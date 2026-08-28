পাকিস্তান কি পুরোপুরি লর্ডস টেস্টের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে

বাজে ব্যাটিংয়ে মাত্র আড়াই দিনেই হেডিংলি টেস্ট হেরেছে পাকিস্তান। সিরিজে টিকে থাকতে লর্ডস টেস্টে জিততেই হবে সফরকারীদের। এমন সমীকরণে প্রথম দিন দাপট দেখিয়েছে বাবর আজমের দল। ইংল্যান্ডের ৯ উইকেট তুলে নিয়েছে তারা। প্রথম দিন শেষে স্বাগতিকদের সংগ্রহ ২৪৮ রান। ইংল্যান্ডকে দ্রুত অলআউট করে ব্যাটিংয়েও দারুণ কিছু করতে চাইবে পাকিস্তান। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
লর্ডস টেস্ট: ২য় দিন
ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা, সরাসরি
সনি স্পোর্টস ২
সিপিএল
ত্রিনবোগো-বার্বাডোজ ট্রাইডেন্টস
আগামীকাল সকাল ৬টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ক্রিস্টাল প্যালেস-ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ১টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ৩, সিলেক্ট ১
লিগ ওয়ান
লিল-পিএসজি
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
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