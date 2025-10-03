‘বাংলাদেশকে ম্যাচ জিততে সহায়তা করেছে আফগানিস্তান’

ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টিতে ১৫২ রানের লক্ষ্য আহামরি কিছু নয়। আইপিএল তো বটেই, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৫০ ছাড়ানো স্কোর দেখা যায় অহরহ। কিন্তু বাংলাদেশ যখন খেলতে নামে, তখন ১৫০-এর আশপাশের স্কোরও হয়ে ওঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। শারজায় গতকাল পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ।
১৫২ রানের লক্ষ্যে নেমে বিনা উইকেটে ১০৯ রান তুলে ফেলেছিল বাংলাদেশ। দুই ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন ও তানজিদ হাসান তামিম বেধড়ক পেটাতে থাকেন আফগানিস্তানের বোলারদের। কিন্তু হঠাৎ ধসে ১৫.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৮ রানে পরিণত হয় জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। সপ্তম উইকেটে নুরুল হাসান সোহান-রিশাদ হোসেনের ১৮ বলে ৩২ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটিতে ৮ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে বাংলাদেশ জিতেছে ঠিকই। কিন্তু এই ম্যাচে তিনটি ক্যাচ মিস করেছে আফগানিস্তান। যার মধ্যে ইমন ১৯ ও ২৭ রানে জীবন পেয়েছেন। দুটিই হয়েছে ইনিংসের পঞ্চম ওভারে। এই ওভারে চতুর্থ ও শেষ বলে দুইবারই মোহাম্মদ নবিকে স্লগ সুইপ করতে গিয়েছিলেন ইমন। ক্যাচ দুটি ছেড়েছেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও আজমতউল্লাহ ওমরজাই।
দুইবার বেঁচে যাওয়া ইমন আউট হয়েছেন ৫৪ রান করে। ৩৭ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৪ চার ও ৩ ছক্কা। ইমনের মতো জীবন পেয়েছেন রিশাদ হোসেনও। ১৭তম ওভারের দ্বিতীয় বলে রিশাদকে কট এন্ড বোল্ডের সুযোগ হাতছাড়া করেছেন শরাফুদ্দিন আশরাফ। ০ রানে বেঁচে যাওয়া রিশাদ ৯ বলে ১৪ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। ম্যাচ শেষে বাংলাদেশকে যেমন প্রশংসায় ভাসিয়েছেন জনাথন ট্রট, একই সঙ্গে নিজেদেরও কড়া সমালোচনা করেছেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে আফগান কোচ বলেন, ‘তারা (বাংলাদেশ) বেশ ভালো দল এবং অনেক ক্রিকেট খেলেছে। ইমন-তামিম ভালো ব্যাটিং করেছে। আমরাও বোলিং- ফিল্ডিং দিয়ে তাদের অনেক সাহায্য করেছি। আশা করি পরের ম্যাচে আমাদের উন্নতি হবে।’
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তান সেমিফাইনালে উঠেছিল। আফগানদের ইতিহাসে আইসিসি ইভেন্টে এটা প্রথমবারের মতো কোনো সেমিফাইনাল। এক বছর ব্যবধানে সেই আফগানরা ২০২৫ এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে গেছে। শারজায় গতকাল জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও বাজে ফিল্ডিংয়ের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি বলে মনে করছেন ট্রট। বাংলাদেশের কাছে হারের পর আফগান কোচ বলেন, ‘ফিল্ডিং খুবই বাজে হয়েছে। অন্য দল এশিয়া কাপে ক্যাচ মিস করেছে কিনা, সেগুলো নিয়ে অত ভাবছি না। ফিল্ডিং আমাদের আরও ভালো হতে হবে। ক্যাচের ব্যাপারই নয়। ফিল্ডিংয়ে শরীরী ভাষাও ভালো হতে হবে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে (২০২৪) আমরা কয়েকটি ম্যাচে রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছিলাম ফিল্ডিংয়ের কারণে। এবার ফিল্ডিংটাই আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে।’
ইমনের পর গতকাল বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান করেন তামিম। ৩৭ বলে তিনটি করে চার ও ছক্কায় তামিম করেন ৫১ রান। ৪ উইকেটে জিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ। সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আজই মুখোমুখি হবে দুই দল। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হবে পরশু। শেষ দুই টি-টোয়েন্টিও হবে শারজায়।
