Ajker Patrika
ক্রিকেট

১২ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরে এক ম্যাচেই গল্প শেষ জিম্বাবুয়ের তারকা ক্রিকেটারের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৩: ০০
১২ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরে এক ম্যাচেই গল্প শেষ জিম্বাবুয়ের তারকা ক্রিকেটারের
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছেন ব্রেন্ডন টেলর। ছবি: ক্রিকইনফো

ক্রিকেট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন না থাকলেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্রেন্ডন টেলর ‘অমাবশ্যার চাঁদ’। ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে চলমান ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে ১২ বছর পর ফিরেছিলেন তিনি। তবে বিশ্বকাপে কেবল খেলতে পারলেন একটা ম্যাচই। এবার টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছেন ব্রেন্ডন টেলর।

কলম্বোর প্রেমাদাসায় আজ বাংলাদেশ সময় সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়েছে জিম্বাবুয়ে-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ। টসের সময় টেলরকে নিয়ে দুঃসংবাদ দিয়েছেন জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ায় বিশ্বকাপের বাকি অংশে খেলতে পারবেন না বলে নিশ্চিত করেছেন রাজা।

এবারের বিশ্বকাপের আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টেলর সবশেষ খেলেছিলেন ২০১৪ সালে। ১২ বছর পর ফিরেছেন ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়েই। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) ৯ ফেব্রুয়ারি ওমানের বিপক্ষে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে ৩০ বলে ৩ চারে ৩১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন টেলর। এই ম্যাচে ওমানকে ৮ উইকেটে হারিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। উইকেটরক্ষক হিসেবে তিন ক্যাচ ধরেছিলেন তিনি। ওমানের বিপক্ষেই মূলত হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছিলেন।

আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী নীতিমালা ভঙ্গের দায়ে সাড়ে তিন বছর নিষিদ্ধ ছিলেন টেলর। গত বছরের অক্টোবরে বুলাওয়েতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরেন তিনি। ফেরার পরই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ক্যারিয়ারসেরা ইনিংস খেলেন টেলর। বতসোয়ানার বিপক্ষে গত বছরের সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টিতে ৫৪ বলে ১৬ চার ও ৫ ছক্কায় করেন ১২৩ রান।

টেলর ছিটকে যাওয়ায় তাঁর বিকল্প ক্রিকেটারের নাম এখনো ঘোষণা করেনি জিম্বাবুয়ে। আজ প্রেমাদাসায় টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক ট্রাভিস হেড। নিয়মিত অধিনায়ক মিচেল মার্শ নেই এই ম্যাচেও। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৭.৩ ওভারে ২ উইকেটে ১৪৩ রান করেছে জিম্বাবুয়ে। ওপেনার ব্রায়ান বেনেট ৪৮ বলে ৫৩ রানে অপরাজিত। রাজা ৭ বলে ১১ রানে ব্যাটিং করছেন।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

সম্পর্কিত

১২ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরে এক ম্যাচেই গল্প শেষ জিম্বাবুয়ের তারকা ক্রিকেটারের

১২ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরে এক ম্যাচেই গল্প শেষ জিম্বাবুয়ের তারকা ক্রিকেটারের

ভারত-ম্যাচে আম্পায়ারের সঙ্গে নামিবিয়ার অধিনায়কের কথা-কাটাকাটির কারণ তাহলে এই

ভারত-ম্যাচে আম্পায়ারের সঙ্গে নামিবিয়ার অধিনায়কের কথা-কাটাকাটির কারণ তাহলে এই

মেয়েদের লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন ঋতুপর্ণারা

মেয়েদের লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন ঋতুপর্ণারা

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯ বছরের অপেক্ষা কি ফুরাবে জিম্বাবুয়ের

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯ বছরের অপেক্ষা কি ফুরাবে জিম্বাবুয়ের