপনি যদি ছোট দেশগুলোকে বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার সুযোগই না দেন, তবে নিজেদের ফুটবলকে আরও উন্নত করার কোনো আগ্রহ বা তাড়না তারা খুঁজে পাবে না।’
৩২ দল থেকে প্রথমবারের মতো ৪৮ দল নিয়ে বিশ্বকাপ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে। ২০৩০ বিশ্বকাপে ৬৪ দল অংশ নিলে আরও ১৬ দল বিশ্বমঞ্চে খেলার সুযোগ পাবে। সে ক্ষেত্রে ফিফার অধীনে থাকা ২১০ দলের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি দল বিশ্বকাপে খেলার গৌরব অর্জন করবে।
ফুটবল বিশ্বকাপের আবহে দেশের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য ব্যতিক্রমী এক আয়োজন নিয়ে এসেছে আকিজ গ্রুপের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড আকিজ পাইপস। এক সংবাদ সম্মেলনে ‘আকিজ পাইপস ফুঁ-বল চ্যাম্পিয়নশিপ’ আয়োজনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বিশ্বকাপকে ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়ে৬ মিনিট আগে
বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার ইতিহাস ঈর্ষণীয়। শেষ চারে যতবার উঠেছে, ততবারই ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে লা আলবিসেলেস্তেরা। উত্তর আমেরিকায় চলমান বিশ্বকাপেও সেই ইতিহাস অটুট রাখার চ্যালেঞ্জ লিওনেল মেসিদের সামনে; তাঁদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড।২ ঘণ্টা আগে
শেষ দল হিসেবে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পা রাখা আর্জেন্টিনার সামনে এখন ইংল্যান্ড চ্যালেঞ্জ। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মহারণের আগে লা আলবিসেলেস্তেদের উদ্যাপনে যেন সেই আবহই ফুটে উঠল। কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডকে হারানোর পর শেষ চারের প্রতিপক্ষের নাম উচ্চারিত হলো লিওনেল মেসিদের কণ্ঠে।৩ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের সেরা ৩২ থেকে বিদায়ের পর পাপে থিয়াওকে প্রধান কোচের পদ থেকে বরখাস্ত করেছে সেনেগাল ফুটবল ফেডারেশন (এফএসএফ)। রোববার এক বিবৃতিতে সেনেগালিজ ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।৪ ঘণ্টা আগে