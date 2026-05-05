Ajker Patrika
ফুটবল

‘শিরোপা এখন আর আমাদের হাতে নেই’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৫ মে ২০২৬, ১২: ১৪
‘শিরোপা এখন আর আমাদের হাতে নেই’
এভারটনের বিপক্ষে ৩-৩ গোলে ড্র করেছে ম্যানচেস্টার সিটি। ছবি: সংগৃহীত

শেষভাগে চলে এসেছে ইউরোপীয় ফুটবলের মৌসুম। যার মধ্যে কয়েকটি লিগের ফয়সালা হয়ে গেছে। প্রিমিয়ার লিগে শিরোপার লড়াই চলছে আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটির মধ্যে। তবে সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা মনে করছেন, তাঁদের পক্ষে চ্যাম্পিয়ন হওয়া এখন কঠিন হয়ে উঠেছে।

আর্সেনালের আরও কাছে যাওয়ার সুযোগ ছিল ম্যানচেস্টার সিটির। কিন্তু হিল ডিকিনসন স্টেডিয়ামে গত রাতে এভারটন-সিটি ৩-৩ গোলে ড্র হওয়ায় সিটি পিছিয়ে পড়েছে। ৩৪ ম্যাচে ৭১ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে সিটি। সবার ওপরে থাকা আর্সেনাল এক ম্যাচ বেশি খেলে পেয়েছে ৭৬ পয়েন্ট।

এভারটন-সিটি ৩-৩ গোলে ড্র হওয়ায় উৎসবের আমেজ এখন আর্সেনালে। কারণ, গানার্সদের সঙ্গে সিটির ব্যবধান বেড়ে গেছে। এভারটনের বিপক্ষে ড্রয়ের পর সিটি কোচ বলেন, ‘এটা (শিরোপা) নির্ভর করছে অনেক কিছুর ওপর। এখন আমাদের হাতে নেই। ওই ম্যাচের (এভারটন-ম্যানচেস্টার সিটি) আগে আমাদের হাতেও ছিল। আর্সেনালের হাতেও ছিল। কিন্তু এখন এটা আমাদের হাতে নেই।’

৪৩ মিনিটে জেরেমি ডোকুর গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ম্যানচেস্টার সিটি। কিন্তু প্রথমার্ধের পর খেই হারিয়ে বসে গার্দিওলার দল। ৬৮ থেকে ৮১—১৩ মিনিটে ৩ গোল দিয়ে জয়ের পথে অনেকটা এগিয়ে যায় এভারটন। থিয়ার্নো বেরি জোড়া গোল করেন ও অপর গোল করেন জেক ব্রায়েন।

১৩ মিনিটে ৩ গোল হজম করে পরাজয় চোখ রাঙাচ্ছিল ম্যানচেস্টার সিটিকে। খাদের কিনারা থেকে ৮৩ ও ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৭ মিনিটে হালান্ড ও ডোকু গোল করে সিটিকে বাঁচিয়েছেন। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যান সিটি এলোমেলো খেলেছে বলে মনে করেন গার্দিওলা। সিটি কোচ বলেন, ‘খুব ভালো পারফরম্যান্স। আমরা প্রথমার্ধে অসাধারণ খেলেছি। তাদের শারীরিক শক্তির কারণে এটা খুব কঠিন ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে হয়তো আমাদের ততটা নিয়ন্ত্রণ ছিল না। গোল হজমের পর তারা দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় এবং একেবারে ইংলিশ স্টাইলে খেলতে শুরু করে।’

হাতে থাকা চারটি ম্যাচ ম্যানচেস্টার সিটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন গার্দিওলা। এভারটনের বিপক্ষে ড্রয়ের পর সিটি কোচ বলেন, ‘আমাদের প্রিমিয়ার লিগে চার ম্যাচ বাকি। পরেরটা ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে। এই ম্যাচও জমজমাট হবে। কারণ, তারা দারুণ প্রতিপক্ষ। অবশ্যই আমরা সেই ম্যাচগুলোতে আত্মবিশ্বাস নিয়েই যাব, যেমনটা আমরা এখানে এসেছিলাম। দেখি কী হয়।’

বিষয়:

খেলাফুটবলপ্রিমিয়ার লিগইংল্যান্ড ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

বিজেপি জিতলে কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনায় যাঁরা

বিজেপি জিতলে কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনায় যাঁরা

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

সম্পর্কিত

‘আইপিএল হাস্যকর এক টুর্নামেন্ট হয়ে গেছে’

‘আইপিএল হাস্যকর এক টুর্নামেন্ট হয়ে গেছে’

‘প্রতিটি সেকেন্ডের জন্য সার্থক ছিল’, বিদায়ী বার্তায় বাংলাদেশকে নিয়ে কাবরেরা

‘প্রতিটি সেকেন্ডের জন্য সার্থক ছিল’, বিদায়ী বার্তায় বাংলাদেশকে নিয়ে কাবরেরা

আর্সেনাল-আতলেতিকো সেমিফাইনাল কোথায় দেখবেন

আর্সেনাল-আতলেতিকো সেমিফাইনাল কোথায় দেখবেন

‘শিরোপা এখন আর আমাদের হাতে নেই’

‘শিরোপা এখন আর আমাদের হাতে নেই’