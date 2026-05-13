ইংল্যান্ড দলে ডাক পেলেন বিপিএল খেলা এই ক্রিকেটার

ইতালির হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন এই ব্যাটার। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) খেলে ইংল্যান্ড দলে জায়গা করে নেওয়া ক্রিকেটারের সংখ্যাটা একেবারেই কম নয়। এই তালিকায় আছে ডেভিড মালান, জফরা আর্চার, উইল জ্যাকস, জেসন রয়, মঈন আলীর মতো সব বড় নাম। এই তালিকার সবশেষ সংযোজন এমিলিও গে।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের জন্য ১৫ সদস্যের দল দিয়েছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। এই দলে জায়গা করে নিয়েছেন গে। সবশেষ বিপিএলে রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলেছেন তিনি। এবার প্রথমবার ইংল্যান্ড দল ডাক পেলেন। ২৬ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের জন্ম ইংল্যান্ডে হলেও মায়ের সুবাদে ইতালির পাসপোর্ট পান তিনি। দেশটির হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকও হয়েছে। ইতালির হয়ে ৩ টি-টোয়েন্টিতে ৬৪ রান করেছেন; স্ট্রাইকরেট ২১৩.৩৩। চলতি মৌসুমে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ডারহামের হয়ে ৯২.০০ গড়ে ৫৫২ রান করেছেন তিনি। এবার খুলে গেল ইংল্যান্ড দলের দরজা। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাঁর।

গে ছাড়াও প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডের টেস্ট দলে ডাক পেয়েছেন সনি বেকার এবং জেমস রিউ। অফ-ফর্মের কারণে দলের বাদ পড়েছেন দরের নিয়মিত মুখ জ্যাক ক্রলি ও ওলি পোপ। লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আগামী ৪ জুন সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড।

ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্টের দল: বেন স্টোকস (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, গাস অ্যাটকিনসন, সনি বেকার, শোয়েব বশির, জ্যাকব বেথেল, হ্যারি ব্রুক, বেন ডাকেট, ম্যাথু ফিশার, এমিলিও গে, জেমস রিও, ওলি রবিনসন, জো রুট, জেমি স্মিথ, জশ টাং।

