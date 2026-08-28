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ক্রিকেট

পাকিস্তান কি পুরোপুরি লর্ডস টেস্টের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৬, ০৯: ৩৩
পাকিস্তান কি পুরোপুরি লর্ডস টেস্টের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে
ইংল্যান্ডের ৯ উইকেট তুলে নিয়েছে সফরকারীরা। ছবি: ক্রিকইনফো

বাজে ব্যাটিংয়ে মাত্র আড়াই দিনেই হেডিংলি টেস্ট হেরেছে পাকিস্তান। সিরিজে টিকে থাকতে লর্ডস টেস্টে জিততেই হবে সফরকারীদের। এমন সমীকরণে প্রথম দিন দাপট দেখিয়েছে বাবর আজমের দল। ইংল্যান্ডের ৯ উইকেট তুলে নিয়েছে তারা। প্রথম দিন শেষে স্বাগতিকদের সংগ্রহ ২৪৮ রান। ইংল্যান্ডকে দ্রুত অলআউট করে ব্যাটিংয়েও দারুণ কিছু করতে চাইবে পাকিস্তান। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

লর্ডস টেস্ট: ২য় দিন

ইংল্যান্ড-পাকিস্তান

বিকেল ৪টা, সরাসরি

সনি স্পোর্টস ২

সিপিএল

ত্রিনবোগো-বার্বাডোজ ট্রাইডেন্টস

আগামীকাল সকাল ৬টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ক্রিস্টাল প্যালেস-ম্যানচেস্টার সিটি

রাত ১টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ৩, সিলেক্ট ১

লিগ ওয়ান

লিল-পিএসজি

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিষয়:

খেলাক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
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