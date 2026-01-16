Ajker Patrika
বিশ্বকাপের আগে বড় ধাক্কা খেল আফগানিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন নাভিন উল হক। ছবি: ক্রিকইনফো
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন নাভিন উল হক। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে আফগানিস্তান। দরজায় যখন কড়া নাড়ছে আইসিসি ইভেন্ট, তখনই বড় ধাক্কা খেল আফগানরা। বিশ্বকাপই শেষ হয়ে গেল নাভিন উল হকের।

আফগানিস্তানের হয়ে সবশেষ নাভিন খেলেছিলেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দিয়ে ১৩ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে যাচ্ছিলেন তিনি। তবে চোটে পড়ায় তাঁর ফেরাটা আরও একটু দীর্ঘায়ত হলো। ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপের দল থেকেও। নাভিনের চোটের ধরন এখনো অজানা। ক্রিকইনফোর গত রাতের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ফেব্রুয়ারিতে তিনি অস্ত্রোপচার করবেন।

বিশ্বকাপে নাভিনের বদলি কে হচ্ছেন, তা এখনো জানায়নি আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। তবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের রিজার্ভ দলে থাকা মোহাম্মদ গজনফার, ইজাজ আহমাদজাই, জিয়া উর রহমান শারীফি—এই তিন ক্রিকেটারের কেউ একজন নাভিনের বদলি হতে পারেন। আর আফগানিস্তানের জন্য এসএ টোয়েন্টি ছেড়েছেন রশিদ খান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে নেতৃত্ব দেবেন এই তারকা লেগস্পিনার। এমআই কেপটাউন ছেড়ে যাওয়ায় এসএ টোয়েন্টির বাকি অংশে রশিদ খানের পরিবর্তে খেলবেন কাইরন পোলার্ড।

আফগানিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ হবে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। ১৯ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে প্রথম টি-টোয়েন্টি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হবে ২১ ও ২২ জানুয়ারি। তিনটি ম্যাচই বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় শুরু হবে। তারপরই বিশ্বকাপ অভিযানে নামবে আফগানরা। তবে নাভিনের না থাকা আফগান দলে অনেক প্রভাব ফেলবে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৪৮ ম্যাচে ৭.৭৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৬৭ উইকেট। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্বকাপ দলে পরিবর্তনের সুযোগ রেখেছে আইসিসি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘ডি’ গ্রুপে নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে খেলবে আফগানিস্তান। ৮ ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আফগানরা। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডকে পেছনে ফেলেই গ্রুপ পর্ব, সুপার এইট টপকে সেমিফাইনাল খেলেছিল আফগানিস্তান।

ক্রিকেট
