রানাকে শাস্তি দিল আইসিসি

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে জয়ের পর সুসংবাদের পাশাপাশি দুঃসংবাদও পেয়েছেন নাহিদ রানা। ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ২৩ ধাপ এগিয়েছেন। এই সুসংবাদের কয়েক ঘণ্টা পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছ থেকে শাস্তি পেয়েছেন রানা।
আইসিসি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রানার শাস্তির কথা নিশ্চিত করেছে। আচরণবিধির এক নম্বর ধারা ভঙ্গ করায় তাঁকে তিরস্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি রানার নামের পাশে যোগ হয়েছে এক ডিমেরিট পয়েন্ট। গত ২৪ মাসে এটি তাঁর দ্বিতীয় অপরাধ হওয়ায় এখন ডিমেরিট পয়েন্ট হলো দুই।মাঠের আম্পায়ার অ্যালেক্স হোয়ার্ফ ও গাজী সোহেল এবং তৃতীয় আম্পায়ার আহসান রাজা ও চতুর্থ আম্পায়ার মোরশেদ আলী খান রানার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। ম্যাচ রেফারি প্রকাশ ভাট শাস্তি দিয়েছেন। রানা দোষ স্বীকার করে নেওয়ায় আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি।
আইসিসির খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের আচরণবিধির ২.৫ নম্বর অনুচ্ছেদ ভঙ্গেরও অভিযোগ উঠেছে রানার বিরুদ্ধে। এই অনুচ্ছেদটি এমন ভাষা, আচরণ বা অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে সম্পর্কিত, যা কোনো ব্যাটার আউট হওয়ার পর তাঁকে অপমান করে উত্তেজিত করে তোলার শাস্তি।
ঘটনাটি ঘটেছে মিরপুরে গতকাল সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের ১১তম ওভারে। অজি অধিনায়ক জশ ইংলিসকে আউট করে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তাঁর দিকে তেড়ে যান রানা। বাংলাদেশের গতিতারকা আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেন। তবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার আগে মেহেদী হাসান মিরাজসহ অন্যান্যরা সামলেছেন।
মিরপুরে গতকাল প্রথম ওয়ানডেতে বৃষ্টি আইনে অস্ট্রেলিয়াকে ৮৬ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। মিরাজের দলের সামনে এখন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথমবার ওয়ানডে সিরিজ জয়ের হাতছানি। আগামীকাল মিরপুরে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া। ১৪ জুন হবে তৃতীয় ওয়ানডে। এরপর দুই দল চলে যাবে চট্টগ্রামে। ১৭, ১৯ ও ২১ জুন সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টি হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে।
ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বোলিং যেন নাহিদ রানার কাছে কিছুই না। কখনো কখনো ১৫০ ছাড়িয়ে যান রানা। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে গতকাল নিজের প্রথম ম্যাচে কাঁপিয়ে দিয়েছেন রানা। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর লম্বা লাফ দিলেন বাংলাদেশের গতিতারকা।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে চলল বলে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে নামার আগে প্রস্তুতিও সেরেছে দারুণভাবে। টানা দুবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার প্রত্যাশার চাপ যে কেমন হয়, সেটা তো তারা বুঝতেই পারছে। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর আগমুহূর্তে যে ঝামেলায় তারা পড়েছে, ঠিক করতে এখনো দু-এক দিন২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে ঘিরে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে দেশটিতে পৌঁছানোর পর উজবেকিস্তান ও সেনেগাল দলের খেলোয়াড়দের মাদক শনাক্তকারী কুকুর ও মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে তল্লাশি করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ শুরুর বাকি কেবল এক দিন। তবে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ শুরুর আগে বিতর্কের যেন শেষ নেই। বিশেষ করে গত তিন মাস ধরে ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার প্রভাব পড়েছে বিশ্বকাপের ওপর। ইরান বিশ্বকাপে খেলতে গেলেও কয়েক জনকে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা দেওয়া হয়নি বলে শোনা যাচ্ছে।৩ ঘণ্টা আগে