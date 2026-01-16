Ajker Patrika
ক্রিকেট

রংপুরের অধিনায়কত্ব লিটনের কাছে কোনো ‘বোঝা’ নয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ৫৫
রংপুর রাইডার্সকে নেতৃত্ব দেবেন লিটন দাস। ছবি: ক্রিকইনফো
রংপুর রাইডার্সকে নেতৃত্ব দেবেন লিটন দাস। ছবি: ক্রিকইনফো

শেষভাগে এসে পড়েছে ২০২৬ বিপিএল। লিগ পর্ব, প্লে-অফ পর্ব হিসাব করলে টুর্নামেন্টের বাকি ১০ ম্যাচ। ঠিক এই সময়েই অধিনায়ক পরিবর্তন করল রংপুর রাইডার্স। নুরুল হাসান সোহানের পরিবর্তে এখন রংপুরকে নেতৃত্ব দেবেন লিটন।

এমন সময়ে লিটন রংপুরের অধিনায়কত্ব পেলেন, যখন তিনি ভুগছেন রানখরায়। এবারের বিপিএলে ৮ ম্যাচে করেছেন ১৬২ রান। গড় ও স্ট্রাইকরেট ২০.২৫ ও ১৩৫। এমন অবস্থায় রংপুরের নেতৃত্ব তাঁর ওপর কি বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে—লিটন অবশ্য তা মনে করেন না। মিরপুরে আজ সংবাদ সম্মেলনে ৩১ বছর বয়সী এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘না, কোনো বাড়তি চাপ নেই। চেষ্টা করব শতভাগ দেওয়ার। তবে আপনি যেটা বললেন এখন পর্যন্ত আমি নিজের ওপর যে আশা রাখি, সবাই যা আশা করেন, সেভাবে করতে পারিনি। কিন্তু কমতি কখনোই ছিল না। চেষ্টা করব এখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে যেন ভালো কিছু দিতে পারি।’

৮ ম্যাচে চার জয় ও চার হারে ৮ পয়েন্ট নিয়ে এখন পয়েন্ট টেবিলের চারে রংপুর রাইডার্স। সিলেট টাইটানস, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, চট্টগ্রাম রয়্যালস এরই মধ্যে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে। রংপুর রাইডার্স, ঢাকা ক্যাপিটালস ও নোয়াখালী এক্সপ্রেসের লড়াই চলছে চতুর্থ দলের জন্য। তবে এটা নিয়ে তেমন একটা চিন্তিত নন লিটন। রংপুরের নতুন অধিনায়ক বলেন,‘আমার কাছে এটা বেশি চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে না। কারণ, আমরা এক ম্যাচ জিতলেই সুপার ফোরে। আমাদের জন্য সেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি। তারপর ম্যাচ ধরে ধরে এগোলে ফাইনালে যাওয়ার সুযোগ আসবে। আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ এখনো আছে।’

২৯ দিনের বিপিএলের ফাইনাল হবে ২৩ জানুয়ারি। বিপিএল শেষেই বিশ্বকাপে ছাঁপিয়ে পড়তে হবে বাংলাদেশ দলকে। ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলবে লিটনের নেতৃত্বে। তবে এই মুহূর্তে বিশ্বকাপ নিয়ে চিন্তা না করে বিপিএলেই পূর্ণ মনোযোগ দিতে চান। ৩১ বছর বয়সী এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘এখন বিশ্বকাপের চিন্তা মাথায় নেই। যেহেতু একটা ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলছি, এখানেই পুরোপুরি মনোযোগ দিচ্ছি। যখন তারা (রংপুরের টিম ম্যানেমজমেন্ট) আমাকে দায়িত্ব (অধিনায়কত্বের দায়িত্ব) দিতে চাইল, পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে তা গ্রহণ করা ছিল আমার দায়িত্ব। সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি আমি।’

গতকাল স্থগিত হওয়া চট্টগ্রাম-নোয়াখালী ম্যাচ আজ দুপুরে বেলা ২টায় মিরপুরে শুরু হবে। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে সিলেট-রাজশাহী। ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় মাঠে গড়াবে। সে কারণে আগের সূচি অনুযায়ী আজ যে দুটি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল, সেগুলো কাল হবে। একইভাবে আগামীকালের দুই ম্যাচ হবে পরশু। আজকের টিকিট দিয়েই স্থগিত হওয়া ম্যাচ দুটি দর্শকেরা দেখতে পারবেন বলে বিসিবি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। এমনকি গতকাল স্থগিত হওয়া দুটি ম্যাচের টিকিটের টাকাও দর্শকেরা বিসিবির ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করলে ফেরত পাবেন।

১২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। দুই ও তিনে থাকা চট্টগ্রাম রয়্যালস ও সিলেট টাইটানসের পয়েন্ট ১০। তবে নেট রানরেটের কারণে অবস্থান ভিন্ন। চট্টগ্রাম ও সিলেটের নেট রানরেট ‍+০.৮৯৮ ও ‍+০.৪৪৯। ৮ পয়েন্ট নিয়ে রংপুর চারে। পাঁচ ও ছয়ে থাকা ঢাকা ক্যাপিটালস, নোয়াখালী এক্সপ্রেস দুই দলেরই পয়েন্ট ৬। ঢাকা ও নোয়াখালীর নেট রানরেট -০.৬৮৬ ও -১.১০১।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
