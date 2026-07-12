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ফুটবল

সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ যে-ই হোক, কিছু যায় আসে না: আর্জেন্টিনার কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ যে-ই হোক, কিছু যায় আসে না: আর্জেন্টিনার কোচ
ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে নিজেদের সেরা ফুটবল খেলার দিতে তাগিদ স্কালোনির। ছবি: সংগৃহীত

কোয়ার্টার ফাইনালের বাধা পেরিয়ে এখন সেমিফাইনালের দিকে তাকিয়ে আর্জেন্টিনা। শেষ চারে আলবিসেলেস্তেদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। তবে প্রতিপক্ষ নিয়ে ভাবছেন না দলটির প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি। বরং দলকে সেরা ফুটবল খেলার তাগিদ দিলেন তিনি।

কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে শেষ দল হিসেবে সেমিফাইনালে পা রেখেছে আর্জেন্টিনা। তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের আগেই শেষ চারের টিকিট কেটেছে ইংল্যান্ড। কোয়ার্টার ফাইনালে নরওয়ের বিপক্ষে টমাস টুখেলের দলের জয় ২-১ ব্যবধানে।

ফাইনালে ওঠার মিশনে আগামী ১৫ জুলাই বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ১টায় আটালান্টা স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। সে ম্যাচ সম্পর্কে স্কালোনি বলেন, ‘প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড হোক বা নরওয়ে, তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা এমন একটি দলের (ইংল্যান্ড) মুখোমুখি হব যারা খুব ভালো ফুটবল খেলে এবং তাদের একজন দারুণ কোচ আছেন। এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শক্তি ফিরে পাওয়া। সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’

কানসাস সিটি স্টেডিয়ামে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে আর্জেন্টিনাকে। মাক আলিস্তারের গোলে ৬৬ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে ছিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। ডান এনদয়ে সুইজারল্যান্ডকে ম্যাচে ফেরানোর পর নির্ধারিত সময়ে আর কোনো গোল হয়নি। এরপর ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গড়ালে বাজিমাত করে আর্জেন্টিনা। একটি করে গোল করেন হুলিয়ান আলভারেস ও লাউতারো মার্তিনেস।

সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ প্রসঙ্গে স্কালোনি বলেন, ‘আমাদের ভুগেতে হয়েছে। জানতাম তারা (সুইজারল্যান্ড) খুবই শারীরিক শক্তিনির্ভর দল। আমাদের কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলেছিল এবং কিছু মুহূর্তে আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি। ভাগ্য আমাদের পক্ষে ছিল, কারণ তাদের একজন খেলোয়াড় লাল কার্ড দেখেছিল। তখনই আমরা আক্রমণে যেতে পেরেছি। বাস্তববাদী হতে হবে, আমাদের উন্নতির জায়গা আছে। তবে জিততে পারা সব সময়ই ভালো।’

কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের সেরা ফুটবল খেলতে না পারলেও শেষ চারে ওঠার আনন্দ লুকাননি স্কালোনি, ‘হয়তো আমরা আরও ভালো খেলতে পারতাম। কিন্তু এই দল যা অর্জন করেছে, তা ইতিহাস। আবারও বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠা সত্যিই ঐতিহাসিক।’

বিষয়:

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