১২ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরে এক ম্যাচেই গল্প শেষ জিম্বাবুয়ের তারকা ক্রিকেটারের

ক্রিকেট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন না থাকলেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্রেন্ডন টেলর ‘অমাবশ্যার চাঁদ’। ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে চলমান ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে ১২ বছর পর ফিরেছিলেন তিনি। তবে বিশ্বকাপে কেবল খেলতে পারলেন একটা ম্যাচই। এবার টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছেন ব্রেন্ডন টেলর।
কলম্বোর প্রেমাদাসায় আজ বাংলাদেশ সময় সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়েছে জিম্বাবুয়ে-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ। টসের সময় টেলরকে নিয়ে দুঃসংবাদ দিয়েছেন জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ায় বিশ্বকাপের বাকি অংশে খেলতে পারবেন না বলে নিশ্চিত করেছেন রাজা।
এবারের বিশ্বকাপের আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টেলর সবশেষ খেলেছিলেন ২০১৪ সালে। ১২ বছর পর ফিরেছেন ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়েই। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) ৯ ফেব্রুয়ারি ওমানের বিপক্ষে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে ৩০ বলে ৩ চারে ৩১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন টেলর। এই ম্যাচে ওমানকে ৮ উইকেটে হারিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। উইকেটরক্ষক হিসেবে তিন ক্যাচ ধরেছিলেন তিনি। ওমানের বিপক্ষেই মূলত হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছিলেন।
আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী নীতিমালা ভঙ্গের দায়ে সাড়ে তিন বছর নিষিদ্ধ ছিলেন টেলর। গত বছরের অক্টোবরে বুলাওয়েতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরেন তিনি। ফেরার পরই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ক্যারিয়ারসেরা ইনিংস খেলেন টেলর। বতসোয়ানার বিপক্ষে গত বছরের সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টিতে ৫৪ বলে ১৬ চার ও ৫ ছক্কায় করেন ১২৩ রান।
টেলর ছিটকে যাওয়ায় তাঁর বিকল্প ক্রিকেটারের নাম এখনো ঘোষণা করেনি জিম্বাবুয়ে। আজ প্রেমাদাসায় টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক ট্রাভিস হেড। নিয়মিত অধিনায়ক মিচেল মার্শ নেই এই ম্যাচেও। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৭.৩ ওভারে ২ উইকেটে ১৪৩ রান করেছে জিম্বাবুয়ে। ওপেনার ব্রায়ান বেনেট ৪৮ বলে ৫৩ রানে অপরাজিত। রাজা ৭ বলে ১১ রানে ব্যাটিং করছেন।
নামিবিয়ার অধিনায়ক গেরহার্ড ইরাসমাসের কাছে ঘটনাবহুল দিনই ছিল গতকাল। এই লাইন দেখে অনেকে অবাক হতেই পারেন। তৎক্ষণাৎ ক্রিকবাজ, ক্রিকইনফো ঘাঁটাঘাঁটি করে যখন দেখবেন ভারত সহজেই নামিবিয়াকে হারিয়েছে, তখন অনেকে চিন্তা করবেন এই ভেবে যে কীভাবে ইরাসমাসের কাছে দিনটা মনে রাখার মতো হয়। তবে একেবারে স্মৃতির পাতা থেকে১ ঘণ্টা আগে
প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য ড্র। শিরোপা নিশ্চিতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তবু না জিতলে কি আর আনন্দ পূর্ণতা পায়? রাজশাহী স্টারস তাই অপূর্ণ কিছুই রাখল না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ৩-০ গোলে হারিয়ে মেয়েদের লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজশাহী। ১০ ম্যাচের ১০টিতেই জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে তারা।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টিতে প্রথম দেখাতেই অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। কেপটাউনে ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ উইকেটে জিতেছিল জিম্বাবুয়ে। সেই ম্যাচের পর মাত্র দুবার টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয়েছে জিম্বাবুয়ে-অস্ট্রেলিয়া। সেই দুটিতে অবশ্য হেরেছে জিম্বাবুয়ে।৩ ঘণ্টা আগে
কোপা দেল রের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে পাত্তাই পায়নি বার্সেলোনা। ৪-০ গোলে হারই বলে দিচ্ছে অনেক কিছু। সবেধন নীলমণি হয়ে যে গোলটি বার্সা পেয়েছিল, সেটা বাতিল করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে।৩ ঘণ্টা আগে