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ফুটবল

লিগ পর্বেই বার্সা-সিটিকে পেল পিএসজি

ক্রীড়া ডেস্ক    
লিগ পর্বেই বার্সা-সিটিকে পেল পিএসজি

চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের ড্রতেই বড় পরীক্ষার মুখে পড়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি। আজ মোনাকোয় অনুষ্ঠিত ড্রয়ে ফরাসি ক্লাবটির প্রতিপক্ষের তালিকায় রয়েছে বার্সেলোনা ও ম্যানচেস্টার সিটি। দুই দলের বিপক্ষেই লিগ পর্বে একটি করে ম্যাচ খেলবে পিএসজি। বার্সার বিপক্ষে ঘরের মাঠে খেললেও সিটির বিপক্ষে খেলতে হবে তাদের মাঠে গিয়ে। এছাড়া বার্সেলোনা ও সিটিও একে অপরের মুখোমুখি হবে।

৩৬ দলের লিগ পর্বে প্রতিটি দল খেলবে আটটি ম্যাচ। চারটি নিজেদের মাঠে, চারটি প্রতিপক্ষের মাঠে।

চ্যাম্পিয়নস লিগের গত মৌসুমে শিরোপা জিতেছিল পিএসজি। নতুন মৌসুমে শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে শুরুতেই দুই ইউরোপীয় পরাশক্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাদের।

ড্রয়ে রিয়াল মাদ্রিদও পেয়েছে কঠিন প্রতিপক্ষ। স্প্যানিশ ক্লাবটির বিপক্ষে খেলবে গতবারের ফাইনালিস্ট আর্সেনাল। গানাররা প্রতিপক্ষে হিসেবে পেয়েছে বায়ার্ন মিউনিখকেও।

লিভারপুল খেলবে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে। ইংলিশ ক্লাবটির প্রতিপক্ষের তালিকায় রয়েছে ইন্টার মিলানও।

লিগ পর্ব শেষে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ আট দল সরাসরি শেষ ষোলোতে উঠবে। ৯ থেকে ২৪ নম্বরে থাকা দলগুলো খেলবে নকআউট পর্বের প্লে-অফ। ৮ সেপ্টেম্বর শুরু হবে লিগ পর্ব।

বিষয়:

চ্যাম্পিয়নস লিগ
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