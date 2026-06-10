পাকিস্তানকে ধবলধোলাই করে আইসিসির সেরাদের তালিকায় তাইজুল-মুশফিক

২০২৬ সাল বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য কাটছে স্বপ্নের মতো। দুই ওয়ানডে সিরিজ জয়ের পর জিতেছে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজও। যে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট জয় এক সময় বাংলাদেশের কাছে ছিল কঠিন এক কাজ, তাদেরকে গত মাসে দুইবারের মতো ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) মাসসেরার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন দুই বাংলাদেশি।
আইসিসি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মে মাসের মনোনয়নপ্রাপ্ত তিন ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করেছেন। সেখানে আছেন দুই বাংলাদেশি তাইজুল ইসলাম ও মুশফিকুর রহিম। তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী নেপালের দীপেন্দ্র সিং ঐরি। গত মাসে পাকিস্তানকে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাইয়ে তাইজুল-মুশফিক অসামান্য অবদান রেখেছেন।
তাইজুল-মুশফিক মে মাসে শুধু পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলেছেন। সেই সিরিজে সর্বোচ্চ ১৩ উইকেট নেন তাইজুল। যার মধ্যে সিলেটে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১২০ রানে ৬ উইকেট নিয়ে পাকিস্তানের ইনিংসের ইতি টানেন তিনি। সেই সিরিজে সর্বোচ্চ ২৫৩ রান করে সিরিজসেরার পুরস্কার জেতেন মুশফিক। পাকিস্তান সিরিজে তাঁর গড় ছিল ৬৩.২৫। সিলেটে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩৭ রান করে বাংলাদেশের ইতিহাসে টেস্টে সর্বোচ্চ ১৪ সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েন তিনি।
নেপালের দীপেন্দ্র গত মাসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৭ ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন। যাঁর মধ্যে রয়েছে ৬ ওয়ানডে ও এক টি-টোয়েন্টি। ওয়ানডে বিশ্বকাপ লিগ–টু ম্যাচগুলোতে দুর্দান্ত খেলেছেন তিনি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে একটি সেঞ্চুরিসহ মে মাসে ৬ ওয়ানডেতে ৪৯.৮০ গড় ও ১১০.৬৬ স্ট্রাইকরেটে করেন ২৪৯ রান। বোলিংয়ে নেন ৮ উইকেট।
মিরপুরে গতকাল প্রথম ওয়ানডেতে বৃষ্টি আইনে অস্ট্রেলিয়াকে ৮৬ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। মিরাজের দলের সামনে এখন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথমবার ওয়ানডে সিরিজ জয়ের হাতছানি। আগামীকাল মিরপুরে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া। ১৪ জুন হবে তৃতীয় ওয়ানডে। এরপর দুই দল চলে যাবে চট্টগ্রামে। ১৭, ১৯ ও ২১ জুন সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টি হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে।
মাঠের লড়াইয়ে এতটুকুও ছাড় দিতে রাজি নয় মরক্কো। আমরাবাতের কণ্ঠে ঝরে পড়ল সেই আত্মবিশ্বাসের সুর, ‘ব্রাজিলকে সম্মান জানিয়েই বলছি, আমরা কাউকেই ভয় পাই না। তারা ফেবারিট হতে পারে, তবে আমরাও দারুণ ফর্মে আছি। আত্মবিশ্বাস থাকলেও আমাদের মাঝে কোনো অহংকার নেই, বিনম্রতা আছে। আমরা লড়াই করতে মুখিয়ে আছি।’৮ মিনিট আগে
ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকে যখন ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলা শুরু হয়েছে, তখন থেকেই অনিশ্চয়তা শুরু হয়েছিল ইরানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে। সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ইরান ফুটবল দল বিশ্বকাপ খেলবে যুক্তরাষ্ট্রের মাঠেই। তবে শেষ মুহূর্তে এসে বিশ্বকাপ বয়কটের হুমকি দিয়েছে ইরান।১৬ মিনিট আগে
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে জয়ের পর সুসংবাদের পাশাপাশি দুঃসংবাদও পেয়েছেন নাহিদ রানা। ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ২৩ ধাপ এগিয়েছেন। এই সুসংবাদের কয়েক ঘণ্টা পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছ থেকে শাস্তি পেয়েছেন রানা।২ ঘণ্টা আগে
ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বোলিং যেন নাহিদ রানার কাছে কিছুই না। কখনো কখনো ১৫০ ছাড়িয়ে যান রানা। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে গতকাল নিজের প্রথম ম্যাচে কাঁপিয়ে দিয়েছেন রানা। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর লম্বা লাফ দিলেন বাংলাদেশের গতিতারকা।৩ ঘণ্টা আগে