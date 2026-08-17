Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

তানজিদ তামিম-হাসানের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে মুগ্ধ ওয়াসিম আকরাম

ক্রীড়া ডেস্ক    
তানজিদ তামিম-হাসানের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে মুগ্ধ ওয়াসিম আকরাম
হাসান মাহমুদ কাঁপিয়েছেন বোলিংয়ে। ব্যাটিংয়ে সেঞ্চুরিতে নজর কেড়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। ছবি: এএফপি

অস্ট্রেলিয়ার মাঠে প্রথমবার টেস্ট খেলতে নেমেই সব আলো যেন নিজেদের দিকে কেড়ে নিলেন তানজিদ হাসান তামিম ও হাসান মাহমুদ। তামিম আলো ছড়িয়েছেন ব্যাটিংয়ে। আর হাসান মাহমুদ অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং লাইনআপ লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছেন। ডারউইনে এই দুই ক্রিকেটারের পারফরম্যান্সে দেখে রীতিমতো মুগ্ধ পাকিস্তানি কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরাম।

দ্বিতীয় ইনিংসে কোনো রান করতে না পারলেও প্রথম ইনিংসে তানজিদ তামিম ১৯৭ বলে করেন ১০১ রান। তাঁর পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন অ্যাডাম গিলক্রিস্ট-রিকি পন্টিংয়ের মতো কিংবদন্তিরা। হাসান মাহমুদ তো ৯ উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যাচসেরা। প্রথম ইনিংসে ৫৫ রানে ৬ উইকেট নিয়ে টেস্ট ক্যারিয়ারের সেরা বোলিং করেছেন তিনি।

ডারউইনে গতকাল বাংলাদেশের ৯ উইকেটে জয়ের পর সামাজিক মাধ্যমে চলছে প্রশংসার বন্যা। ওয়াসিম নিজের এক্স হ্যান্ডলে ম্যাচ শেষে লিখেছেন, ‘ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম দুর্দান্ত একটি সেঞ্চুরি করেছে। হাসান মাহমুদের বোলিংয়ে আমি দারুণ মুগ্ধ। সে অসাধারণ লেংথে বোলিং করেছে। খুব বেশি কিছু করার চেষ্টা না করে শুধু টেস্ট ম্যাচের নিখুঁত লাইন-লেংথে বোলিং করেছে।’

বাংলাদেশের যে চার ঐতিহাসিক জয়কে সেরার তালিকায় রাখল আইসিসিবাংলাদেশের যে চার ঐতিহাসিক জয়কে সেরার তালিকায় রাখল আইসিসি

সবশেষ ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ খেলতে গিয়েছিল বাংলাদেশ। সেবার দুটি টেস্টের কোনোটিই পাঁচ দিনে গড়ায়নি। দুটিতেই ইনিংসে হেরেছিল বাংলাদেশ। এবার ডারউইনে সিরিজের প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছে পাঁচ দিনের আগেই। এবারের জয়ী দল বাংলাদেশ। ৫৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৮৬ বলে জিতেছে শান্ত-মেহেদী হাসান মিরাজ-মুশফিকুর রহিমদের বাংলাদেশ। জেতার পথে হারিয়েছে কেবল এক উইকেট। যাঁদের অস্ট্রেলিয়ায় ২৩ বছর আগে টেস্ট খেলা তো দূরে থাক, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই অভিষেক হয়নি। তাঁরাই এবার অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিলেন সাড়ে তিন দিনে।

বাংলাদেশের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ ওয়াসিম আকরাম। ছবি: এক্স
বাংলাদেশের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ ওয়াসিম আকরাম। ছবি: এক্স

‘ডারউইনের সেঞ্চুরি তানজিদ কখনো ভুলবে না’‘ডারউইনের সেঞ্চুরি তানজিদ কখনো ভুলবে না’

তানজিদের সেঞ্চুরির পাশাপাশি প্রথম ইনিংসে শান্ত (৮৪) ও মিরাজের (৬৫) দুটি ফিফটির অবদান রয়েছে বাংলাদেশের স্কোরকে ৪২৬ পর্যন্ত নিয়ে যেতে। মিরাজ দ্বিতীয় ইনিংসে ঘূর্ণিজাদুতে নিয়েছেন ৫ উইকেট। পুরো দল হিসেবে পারফরম্যান্স করেই বাংলাদেশ এবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে বলে মনে করেন ওয়াসিম। পাকিস্তানের ১৯৯২ বিশ্বকাপজয়ী বাঁহাতি পেসার বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে বাংলাদেশের মহাকাব্যিক এক জয়! এই জয় দেখিয়ে দিল টেস্টে বাংলাদেশ কতটা উন্নতি করেছে এবং তাদের অগ্রাধিকারগুলো কোথায়। দলের সবাই কোনো না কোনোভাবে অবদান রেখেছে।’

অস্ট্রেলিয়াকে হারালেও ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে বাংলাদেশ চারে। শান্তর দলের সফলতার হার ৬৬.৬৭ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়ারও অবস্থানের পরিবর্তন হয়নি। ৭৭.৭৮ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে শীর্ষে অজিরা। ম্যাকেতে ২২ আগস্ট শুরু হবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটবাংলাদেশ–অস্ট্রেলিয়া সিরিজবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত