নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে জয়ে ফিরল বাংলাদেশ

হ্যাটট্রিক জয়ের পর বাংলাদেশ হাইপারফরম্যান্সের (এইচপি) জয়রথ থামিয়ে দিয়েছিল অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমি। গত পরশু এইচপি হেরেছিল ২১ রানে। ডারউইনে আজ নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলকে হারিয়ে জয়ে ফিরল ইরফান শুক্কুরের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজের সবগুলো ম্যাচই বাংলাদেশ এইচপি খেলছে ডারউইনে। ২২ থেকে ২৫ আগস্ট টানা চার দিন নেপাল, হোবার্ট হারিকেন্স একাডেমি, ভিক্টোরিয়া সিএ এবং অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমির বিপক্ষে খেলেছে এইচপি। যার মধ্যে শুধু অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমির কাছেই হেরেছে বাংলাদেশ এইচপি। এক দিন বিরতি দিয়ে নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলকে ২৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ।
১৮২ রানের লক্ষ্যে নেমে বিধ্বংসী শুরু করেন নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলের দুই ওপেনার ক্যাটেনে ক্লার্ক ও ম্যাক্স চু। ২.৪ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩০ রান করে দলটি। তৃতীয় ওভারের পঞ্চম বলে ক্লার্ককে ফেরান রিপন মন্ডল। ১০ বলে ১ চার ও ২ ছক্কায় ক্লার্ক করেন ২৪ রান।
তিন নম্বরে নামা ম্যাথু বয়েল আরেক ওপেনার চুর সঙ্গে ৫৪ রানের জুটি গড়েন। বয়েলকে স্টাম্পিংয়ের ফাঁদে ফেলে জুটি ভাঙেন রাকিবুল হাসান। ২২ বলে ৪ চারে ৩১ রান করেন বয়েল। তৃতীয় উইকেটে চু ও বেভান জ্যাকবস জুটি গড়লেও সেখানে হয়েছে ৩০ রান। ১৩তম ওভারের প্রথম বলে জ্যাকবসকে (৩১) বোল্ড করে জুটি ভাঙেন রাকিবুল।
জ্যাকবস ফিরতেই নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলের ইনিংসে ভাঙন শুরু। একই সঙ্গে রান তোলার গতিও কমতে থাকে। ১২.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১১৪ রান থেকে ১৯ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫২ রানে পরিণত হয় তারা। শেষ ওভারে মাত্র ৬ রান যোগ করতে পারে দলটি। ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৮ রানে থেমে যায় নিউজিল্যান্ড ‘এ’। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন চু। বাংলাদেশের রিপন, রাকিবুল তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন। একটি করে উইকেট পেয়েছেন মোহাম্মদ রুবেল ও আবদুল গাফফার সাকলাইন।
এর আগে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে এইচপি ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৮১ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭১ রান করেন আরিফুল ইসলাম। ৪৮ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৭ চার ও ২ ছক্কা। তবে বাংলাদেশের স্কোর ১৮০ পেরিয়েছে পাঁচ নম্বরে নামা সাব্বির রহমানের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে। ৩৬ বলে ৬ চার ও ২ ছক্কায় ৬২ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন তিনি। নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলের ম্যাথু ফিশার নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন জেইডেন লেনক্স, আদিত্য অশোক ও জশ ক্লার্কসন।
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