নেইমারের দুঃসময় কাটবে কবে

বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন নেইমার। চোটে পড়ায় বেশির ভাগ ম্যাচেই খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না। আবার খেলার সুযোগ পেলেও সেটা কাজে লাগাতে পারছেন না। এই তো ১৬ মার্চ ক্রোয়েশিয়া ও ফ্রান্সের বিপক্ষে ব্রাজিলের ২৬ সদস্যের দলে জায়গা পাননি। সেটার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও ধাক্কা খেলেন নেইমার।
দল ঘোষণার পর আজই প্রথম খেলতে নেমেছেন নেইমার। ব্রাজিলিয়ান সিরি আতে ইন্টারন্যাসিওনালের বিপক্ষে ৫৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে একটা গোলও করেছেন তিনি। কিন্তু দিনশেষে তিনি রয়ে গেলেন পরাজিত দলে। তাঁর দল সান্তোস হেরেছে ২-১ গোলে। ম্যাচে পুরোটা সময় খেললেও এক গোল বাদে কিছু করে দেখাতে পারেননি তিনি। এমনকি গোল করেও পেয়েছেন হলুদ কার্ড। পুরোপুরি ফিট যে হতে পারেননি, সেটা তাঁর অবস্থা দেখেই বোঝা গেছে।
ব্রাজিলের প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি যেদিন ফ্রান্স-ক্রোয়েশিয়া ম্যাচের দল ঘোষণা করেছিলেন, সেদিন সকালেই নেইমার মাঠে নেমেছিলেন। সিরি আতে করিন্থিয়ান্সের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছিল সান্তোস। দলের একমাত্র গোলে তিনি অ্যাসিস্টও করেছিলেন। ম্যাচ শেষে নেইমার বলেছিলেন, ‘জাতীয় দলে ফেরার লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি। বিশ্বকাপে খেলার খুব ইচ্ছে আমার। তবে সেটা আমার হাতে নেই। এই সিদ্ধান্ত নেবে কোচিং স্টাফ। দলে থাকি বা না থাকি, সব সময়ই জাতীয় দলকে চিয়ার করব।’ তবে ২৮ মাস পর জাতীয় দলে ফেরার যে অপেক্ষা তিনি করছিলেন, সেই অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হলো।
নেইমার ফ্রান্স-ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে দলে জায়গা না পেলেও তাঁর বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি। আনচেলত্তি বলেন, ‘নেইমার বিশ্বকাপে খেলতে পারে। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থা ভালো থাকতে হবে। নেইমারকে নিয়মিত খেলতে হবে। কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিতে শারীরিক অবস্থায় নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করতে হবে।’
প্রীতি ম্যাচের দলে সুযোগ না পেয়ে হতাশা প্রকাশ করেন নেইমার। সংবাদমাধ্যমকে ব্রাজিলের অভিজ্ঞ এই ফরোয়ার্ড বলেন, ‘আমি চুপ করে থাকতে পারছি না। কিছু বলতে চাই। দলে সুযোগ না পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই হতাশ ও দুঃখিত। কিন্তু দিনের পর দিন, অনুশীলনের পর অনুশীলন, ম্যাচের পর ম্যাচ মনোযোগ ধরে রেখেছি। চূড়ান্ত দল (বিশ্বকাপের দল) নির্বাচন এখনো বাকি।’
১৮ মে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করবেন আনচেলত্তি। বিশ্বকাপে খেলতে হলে নেইমারের পূর্ণ ফিটনেস থাকতে হবে বলে কদিন আগে আনচেলত্তি জানিয়েছিলেন। নিজেকে প্রমাণ করতে নেইমারের হাতে রয়েছে ৯ ম্যাচ। দল ঘোষণার যখন দুই মাসও বাকি নেই, তখন পুরোপুরি ফিট হওয়ার চ্যালেঞ্জে সফল হবেন কি না, সেটা সময়ই বলে দেবে।
এবারের ফুটবল বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ড। ১৩ জুন নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ অভিযান। হাইতির বিপক্ষে সেলেসাওরা খেলতে নামবে ২০ জুন। ব্রাজিল-হাইতি ম্যাচ হবে ফিলাডেলফিয়ায়। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড। ২৪ জুন মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে হবে ব্রাজিল-স্কটল্যান্ড ম্যাচ। বিশ্বকাপের আগে ৬ জুন মিশরের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল।
চাকরির মতো কোচদের দিনকালও কাটে চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে। দলের ভালো পারফরম্যান্সে যেমন প্রশংসা পাওয়া যায়, তেমনি বাজে সময়ে ধেয়ে আসে একের পর এক সমালোচনার তির। শুধু এখানেই শেষ নয়। সামাজিক মাধ্যমে তাদের নিয়ে অসত্য ভিডিও, পোস্ট করা হয়। এমন ঘটনায় এবার মোটা অঙ্কের টাকা মানহানির মামলা করেছেন ভারতের প্রধান২ ঘণ্টা আগে
তৃতীয়বারের মতো বাবা হলেন উসমান খাজা। স্ত্রী র্যাচেল খাজা এবং অস্ট্রেলিয়ার সাবেক তারকা ব্যাটারের ঘর আলো করে এসেছে নতুন কন্যাসন্তান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় চলতি বছরের শুরুতেই অবসর নেওয়া খাজা নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তৃতীয়বারের মতো বাবা হলেন উসমান খাজা। স্ত্রী র্যাচেল খাজা এবং অস্ট্২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলার পর ইরানের পাল্টা হামলা চলছে প্রায় এক মাস ধরে। ইরানের নারী ফুটবলাররা তখন এশিয়ান কাপ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় ব্যস্ত। যুদ্ধাবস্থায় অস্ট্রেলিয়ায় আশ্রয়ও পেয়েছিলেন ফুটবলাররা। অবশেষে গতকাল দেশে ফিরেছেন তাঁরা।২ ঘণ্টা আগে
আফগানিস্তানের কাবুলে বিমান হামলায় অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় তীব্র জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তায় দিয়েছিলেন দেশটির ক্রিকেটাররা। এবার বিমান হামলায় আহতদের পাশে দাঁড়ালেন আফগানিস্তানের ক্রিকেটাররা।৩ ঘণ্টা আগে