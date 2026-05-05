‘শিরোপা এখন আর আমাদের হাতে নেই’

শেষভাগে চলে এসেছে ইউরোপীয় ফুটবলের মৌসুম। যার মধ্যে কয়েকটি লিগের ফয়সালা হয়ে গেছে। প্রিমিয়ার লিগে শিরোপার লড়াই চলছে আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটির মধ্যে। তবে সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা মনে করছেন, তাঁদের পক্ষে চ্যাম্পিয়ন হওয়া এখন কঠিন হয়ে উঠেছে।
আর্সেনালের আরও কাছে যাওয়ার সুযোগ ছিল ম্যানচেস্টার সিটির। কিন্তু হিল ডিকিনসন স্টেডিয়ামে গত রাতে এভারটন-সিটি ৩-৩ গোলে ড্র হওয়ায় সিটি পিছিয়ে পড়েছে। ৩৪ ম্যাচে ৭১ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে সিটি। সবার ওপরে থাকা আর্সেনাল এক ম্যাচ বেশি খেলে পেয়েছে ৭৬ পয়েন্ট।
এভারটন-সিটি ৩-৩ গোলে ড্র হওয়ায় উৎসবের আমেজ এখন আর্সেনালে। কারণ, গানার্সদের সঙ্গে সিটির ব্যবধান বেড়ে গেছে। এভারটনের বিপক্ষে ড্রয়ের পর সিটি কোচ বলেন, ‘এটা (শিরোপা) নির্ভর করছে অনেক কিছুর ওপর। এখন আমাদের হাতে নেই। ওই ম্যাচের (এভারটন-ম্যানচেস্টার সিটি) আগে আমাদের হাতেও ছিল। আর্সেনালের হাতেও ছিল। কিন্তু এখন এটা আমাদের হাতে নেই।’
৪৩ মিনিটে জেরেমি ডোকুর গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ম্যানচেস্টার সিটি। কিন্তু প্রথমার্ধের পর খেই হারিয়ে বসে গার্দিওলার দল। ৬৮ থেকে ৮১—১৩ মিনিটে ৩ গোল দিয়ে জয়ের পথে অনেকটা এগিয়ে যায় এভারটন। থিয়ার্নো বেরি জোড়া গোল করেন ও অপর গোল করেন জেক ব্রায়েন।
১৩ মিনিটে ৩ গোল হজম করে পরাজয় চোখ রাঙাচ্ছিল ম্যানচেস্টার সিটিকে। খাদের কিনারা থেকে ৮৩ ও ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৭ মিনিটে হালান্ড ও ডোকু গোল করে সিটিকে বাঁচিয়েছেন। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যান সিটি এলোমেলো খেলেছে বলে মনে করেন গার্দিওলা। সিটি কোচ বলেন, ‘খুব ভালো পারফরম্যান্স। আমরা প্রথমার্ধে অসাধারণ খেলেছি। তাদের শারীরিক শক্তির কারণে এটা খুব কঠিন ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে হয়তো আমাদের ততটা নিয়ন্ত্রণ ছিল না। গোল হজমের পর তারা দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় এবং একেবারে ইংলিশ স্টাইলে খেলতে শুরু করে।’
হাতে থাকা চারটি ম্যাচ ম্যানচেস্টার সিটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন গার্দিওলা। এভারটনের বিপক্ষে ড্রয়ের পর সিটি কোচ বলেন, ‘আমাদের প্রিমিয়ার লিগে চার ম্যাচ বাকি। পরেরটা ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে। এই ম্যাচও জমজমাট হবে। কারণ, তারা দারুণ প্রতিপক্ষ। অবশ্যই আমরা সেই ম্যাচগুলোতে আত্মবিশ্বাস নিয়েই যাব, যেমনটা আমরা এখানে এসেছিলাম। দেখি কী হয়।’
এখন আর কেউ বোলার হতে চাইবেন না—সামাজিক মাধ্যমে অনেক দিন ধরেই এমন একটা কথা ভেসে বেড়াচ্ছে। আইপিএলের কারণেই যে কথাটা বলা, সেটা আর বুঝতে বাকি নেই। ২০০ তো এখন কোনো লক্ষ্যই মনে করা হয় না। যেভাবে ভিডিও গেমসের মতো চলছে, তাতে ২৫০ রানও নিরাপদ নয়।২৭ মিনিট আগে
২০২২ সালে বাংলাদেশের কোচ হিসেবে নিয়োগ পান কাবরেরা। তাঁর অধীনে ৩৯ ম্যাচ খেলে মাত্র ১০টিতে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। কাবরেরা যুগের অবসান ঘটিয়ে বাফুফে এখন হাঁটছে নতুন কোচের সন্ধানে। শুক্রবারই চূড়ান্ত হবে নতুন কোচের নাম।১ ঘণ্টা আগে
আর্সেনাল-আতলেতিকো সেমিফাইনালের প্রথম লেগ ১-১ গোলে ড্র। আজ যে জিতবে, সেই দল কাটবে ফাইনালের টিকিট। লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে সেমির দ্বিতীয় লেগ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে সনি টেন ২, ৩ ও ৪। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বুদাপেস্টের ফাইনাল নাকি একরাশ দীর্ঘশ্বাস—আজ রাতে উত্তর লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামেই নির্ধারণ হয়ে যাবে আর্সেনাল ও আতলেতিকো মাদ্রিদের ভাগ্য। দুই দলের কেউই কখনো চ্যাম্পিয়নস লিগে শিরোপার দেখা পায়নি। গত সপ্তাহে মাদ্রিদের মেত্রোপলিতানোতে সেমিফাইনালের প্রথম লেগের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হওয়ায় আজকের ম্যাচে কোনো২ ঘণ্টা আগে