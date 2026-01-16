Ajker Patrika
ভারতকে হারালে সবচেয়ে বেশি খুশি হয় বাংলাদেশ, বলছেন মিরাজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
২০২২ সালে ভারতের বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর মেহেদী হাসান মিরাজের উদযাপনটা ছিল এমনই। ছবি: ক্রিকইনফো
২০২২ সালে ভারতের বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর মেহেদী হাসান মিরাজের উদযাপনটা ছিল এমনই। ছবি: ক্রিকইনফো

দীপক চাহারের বল এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে মারলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। বল সীমানার দড়ি ছোঁয়ার আগেই মেহেদী হাসান মিরাজ শূন্যে উড়লেন। বাংলাদেশ ক্রিকেটের ডাগআউটে তখন উল্লাস। ২০২২ সালে মিরপুরে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের ১ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস জয়ের কথা যে বলা হয়েছে, সেটা হয়তো অনেকেই বুঝতে পেরেছেন।

৩৭ মাস আগে ভারতের বিপক্ষে শুধু একটা ম্যাচই নয়। দ্বিতীয় ম্যাচে চাপের মুখে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করেছিলেন মিরাজ। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে বাংলাদেশকে সিরিজ জিতিয়ে সিরিজসেরার পুরস্কারও পেয়েছিলেন তিনি। সাময়িক স্থগিত হওয়া বিপিএল নিয়ে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে নানা আলাপ-আলোচনায় সেই ভারত বধের স্মৃতিটাই যেন মনে করিয়ে দিয়েছেন। ২৮ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই অলরাউন্ডার বলেন, ‘আমরা সবচেয়ে বেশি খুশি হই, যখন ভারতের সঙ্গে জিতি। আপনারা কি জানেন? আমি জিতিয়েছি। মোস্তাফিজ জিতিয়েছে। তখন অনেক খুশি হয়েছিলাম।’

সরকার আমাদের টাকা দেয় না, বরং আমরাই সরকারকে ট্যাক্স দিই: মিরাজসরকার আমাদের টাকা দেয় না, বরং আমরাই সরকারকে ট্যাক্স দিই: মিরাজ

ক্রিকেটাররা তো কিছুই করতে পারে না, আমরা কি টাকা ফেরত চাচ্ছি— পরশু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) খালেদা জিয়ার স্মরণে দোয়া মাহফিল শেষে পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম এমন কথা বললে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে দেশের ক্রিকেটাররা। গতকাল দুপুরে বনানীর শেরাটন হোটেলে মিরাজ বলেছিলেন, ‘অনেকে মনে করেন সরকার থেকে আমরা টাকা পাই। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। মাঠে খেলেই পুরো টাকা পাই। আমরাই সবচেয়ে বেশি আয়কর দেই। ২৫–৩০ শতাংশ ট্যাক্স দিই সরকারকে।’

সাময়িক স্থগিত হওয়া বিপিএল নিয়ে নানা আলোচনার পর রাতে এল চূড়ান্ত সমাধান। দুপুরে যা বলেছিলেন, রাতে সংবাদ সম্মেলনেও সেই প্রসঙ্গে কথা বলেছেন মিরাজ। রাতে সাংবাদিকদের বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার বলেন, ‘বাংলাদেশে তো অনেক ব্যবসায়ী আছেন। কিন্তু কখনো সর্বোচ্চ পর্যায়ের ট্যাক্স দিতে দেখিনি। প্রসঙ্গটা এভাবেই এসেছে। আমাদের যখন টাকাটা দেওয়া হয়, তখন ট্যাক্স কেটে বাকিটুকু দেওয়া হয়। আমরা ক্রিকেটাররা সঠিকভাবে ট্যাক্স দিই। এটা তো ভালো জিনিস।’

ক্রিকেটাররা তো কিছুই করতে পারে না, আমরা কি টাকা ফেরত চাচ্ছি: বিসিবি পরিচালকক্রিকেটাররা তো কিছুই করতে পারে না, আমরা কি টাকা ফেরত চাচ্ছি: বিসিবি পরিচালক

ক্রিকেটাররা ২৫ শতাংশ ট্যাক্স দেন বলে দাবি করেন মিরাজ। রাতে সংবাদ সম্মেলনে সাকিব আল হাসান-মুশফিকুর রহিমদের মতো তারকা ক্রিকেটারের নামও উল্লেখ করেছেন। মিরাজ বলেন, ‘কে কত শতাংশ ট্যাক্স দেন, সেটা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু নিজেদেরটা বলতে পারি। আমরা ২৫ শতাংশ ট্যাক্স দিই। এটাই সর্বোচ্চ। আমি অনেকবার দেখেছি যে সাকিব ভাই সর্বোচ্চ ট্যাক্স দিয়েছেন। মুশফিক ভাইও।’

ক্রিকেটারদের কারণেই আইসিসি থেকে বিসিবি অনেক রাজস্ব আদায় করছে বলে জানিয়েছেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান মিঠু। একই সঙ্গে বাংলাদেশ দলে মিরাজের আত্মনিবেদনেরও প্রশংসা ঝরেছে মিঠুর কণ্ঠে। বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান বলেন,‘কেউ যদি বলে যে মিরাজ নিজের পুরোটা দিচ্ছে না, আমি বলব এটা হতেই পারে না। ক্রিকেটাররা বাংলাদেশের সম্পদ। তারা নিজের সবটুকু দিয়ে খেলে। আজ ক্রিকেটাররা খেলছে বলে আইসিসি টাকা দিচ্ছে। টিভি ও মাঠ থেকে রাজস্ব পাচ্ছি।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ ভারত থেকে সরানো নিয়ে কথাবার্তা চলছে অনেক দিন ধরেই। বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দল না খেললে সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বিসিবির কোটি কোটি টাকা রাজস্ব হারানোর শঙ্কা রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপের হিসাব বাদ দিলেও অংশগ্রহণ করলে আইসিসি দলগুলোকে ন্যুনতম একটা ফি দিয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে পরশু বিসিবিতে খালেদা জিয়ার স্মরণে দোয়া মাহফিল শেষে সাংবাদিকদের নাজমুল বলেন, ‘আমরা তো প্রত্যেকবারই বলতে পারি, তোমরা খেলতে পারোনি। তোমাদের পেছনে যত টাকা খরচ করেছি, এই টাকা তোমাদের কাছ থেকে নিতে থাকি। তোমরা ফেরত দাও। সেই টাকা কি তাদের কাছে ফেরত চাচ্ছি নাকি?’

যে নাজমুলের পদত্যাগের দাবিতে মিঠুন-মিরাজরা খেলা বয়কট করেছিলেন, সেই নাজমুলকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিসিবি। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর কাছে লিখিত জবাব চেয়েছে বোর্ড। তাঁকে অর্থ কমিটির প্রধানসহ সব কর্মকাণ্ড থেকে সরিয়ে দিয়েছে বলে বিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। তবে এখনো তিনি পরিচালক পদে আছেন।

