ফুটবল

চেলসির বাজে অবস্থা দেখে হতাশ ব্রাজিলের ফুটবলার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৫ মে ২০২৬, ১১: ৩০
চেলসিকে ধুয়ে দিয়েছেন হোয়াও পেদ্রো। ছবি: এএফপি

বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে চেলসি। জয় তো দূরে যাক, এবার তারা জায়গা করে নিতে পারল না ২০২৬-২৭ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগেও। এমন হতাশাজনক অবস্থায় সতীর্থদের ধুয়ে দিয়েছেন ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড হোয়াও পেদ্রো।

ঘরের মাঠ স্টামফোর্ড ব্রিজে গত রাতে চেলসি প্রিমিয়ার লিগে খেলেছে নটিংহাম ফরেস্টের বিপক্ষে। ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালের কারণে ফরেস্ট তাদের মূল একাদশে আট পরিবর্তন নিয়ে খেলে চেলসির বিপক্ষে। দ্বিতীয় সারির ফরেস্টের কাছে ৩-১ গোলে হেরেছে চেলসি। যেখানে ৯৮ সেকেন্ডে ফরেস্ট ফরোয়ার্ড তাইও আয়োনিয়ি গোল করেন। এটাই ম্যাচ থেকে চেলসিকে অনেকটা ছিটকে দিয়েছে বলে মনে করেন পেদ্রো। হারের পর স্কাই স্পোর্টসকে ব্রাজিল ফরোয়ার্ড বলেন, ‘শুরুতেই আমরা তাড়াতাড়ি গোল হজম করেছি। আর ফরেস্টের মতো দলের বিপক্ষে ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন।’

৯৮ সেকেন্ডে তাইও আয়োনিয়ির গোলেই বোঝা গিয়েছিল চেলসির রক্ষণ কতটা নড়বড়ে। ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয় দ্বিতীয়ার্ধের পরে। ৫২ মিনিটে ৩ গোল হজম করে চেলসি। ১৫ মিনিটে ইগোর জেসুসের পেনাল্টি থেকে করা গোলে ফরেস্ট ২-০ গোলে এগিয়ে যায়। আর ৫২ মিনিটে আয়োনিয়ির দ্বিতীয় গোলে ব্যবধান তিনগুণ করে ফরেস্ট। শেষের দিকে (৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৩ মিনিটে) পেদ্রোর গোলে শুধুৃ চেলসি ব্যবধানই কমাতে পেরেছে।

পেদ্রোর মতে বাজে অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে ভুলের পুনরাবৃত্তি কমাতে হবে। ফরেস্টের কাছে ৩-১ গোলে হারের পর চেলসি ফরোয়ার্ড বলেন,. ‘আমাদের এমন এক উপায় খুঁজে বের করতে হবে যাতে আমরা প্রত্যেক ম্যাচে এই ভুলগুলো না করি। আমাদের জয়ের ধারায় ফিরতে হবে। এটা প্রিমিয়ার লিগ। এত তাড়াতাড়ি গোল হজম করলে ফিরে আসা অনেক কঠিন। আমাদের আরও ভালো করা উচিত বলে মনে করি।’

প্রিমিয়ার লিগে টানা ৬ ম্যাচ হেরে নিজেদের ভুলে যাওয়ার মতো এক রেকর্ডে নাম লেখাল চেলসি। ১৯৯৩ সালের নভেম্বরে প্রিমিয়ার লিগে টানা ৬ ম্যাচ হেরেছিল ইংলিশ এই ক্লাবটি। হতশ্রী চেলসি পয়েন্ট তালিকার পাঁচ নম্বর জায়গাটা আর ধরে রাখতে পারল না। ৭৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আর্সেনাল। দুই, তিন, চার ও পাঁচে থাকা ম্যানচেস্টার সিটি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, লিভারপুল ও অ্যাস্টন ভিলার পয়েন্ট ৭১, ৬৪, ৫৮ ও ৫৮।

চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলবে শীর্ষ পাঁচ দল। হাতে থাকা তিন ম্যাচ জিতলেও চেলসি পাঁচ নম্বরে থাকতে পারছে না। ৩৫ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট তালিকার ৯ নম্বরে অবস্থান করছে ব্লুজরা।

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

বিজেপি জিতলে কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনায় যাঁরা

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

