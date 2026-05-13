বিশ্বকাপের আগে যাদের বিপক্ষে খেলে প্রস্তুতি সারবে বাংলাদেশ

ইংল্যান্ড-ওয়েলসে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ১২ জুন। তার আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে নিজেদের ঝালিয়ে নেবে অংশগ্রহণকারী দলগুলো। মূল পর্বের আগে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। গা গরমের ম্যাচে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড।
বাংলাদেশের প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচ আগামী ৬ জুন। লাফবরোতে সেদিন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নামবে জ্যোতিরা। সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলেছে ব্ল্যাক ক্যাপরা। ৯ জুন একই ভেন্যুতে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড। বাছাইপর্ব পেরিয়ে বিশ্বকাপের মূল পর্বের টিকিট পেয়েছে আইরিশরা।
আগামী ২৫ মে ঢাকা ছাড়বে বাংলাদেশ দল। প্রথমে জ্যোতিদের গন্তব্য স্কটল্যান্ড। সেখানে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজে অংশ নেবে দলটি। সেই সিরিজ শেষ করে ধরবে ইংল্যান্ডের বিমান।
এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেবে মোট ১২ দল। দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে বিশ্বকাপের লড়াইয়ে নামবে। ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ। তাদের বাকি প্রতিপক্ষরা হলো ভারত, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নেদারল্যান্ডস। বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন শুরু হবে ১২ জুন; প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস। ১৭ জুন প্রতিপক্ষ শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া। ২০ জুন পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ২৫ জুন খেলবে ভারতের বিপক্ষে। ২৮ জুন নিজেদের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল সেমিফাইনালে জায়গা করে নেবে।
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে সম্প্রতি দল দিয়েছে বাংলাদেশ। দল গড়া হয়েছে অভিজ্ঞ এবং তারুণ ক্রিকেটারদের সমন্বয়ে। দলে আছেন সোবহানা মোস্তারি, ফাহিমা খাতুন, নাহিদা আক্তার, স্বর্ণা আক্তারদের মতো পরিচিত মুখরা।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) খেলে ইংল্যান্ড দলে জায়গা করে নেওয়া ক্রিকেটারের সংখ্যাটা একেবারেই কম নয়। এই তালিকায় আছে ডেভিড মালান, জফরা আর্চার, উইল জ্যাকস, জেসন রয়, মঈন আলীর মতো সব বড় নাম। এই তালিকার সবশেষ সংযোজন এমিলিও গে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচ কে হবেন এ নিয়ে জল্পনাকল্পনা এখনো শেষ হয়নি। বাফুফে আগামীকালের মধ্যে নতুন কোচের নাম ঘোষণা করবে বলে জানিয়েছিল। তবে এখনো তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারেনি। আগেই জানা গিয়েছিল নতুন কোচ পেতে বাফুফের সবচেয়ে বড় বাধা টাকা। এখনো এ বিষয়ের ভালো কোনো সমাধান পায়নি বলে বাফুফে প৩ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের নেতৃত্বে ফিরতে বলা হলে কী সিদ্ধান্ত নেবেন—পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) সবশেষ মৌসুমের ফাইনালের পর এমন প্রশ্ন করা হয়েছিল বাবর আজমকে। সরাসরি না হলেও ফের দেশের আর্মব্র্যান্ড পরার ইচ্ছা যে আছে সেটা ইঙ্গিতে বুঝিয়েছিলেন এই ব্যাটার। এবার তেমন কিছু হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।৪ ঘণ্টা আগে
গুজরাট টাইটানসের কাছে পাত্তাই পায়নি সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ৮২ রানে হেরে গেছে প্যাট কামিন্সের দল। লজ্জাজনক হারের পর শাস্তিও পেলেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। স্লো ওভার রেটের কারণে তাঁকে ১২ লাখ রুপি জরিমানা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।৬ ঘণ্টা আগে