Ajker Patrika
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ফুটবল

এই বার্সেলোনা কীভাবে এতটা দুর্দান্ত

ক্রীড়া ডেস্ক    
এই বার্সেলোনা কীভাবে এতটা দুর্দান্ত
চলতি মৌসুমে ১০ ম্যাচের ১০টিতেই জিতেছে বার্সেলোনা। দিয়েছে ৪৩ গোল। ছবি: এএফপি

মাঠে নামলেই বার্সেলোনার জয়—এটা যেন এক অলিখিত নিয়ম। লা লিগা, চ্যাম্পিয়নস লিগ সব জায়গাতেই কাতালানদের জয়জয়কার। শুধু তা-ই নয়, প্রতিপক্ষকে গোল বন্যায় ভাসাচ্ছে হানসি ফ্লিকের দল।

২০২৬-২৭ মৌসুমে ১০ ম্যাচ খেলে ১০টিতেই জিতেছে বার্সেলোনা। লা লিগায় ৮ ম্যাচে পূর্ণ ২৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে কাতালানরা। চ্যাম্পিয়নস লিগেও দুইয়ে দুই। তাদের মতো স্পোর্তিং সিপি, আর্সেনালেরও পূর্ণ ৬ পয়েন্ট। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টের পয়েন্ট তালিকায় কাতালানরা অবস্থান করছে শীর্ষে।

সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে এবার বার্সেলোনা ১০ ম্যাচে ৪৩ গোল দিয়েছে। গড়ে ৪.৩ গোল। এই ১০ ম্যাচের সাতটিতে চার বা বেশি গোল দিয়েছে বার্সা। যার মধ্যে লা লিগায় রেসিং সান্তান্দারের বিপক্ষে কাতালানরা জিতেছে ৭-২ গোলে। গতকাল চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের ম্যাচে গালাতাসারাইকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে বার্সা।

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র‍্যামস পার্কে গতকাল বার্সেলোনা জিতেছে পিছিয়ে পড়ে। ২৮ মিনিটে গ্যালাতাসারাইয়ের কাছে গোল হজমের পর চার গোল দিয়েছে বার্সেলোনা। ৪-১ গোলে জয়ের পর বার্সা কোচ বলেন, ‘ফুটবল খুব দ্রুত বদলে যেতে পারে। এমন পারফরম্যান্সে আমরা গর্বিত। আমরা খুশি। আমাদের শুধু আত্মবিশ্বাসই নয়, বরং নিজেদের খেলার ধরন এবং যেভাবে আমরা খেলতে চাই, সে ব্যাপারেও দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।’

বার্সেলোনার চলতি মৌসুমে ৪৩ গোলের ১৪টিই করেছেন রাফিনিয়া। দুটি হ্যাটট্রিক করেছেন। গ্যালাতাসারাইয়ের বিপক্ষে খেললে হয়তো ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ডের গোল সংখ্যা আরেকটু বাড়তে পারত। রাফিনিয়াকে পাওয়া যাবে না শনিবার রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে লা লিগার ম্যাচেও। সে যা-ই হোক, গোল যেমন করছে বার্সেলোনা, তেমনি কাতালানদের রক্ষণও বেশ জমাট। হজম করেছে ৯ গোল। যার মধ্যে চার ম্যাচে বার্সা ক্লিনশিট ধরে রেখেছে।

রক্ষণভাগে পাও কুবারসির সঙ্গে আছেন এরিক গার্সিয়া, জোয়াও কানসেলোরা। মাঝমাঠে আছেন ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপজয়ী স্পেনের অধিনায়ক রদ্রি। তাঁকে ম্যানচেস্টার সিটি থেকে এনেছে বার্সেলোনা। আক্রমণভাগে রাফিনিয়ার যোগ্য সঙ্গী লামিন ইয়ামাল। চলতি মৌসুমে ৮ গোলের পাশাপাশি ৯ গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন।

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গত দুই বছরে বার্সেলোনা দুর্দান্ত খেলছে। ২০২৫-২৬ মৌসুমে টানা দুইবার লা লিগা জিতেছে। টানা দুইবার স্প্যানিশ সুপার কাপেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তবে ২০১৫ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের পর বার্সেলোনা আর এই টুর্নামেন্টের শিরোপা জিততে পারেনি। ২০২৫-২৬ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগেও কাতালানরা বিদায় নিয়েছে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে।

গ্যালাতাসারাইয়ের বিপক্ষে ৪-১ গোলে জয়ের পর ফ্লিক যেন চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন। বার্সা কোচ বলেন,‘তবে আমাদের স্বপ্ন আরও বড়। আমরা শিরোপা জিততে চাই। এই মুহূর্তে আমরা কিছুই জিতিনি। বড় শিরোপাগুলো জিততে হয় মে-জুন মাসে। সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছি।’

বার্সেলোনা যেখানে উড়ছে, বিপরীতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অবস্থা। নিজেদের সবশেষ পাঁচ ম্যাচে জয় দেখেনি ইউনাইটেড। ড্র করে দুই ম্যাচ। হেরেছে তিনটিতে। গত রাতে ওয়ান্দাও মেত্রোপলিতানোতে চ্যাম্পিয়নস লিগে আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে ম্যান ইউনাইটেড। হারের পর ইউনাইটেডের নীতিনির্ধারকদের ধুয়ে দিয়েছেন দলটির ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেস।

বিষয়:

খেলাফুটবলস্পেন ফুটবলবার্সেলোনা
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