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ফুটবল

অভিষেকেই বিশ্বকাপসেরা রদ্রির পারফরম্যান্সে মুগ্ধ ফ্লিক

ক্রীড়া ডেস্ক    
অভিষেকেই বিশ্বকাপসেরা রদ্রির পারফরম্যান্সে মুগ্ধ ফ্লিক
দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন রদ্রি। ছবি: সংগৃহীত

বার্সেলোনায় অভিষেকটা জয় দিয়ে রাঙিয়েছেন রদ্রি। আথলেতিক বিলবাওকে ২-০ গোলে হারিয়ে লা লিগায় টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়েছে কাতালানরা। দ্বিতীয়ার্ধে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের হয়ে অভিষেক হয়েছে ২০২৬ বিশ্বকাপের সেরা ফুটবলারের।

গ্রীষ্মকালীন দলবদলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি থেকে ৬ কোটি ইউরোতে (৭ কোটি ডলার) রদ্রিকে দলে টেনেছে বার্সা।

ম্যাচের ৬৩ মিনিটে রাফিনিয়ার বদলি হিসেবে মাঠে নামেন রদ্রি। স্পটিফাই ক্যাম্প ন্যুতে প্রবেশের সময় কড়তালিতে এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডারকে অভ্যর্থনা জানায় স্বাগতিক সমর্থকেরা। অভিষেকের পর রদ্রিকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কোচ হান্সি ফ্লিক। বার্সার জন্য রদ্রিকে নিখুঁত খেলোয়াড় হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি।

ফ্লিক বলেন, ‘সবাই খুশি যে সে আমাদের হয়ে খেলছে, বার্সার হয়ে খেলছে। সে আমাদের জন্য নিখুঁত খেলোয়াড়, আমাদের দর্শন ও আমরা যে ধরনের ফুটবল খেলতে চাই, তার জন্যও সে নিখুঁত খেলোয়াড়।’

রোববার এলচের বিপক্ষে ৫-০ গোলের জয়ের ম্যাচে খেলেননি রদ্রি। ম্যাচের ছন্দে না থাকায় তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। সোমবার নতুন সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে ফেরেন তিনি। এরপর আথলেতিকোর বিপক্ষে শুরুতে বেঞ্চে বসে ছিলেন।

অভিষেকের পর রদ্রিও সন্তুষ্ট। তিনি বলেন, ‘বার্সেলোনার হয়ে আমার প্রথম ম্যাচ খেলতে পেরে আমি খুশি। দলের জয়ের জন্যও খুশি, টানা দ্বিতীয় জয় এটি। ছন্দ ফিরে পাওয়ার জন্য ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথম কয়েক মিনিট মাঠে থেকে আমি ভালো অনুভব করেছি।’

বার্সেলোনার হয়ে গোল দুটি করেন রাফিনিয়া ও ফারমিন লোপেস। মৌসুমের প্রথম দুই ম্যাচে টানা জয়ে ছয় পয়েন্ট নিয়ে লিগ শুরু করল স্পেনের শীর্ষ ক্লাবটি। টেবিলের শীর্ষ অবস্থান করছে বার্সা। সমান পয়েন্ট পেলেও গোল গড়ে পিছিয়ে থাকায় দুইয়ে অবস্থান করছে তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ।

বিষয়:

খেলাফুটবলবার্সেলোনা
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