ম্যানচেস্টারকে ধুয়ে দিলেন আর্জেন্টিনার ফুটবলার

জিততেই যেন ভুলে গেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। গতকাল রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের ম্যাচে আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে ২-০ গোলে হারল ম্যান ইউনাইটেড। টানা পাঁচ ম্যাচ যখন কোনো জয়ের দেখা পেল না ইউনাইটেড, তখন আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না লিসান্দ্রো মার্তিনেস।
২০২৬-২৭ মৌসুম সামনে রেখে অন্যান্য ক্লাবের মতো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডও খেলোয়াড় আদান-প্রদান করেছে। যার মধ্যে ইউরি তিয়েলেমানস ছাড়া বলার মতো কাউকে নিতে পারেনি ইউনাইটেড। তিয়েলেমানসের নেতৃত্বে সবশেষ ফুটবল বিশ্বকাপে বেলজিয়াম কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত খেলেছে। তাছাড়া দলবদলের পর ২০২৬-২৭ মৌসুমের সবশেষ পাঁচ ম্যাচে ম্যান ইউনাইটেড গোল করেছে চারটি। হজম করেছে আট গোল।
ওয়ান্দাও মেত্রোপলিতানোতে গত রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের ম্যাচে ২-০ গোলে হারের পর মার্তিনেস আতলেতিকোর নীতিনির্ধারক পর্যায়ের সমালোচনা করেছেন। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর জেসন উইলকক্সের ওপর তোপ দেগেছেন মার্তিনেস। আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে হারের পর অ্যামাজন প্রাইমকে আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার বলেন, ‘আমি আমাদের টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের কাছ থেকে আরও বেশি কিছু আশা করেছিলাম। একদম সরাসরিই কথাটা বলছি। আরও বড় অঙ্কের বিনিয়োগ আশা করেছিলাম।’
২০২৪ সালে এরিক টেন হাগকে বরখাস্ত করার পর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে এসেছেন চার কোচ। যার মধ্যে রুড ফন নিস্তেলরয়, ড্যারেন ফ্লেচার অন্তর্বর্তীকালীন কোচ ছিলেন। যেখানে রুবেন আমোরিম ২০২৪ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের পর সাময়িক সময়ের জন্য সেই পদে বসেন ফ্লেচার। অবশেষে মাইকেল ক্যারিককে স্থায়ী কোচ হিসেবে বেছে নিয়েছে ইউনাইটেড।
বারবার কোচ বদলানোর বিষয়টিও উল্লেখ করেন মার্তিনেস। অ্যামাজন প্রাইমকে আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার বলেন, ‘নিয়মিত কোচ বদলানো হয়েছে। কিন্তু অন্য বিভাগগুলোর কী হবে? কোচ বা খেলোয়াড়দের দোষ দেওয়া সহজ। কিন্তু অন্যদের দিকেও নজর দেওয়া উচিত।’
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সবশেষ জিতেছে সেপ্টেম্বরে। সাবাহর বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেই ম্যাচে ইউনাইটেড জিতেছে ৪-০ গোলে। তারপর থেকে আর জয়ের দেখাই পাচ্ছেন না তিয়েলেমানস-মার্তিনেসরা। প্রিমিয়ার লিগ, কারাবাও কাপ, চ্যাম্পিয়নস লিগসহ যে পাঁচ ম্যাচ ম্যান ইউ খেলেছে, দুটি ড্র করেছে এবং হেরেছে তিনটিতে।
মার্তিনেসের মতে ইউনাইটেড চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার মতোই দল নয়। আতলেতিকোর কাছে হারের পর আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার বলেন, ‘পারফরম্যান্স খুবই খারাপ ছিল। একেবারেই জঘন্য। নিজেকে সামলে রাখতে হচ্ছে। এটি আমাদের ক্লাবের বর্তমান অবস্থারই প্রতিফলন। এই ক্লাব চ্যাম্পিয়নস লিগের পর্যায়ের নয়।’
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