ব্রাজিল বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে অ্যাসিস্ট করা ফুটবলার খেলবেন বাংলাদেশের লিগে

বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলে আসছেন বিশ্বকাপ খেলা এক নাইজেরিয়ান। ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে মাঠে নেমেছিলেন মাইকেল বাবাতুন্দে। সেই ম্যাচে নাইজেরিয়ার হয়ে গোলেও অবদান রেখেছিলেন তিনি। বাবাতুন্দেকেই এবার দেখা যাবে বাংলাদেশের ফুটবলে। ২০২৬-২৭ মৌসুমে আবাহনী লিমিটেডের হয়ে খেলবেন এই ফরোয়ার্ড। আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আবাহনীর ফুটবল ম্যানেজার শহীদ উদ্দীন স্বপন।
২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে শুরুর একাদশে ছিলেন বাবাতুন্দে। ম্যাচের ৩ মিনিটে আর্জেন্টিনা লিওনেল মেসির গোলে এগিয়ে গেলেও পরের মিনিটেই নাইজেরিয়াকে সমতায় ফেরান আহমেদ মুসা। সেই গোলের জোগানদাতা ছিলেন বাবাতুন্দে। পরে অবশ্য ম্যাচটি ৩-২ গোলে হেরে যায় নাইজেরিয়া।
বিশ্বকাপে খেলার আগে থেকেই জাতীয় দলের পরিচিত মুখ ছিলেন বাবাতুন্দে। ২০১৩ সালে নাইজেরিয়ার জাতীয় দলে অভিষেক তাঁর। একই বছর কনফেডারেশনস কাপেও খেলেন। ২০১৪ বিশ্বকাপে নাইজেরিয়ার দুটি ম্যাচে মাঠে নামার সুযোগ পান তিনি।
ক্লাব ফুটবলেও বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা আছে ৩৩ বছর বয়সী এই ফুটবলারের। নাইজেরিয়ার হার্টল্যান্ড দিয়ে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু। এরপর খেলেছেন ইউক্রেনের ক্রিভবাস ক্রিভি রিহ, ভলিন লুৎস্ক ও দিনিপ্রোতে। ইউক্রেন অধ্যায় শেষে মরক্কোর রাজা কাসাব্লাঙ্কায় যোগ দেন। পরে কাতার, আলবেনিয়া ও উজবেকিস্তানের ক্লাবেও খেলেছেন। সবশেষ খেলেছেন আলবেনিয়ার কেএস পোগরাদেসিতে।
নতুন মৌসুমের জন্য দল সাজাতে নাইজেরিয়ার বিদেশি ফুটবলারদের ওপরই ভরসা রাখছে আবাহনী। এবারের লিগে সর্বোচ্চ চারজন বিদেশি ফুটবলার রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে ক্লাবগুলো। বাবাতুন্দে ছাড়াও আবাহনী নাইজেরিয়া থেকে নিয়েছে অ্যান্থনি ওকাচি, চিনেদু ম্যাথু ও সানডে আফলোবি। চিনেদু অবশ্য ঘরোয়া ফুটবলে পরিচিত মুখ। এর আগে ফরাশগঞ্জ, চট্টগ্রাম আবাহনী, আরামবাগ, শেখ জামাল ও বসুন্ধরা কিংসের হয়ে খেলেছেন তিনি।
দলবদলের শুরুতেই আবাহনীর জটিলতা ছিল ফিফার ট্রান্সফার নিষেধাজ্ঞা। তা কাটিয়ে কোচ মারুফুল হকের অধীনে দল সাজাচ্ছে ধানমন্ডির ক্লাবটি। বিদেশি কোটা শেষ হলেও সার্ক কোটা থেকে খেলোয়াড় কেনার চেষ্টা করছে তারা। ৩ সেপ্টেম্বর শেষ হবে দলবদল।
হ্যাটট্রিক জয়ের পর বাংলাদেশ হাইপারফরম্যান্সের (এইচপি) জয়রথ থামিয়ে দিয়েছিল অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমি। গত পরশু এইচপি হেরেছিল ২১ রানে। ডারউইনে আজ নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলকে হারিয়ে জয়ে ফিরল ইরফান শুক্কুরের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।৪ ঘণ্টা আগে
১৬ রানে ৬ উইকেট—কলম্বো টেস্টের প্রথম চার দিন শেষে শ্রীলঙ্কার স্কোরটা কাগজে-কলমে এমনই ছিল। কারণ, লঙ্কানরা প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে ছিল ২১৩ রানে। এমন অবস্থায় ভারতের জয়টা কেবল সময়ের ব্যাপার মনে হচ্ছিল। কিন্তু কলম্বোতে ‘এসএসসি’ পরীক্ষায় দারুণভাবে পাস করেছে শ্রীলঙ্কা। নিশ্চিত হেরে যাওয়া ম্যাচ ড্র করল লঙ্কানরা৫ ঘণ্টা আগে
এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব খেলতে আজ রাতে উজবেকিস্তানের উদ্দেশে রওনা হবে বাংলাদেশ দল। তার আগে বাফুফে ভবনে সংবাদ সম্মেলন হলো প্রধান কোচ জেরার্ড জোন্স ছাড়াই। ছিলেন না কোনো খেলোয়াড়ও। কোচের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও বাফুফের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সাইফুল বারী টিটু জানিয়েছেন, জেরার্ড দলের সঙ৬ ঘণ্টা আগে
ম্যাকাই টেস্টে বাংলাদেশের ভরাডুবি হলেও নাজমুল হোসেন শান্ত-হাসান মাহমুদরা বেশ প্রশংসিত হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি রিকি পন্টিং-মার্ক ওয়াহ-ইয়ান চ্যাপেলরা বরং তাঁদের অনুজদের পারফরম্যান্সে ক্ষুব্ধ। প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ ড্র করা শান্তদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন স্টিভ ওয়াহ।৭ ঘণ্টা আগে